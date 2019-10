Zhubla jsem šestadvacet kilogramů, i když mi nikdo nevěřil, říká Andrea

„Když jsem poprvé vykoukla na svět a mamince řekli, že mám 4 300 gramů, bylo jasné, že její maličká Andrejka bude pěkný cvalík. Už tenkrát jsem dostala nálepku ‚vysoká porodní váha‘ – a ta mi tak nějak zůstala celoživotně. V jeslích jsem byla největší, ve školce jsem byla největší a ve škole pro změnu taky. Tenkrát jsem začala vnímat, že jsem jiná než ostatní, poněvadž mi říkali ‚ta tlustá‘, ale já si přišla stejná jako všechny děti,“ vypráví Andrea Navrátilová.

„Chodila jsem na sportovní školu a přitom jsem nesnášela sport a nenáviděla plavání. Brácha mi neřekl jinak než Puclíku a já si tak našla svého nejoblíbenějšího koníčka. Hledání nových diet. Mohla bych sepsat knihu o všech dietách, které jsem v životě vyzkoušela. Některé byly účinné a jiné vůbec. Když jsem ve dvaceti letech prošla hormonální léčbou, přibrala jsem 20 kilogramů za půl roku. Tenkrát jsem se dostala na hmotnost 95 kg, ale moc jsem to neřešila. Pracovala jsem jako úřednice a bylo mi v těch kilech fajn. Seděla jsem v teplíčku, nemusela jsem se hýbat a můj oblíbený oběd bylo bílé pečivo s pomazánkou nebo s vlašákem,“ přiznává Andrea.

„Za pět let přítel přišel s tím, že bychom se mohli vzít. Já se ale ptala, kde seženu šaty na hrocha a z leknutí jsem shodila až na 74 kg. Cvičila jsem dvakrát denně aerobik a jídelníček jsem omezila na minimum. Vdávala jsem se díky tomu štíhlá, ale dlouho mi to nezůstalo, protože jsem v těhotenství nabrala zase 26 kg,“ vzpomíná.

„Kolotoč mých diet se roztočil a bylo to opět k ničemu. Když jsem si ale v září 2016 ve svých pětatřiceti letech stoupla na váhu a byla tam číslovka 94, nakoplo mě to k akci,“ říká Andrea, která si na internetu našla poradnu Cambridge Weight Plan a navštívila poradkyni Petru Borkovcovou.

„Hned po měření a vážení jsem se zděsila, protože jsem měla jíst jen tři jídla denně a vypít alespoň tři litry vody. Jak já se ten den přecpala, abych se rozloučila na měsíc s jídlem! Šla jsem do toho s tím, že chci zhubnout kolem 10 kg a věřila jsem, že mi měsíc změny stravování bude stačit. Nikdy by mě nenapadlo, že nakonec budu do poradny docházet skoro půl roku a shodím 26 kilogramů,“ prozrazuje povoláním finanční poradkyně, která se však tenkrát přepočítala.

A nejen ona. Nevěřili jí ani doma. „Manžel s dcerou ráno koukali, jak si míchám koktejly, a oba kroutili hlavou. Jenže po týdnu mi splasklo břicho a já měla navrch. Honem jsem utíkala za maminkou, ať jde do hubnutí se mnou, ale nechtěla. Řekla mi něco v tom smyslu, že jsem úplně blbá, že prostě tlustá jsem a vždycky budu,“ podotýká mladá žena.

Tajné triky Zdravé tuky

Omega-3 mastné kyseliny (v rybách nebo ořeších) jsou důležité pro zdraví a také hubnutí. Tyto tuky ochraňují srdce, pomáhají správné funkci mozku a zrychlují spalování. Večerní rituál

Dejte si vždy před spaním hrnek teplého mléka. Mléko dokáže nabudit metabolismus, a tak den můžete zakončit rychlejším spalováním kalorií.

„Maminka tvrdila, že blbnu a švagrová mě pro změnu každý týden ujišťovala v tom, že jsem blázen, když dávám za tu kosmickou stravu peníze. Bylo to hodně těžké období,“ vybavuje si dnes už štíhlá Andrea, která i kvůli tomu, že ji rodina podceňovala, v sobě našla pevnou vůli a vydržela.

„Všechna doporučení od poradkyně jsem striktně dodržovala, každý den jsem si psala hmotnost a jen jediné kámošce jsem volala, že jsem pokořila sněhuláka, tím jsem měla na mysli, že mám pod 80 kilogramů. Nasmály jsme se u toho a ten sněhulák mě tak vyburcoval, že jsem se dostala na 68 kg a mamince a švagrové jsem s hrdostí a plnou parádou předala celý svůj šatník,“ usmívá se štíhlá blondýnka, ze které je dnes úplně jiný člověk.