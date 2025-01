Vyřadila bílé pečivo a přidala zeleninu. Za půl roku shodila Šárka 16 kilo

„Byl to pro mě rozhodující okamžik. Dcera mi totiž řekla, že si všimla, jak jsem se trošku spravila, a dodala, že mi to sluší. Tahle lichotka byla poslední kapkou. A já se usnesla, že ‚spravená‘ být fakt nechci a pustím se do hubnutí.“

„V práci jsem sledovala kolegu, který právě procházel hubnoucím programem a bylo to na něm skutečně znát. Já jsem už kolikrát v životě zkoušela různé metody redukce hmotnosti, ale vždycky byl účinek spíš opačný, tedy jojo efekt a pár kilo navrch,“ přiznává Šárka, která se do programu přihlásila taky.

Po práci hurá do legín

„V poradně mi změnili jídelníček a já z něj vyřadila bílé pečivo a přidala kupu zeleniny. Čeho jsem se nevzdala, je káva a k ní malá sladkost po obědě, tu si prostě neodepřu.“

„V hubnutí mi hodně pomohl pohyb, který se stal součástí mého života. Nikdy bych nevěřila, že v mém věku po práci odhodím doma kabelku, skočím do legín a hurá sportovat. Chodím na svižné procházky, na kolo, brusle a objevila jsem i kouzlo jógy. To vše mi pomáhá vyčistit si hlavu od problémů. Třeba v zaměstnání,“ svěřila se prodavačka ve stavebninách, kterou profesní kolektiv od hubnutí spíš odrazoval.

Když si s sebou nosila vlastní jídlo, divili se, že jí to chutná, a prohlašovali, že to stejně dlouho nevydrží.

Všechno je o sebevědomí

„Já ale byla silná a nedala se, protože výsledky se rychle dostavovaly. Nakonec mě v práci pochválili s tím, že jsem je vážně překvapila a že mi štíhlejší postava sluší. Velikou oporou mi byl manžel, psychicky i fyzicky. Dokonce začal sportovat se mnou a vzájemně se doplňujeme.“

„Jsem ráda, že i díky hubnutí a zamyšlení nad sebou se nevnímám už tolik kriticky. Nikdy jsem nebyla tlustá ani vyloženě hubená, zkrátka normální holka, ale pořád jsem na sobě hledala chyby. Asi je to všechno o sebevědomí,“ myslí si Šárka, která si dneska dovolí i odvážnější oblečení.

Vnučka jako středobod světa

„Můj muž by si přál, abych přestala být k sobě tolik přísná a abych byla odvážnější, co se týká módy. Má rád, když se hezky oblékám, a dovede to ocenit. Líbilo by se mu, kdybych nosila třeba i kraťasy, ale to já opravdu nedám, necítím se na to. Vždyť jsem mámou dospělých dětí Elišky a Romana a taky už babičkou roční Natálky! Právě díky nim byl pro mě loňský rok vskutku mimořádný, protože se v něm narodila moje milovaná vnučka. Natálka je pro nás všechny středobodem světa.“

Jak se začít víc hýbat? Jestliže se ze dne na den rozhodnete trávit každý druhý večer ve fitku, pravděpodobně selžete. Začněte pozvolna. Choďte na svižnější procházky, místo výtahu si vyšlápněte schody... Sport můžete přidávat postupně.

Moc mě to s ní těší a prima je i skutečnost, že jsem mladá babička. Vždyť si okolí dokonce občas myslí, že jsem její maminka,“ vypravuje sympatická dáma narozená ve znamení Býka.

Konec všem výčitkám

„Je fakt, že už se nemůžu dočkat, až si na jaře vyrazíme a bude zase hřát sluníčko. Zimu nemám zrovna moc v oblibě. Nesnáším brzkou tmu, nerada jezdím ve sněhu a ani neholduju zimním sportům. Spíš si vyjdu do přírody na procházku. I když třeba loni touhle dobou jsem chodila s manželem třikrát týdně běhat a bylo to fajn.“

„U pohybu určitě zůstanu i v letošním roce, naplňuje mě a pomáhá mi dobít novou energii. A báječné je, že i když občas zhřeším nějakým pamlskem, tak to druhý den vysportuju a nepřibírám. Žádný stres ani výčitky si kvůli tomu nedělám. Žijeme přece jen jednou a je potřeba na všem najít něco pozitivního. O tom ten život je,“ dodává cílevědomá žena.