Irena shodila 57 kilo. Novou postavu si udržuje pohybem a zdravou stravou

„Snažím se tu novou váhu zachovat, přestože je to někdy vážně těžké. Stále mi v tom pomáhá moje výživová poradkyně a koučka Sabina Loduhová. Je to chápavá bytost, která vždycky ví, co člověk potřebuje.“

„Jednou odejdu z poradny s pochvalou a jindy je velmi důsledná a řekne mi: ‚Iren, takhle ne!‘ My dvě si výborně rozumíme a vlastně už za ty roky víme, co si která myslí. Náš vztah je založený na důvěře, která je nutná. No, prostě Sabča je moje nejlepší kamarádka a moc jí za vše děkuju,“ svěřila se Irena, která v loňském roce oslavila šedesátku a vypadá báječně.

Pohoda v kruhu rodiny

„Tu kulatou šedesátku jsem přivítala v rodinném kruhu loni v dubnu. Jasně, člověk nějak vnímá, že už je vlastně trochu starý. I když já se tak necítím, o to víc si vážím každého dne, který můžu trávit se svým mužem, s dcerami a jejich dětmi. Vnoučkové mě hodně nabíjejí, ráda se jim věnuju. Chodíme do přírody a podnikáme cesty vlakem do nejrůznějších měst, třeba do Prahy nebo do Plzně.“

„Jinak se toho u mě za ty poslední dva roky moc nezměnilo, jako zdravotní laborantka jsem pořád v jednom kole, manžel je skvělý a leccos mi toleruje. Přes to všechno si najdeme čas pro sebe a zajdeme do divadla nebo ven na procházky,“ raduje se žena narozená ve znamení Berana. U kávy pak vzpomínala, jak to celé začalo, když se pustila do hubnutí.

Výpisky, počty, záznamy

„Nejtěžší bylo naplánovat, jakým stylem se do toho hubnutí dám. Naštěstí v té době běžel v televizi pořad s panem Havlíčkem Jste to, co jíte, který mě fakt nadchl. Viděla jsem úžasné výsledky některých účastníků a byli mi inspirací. Vždyť já vážila při sto šedesáti osmi centimetrech sto třicet sedm kilo a trápilo mě, že to hubnutí asi nezvládnu. Ale člověk nemá předem nic vzdávat. Podle tabulek na internetu jsem si vyhledala, kolik bych měla podle své váhy a výšky za den sníst kalorií.“

„Začátky byly hodně složité. Výpisky, počítání, zapisování. Časem jsem ale přišla na to, jaká jídla chci vařit. Dolů pak šlo několik desítek kilogramů a pomohla mi i Sabinka z výživové poradny, se kterou ráda spolupracuju dodneška,“ pochvaluje si Irena.

Pohyb na všech frontách

„Poradila mi s jídelníčkem, vysvětlila i plno věcí ohledně zdravotního stavu. A kila ubývala dál. Zařadila jsem spoustu zeleniny, ovoce, sýry, vypustila pečivo, knedlíky a sladkosti. Přidala jsem víc vody a zeleného čaje. Sabinka mi taky doporučila úžasné tyčinky, smoothie a různé drinky, které si můžu dát, když mám chuť na sladké. Oblíbenou kávu ale piju každý den a kvalitní víno jednou za čas.“

Glykemický index (GI) Tento ukazatel udává, jak se vám zvýší v krvi hladina glukózy po konzumaci jídla s obsahem sacharidů. Potraviny s nízkým GI vás zasytí na delší dobu (zelenina, ovoce, luštěniny, těstoviny uvařené na skus, celozrnné pečivo atd.).

„K těm shozeným sedmapadesáti kilům hodně přispěl i pohyb. Denně jsem si vyšla po návratu z práce na hodinovou procházku a cvičila jsem i na orbitreku. Díky tomu se začala daleko víc hýbat celá naše rodina. Koupila jsem si i hůlky na nordic walking a vyrážela ven s nimi. A kromě prima pocitu, že pro sebe a svoji postavu něco dobrého dělám, jsem si navíc vždycky perfektně vyčistila hlavu,“ vypráví sympatická dáma.

Podle chuti a nálady

„I dneska si vybírám jídlo podle toho, co mi chutná, zároveň se ale musím krotit. Chutě nikdy neodejdou. Mám ráda bílý jogurt, sýry, zeleninu i ovoce, maso, ryby, rýži, brambory. Snažím se dodržovat jídelníček, který připravila Sabina, a všemožně ho kombinovat podle chuti a nálady.“

„I cvičení mi zůstalo. Na zimu si nestýskám, vlastně mi nevadí žádné počasí, v každém se dá něco dělat. Procházky v zasněžené krajině jsou taky nádhera. A těším se, že se s manželem vypravíme i na hory,“ uzavírá Irena spokojeně.