V minulosti extrémně zhubla, ale až nyní má Tammy za sebou plastiku, během které jí lékaři odstranili přebytečnou kůži. Pro mnohé je její současný vzhled stále šokující, ale Tammy je nesmírně šťastná.

„Asi čekali, že ze mě bude modelka. Ale mám nějakou tělesnou stavbu, já nikdy nebudu vypadat jako modelka. Pro mě je vítězství, že jsem zhubla a už nejsem morbidně obézní. A nemám už ani vytahanou kůži, která mě tolik omezovala,“ uvedla.

Operace trvala osm hodin a lékaři během ní odstranili šest kilogramů přebytečné kůže. Následná rekonvalescence nebyla bez problémů. Tammy měla velké bolesti, ale tvrdí, že utrpení stálo za to, protože nyní může žít mnohem kvalitnější život.

Tammy zhubla neskutečných 226 kilogramů a stálo jí to mnoho úsilí. Díky tomu se jí otevřely dveře do skutečného života, konečně může vyjít z domu a užívat si každý den. Dříve nemohla jít sama na procházku, do kina nebo vyjet si na kole.

„Můj život má nyní nový rozměr. Konečně vím, jaké to, je když můžete dělat vše, co čem jen sníte. Můžu jít do obchodu a vybrat si oblečení v normálním oddělení. Byla jsem před operací vyděšená k smrti a moc jsem se bála, ale po probuzení z anestezie přišla obrovská úleva, vděk a pocit štěstí,“ uvedla pro Bored Panda.