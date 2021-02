Dnes už mám pevnou vůli, říká Nikola. Zhubla 30 kilogramů za rok

„Přišlo mi, že na to, že mi je těsně přes třicet, začínám docela tloustnout. Měla jsem 86 kilo a nechtěla jsem se po čtyřicítce dopracovat až na metrák. Proto jsem rozhodla, že se pustím do hubnutí, zvlášť když jsem u kamarádek, které navštěvovaly výživovou poradnu Naturhouse v Krnově, viděla skvělé výsledky. A tak jsem si k narozeninám darovala konzultaci,“ vzpomíná Nikola, která se do změny svého životního stylu dala s vervou.

„Mám pevnou vůli. Když už se pro něco rozhodnu a pustím se do toho, tak pořádně a snažím se to vždycky dotáhnout až do konce. Hodně mi pomohly i výživové poradkyně Martina a Dáša, od kterých jsem dostávala dobré rady a různé druhy receptů na kvalitní a zdravá jídla. Jídelníček a stravovací návyky jsem musela překopat od základu. Dřív jsem si nedovedla představit život bez slazených vod, zvlášť bez koly a kofoly, bez pečiva a hlavně bez sladkého, na kterém jsem docela silně ujížděla. Ze začátku to bylo dost těžké, ale musím přiznat, že ta změna není vůbec špatná. Pravidelný režim mi dělá dobře a vyhovuje mi. Také bych nikdy nevěřila, že budu jíst zeleninu. A teď ji přímo miluju!“ ukazuje nám své domácí zásoby mladá žena, která si původně nedokázala představit, že by pravidelně sportovala. Věřila, že zvládne zhubnout i bez pohybu.



Pár triků Vosí zadeček

Rychlým inline bruslením spálíte téměř stejné množství kalorií jako při běhání, ale přitom tolik nenamáháte klouby. Jízda na kolečkových bruslích navíc perfektně zpevňuje nohy a hýždě, a to nejlépe ze všech sportů.



Účinky chladu

Cvičte v chladnějším prostředí (sportujete-li v zimě venku, vemte si na sebe méně teplého oblečení, ale samozřejmě tak, abyste neprochladli). Tělo potom vynaloží další podíl energie na to, aby se zahřálo.



„Jenomže jak jsem začínala shazovat kila, chtěla jsem vidět lepší a lepší výsledky. Tak jsem vyrazila na kolečkové brusle, jezdila jsem denně asi čtrnáct dnů. Potom mi došlo, že máme v našem městě dobré podmínky i pro cyklistiku. A vyměnila jsem brusle za kolo. A protože jsem na mateřské dovolené, tak jsem s sebou do sedačky vzala i svou malou dcerku. Nejdřív jsem jezdila jenom pět kilometrů, ale to mi časem přestalo stačit. Postupně jsem přidávala a teď zvládnu i s malou třicet kilometrů za den. Je to už taková moje droga,“ přiznává nadšená cyklistka, které byl po celou dobu oporou i její partner.

Z jízdy na kole se stala droga

„Moc bych mu chtěla poděkovat! On mi věřil! Možná víc než já sobě,“ usmívá se sympatická mladá žena, která je dnes krásně štíhlá, přesně jako bývala během dospívání. A jak vzpomíná na své dětství?

„Vyrůstala jsem s rodiči v domečku v Hynčicích. Maminka byla skvělá kuchařka, takže o dobré jídlo u nás nebyla nouze. Její výborný segedínský guláš nebo svíčková neměly konkurenci! Podzimní i zimní dny jsem trávila s kamarády venku. Moc ráda na ty chvíle vzpomínám. I na dobu, kdy jsem se zamilovala do svého muže. Poznala jsem ho už před 17 lety díky kamarádům a od té doby to spolu táhneme,“ usmívá se Nikola, která má s mužem dceru.

„V těhotenství jsem přibrala něco přes dvacet kilo. Po příchodu z porodnice mi ale zůstala asi jenom tři kila navíc, a protože jsem kojila, šlo to dolů samo. Chvíli jsem si hmotnost držela, ale pak jsem se začala přejídat. To už je teď všechno pryč, vrátila jsem se na původní hmotnost a ke své štíhlé postavě. Je mi úplně nádherně, ani to nejde popsat. Hlavně mě to teď děsně baví v obchodech. Můžu si obléct upnutá trička i kalhoty a z velikosti XL se stala velikost S. Musím se tomu smát, protože i když se teď manželovi moc líbím, je tak trochu nešťastný, že mi musí pořídit nový šatník. No, ale řekněte, co můžu dělat, když ze mě všechno padá?“ vtipkuje Nikola a ukazuje nám nové kalhoty, trička, svetry, šaty, ale také zimní bundu a kabát.

A právě o zimě se mladá žena rozpovídala: „Tohle období má své kouzlo, zvlášť když napadne dost sněhu. Zima, to jsou u pro mě hlavně čert s Mikulášem, advent, koledy, dárečky, dobré jídlo a Vánoce.“ A jak je na tom Nikola se zimními sporty? „Zatím žádný nedělám, ale třeba mě zláká ježdění na bobech s dcerou nebo běžkování.“