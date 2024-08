Alexandra shodila 15 kilo. Postavu si udržuje procházkami i zdravou stravou

„Bylo to opravdu na hlavu. V období pandemie coronaviru jsem byla celý den zavřená doma jen s jídlem. Přijímat energii a nemít žádný výdej je ale cesta do pekel!“

„Já navíc ráda vařím, peču a hlavně jím. Každý den u nás bývaly hody, vlastnoručně vyrobené croissanty, dortíky a tříchodová menu. A když už jsem někam šla, celý den byl u mě ve znamení ‚půstu‘ a nášup nastal klidně v jedenáct večer. Úplně se vidím, jak mám v jedné ruce tabulku čokolády a ve druhé kus špeku. Je nad slunce jasné, že tohle nemohlo dopadnout jinak než kily navíc,“ říká Alexandra.

Doporučujeme Cvičte jógu: Hubnutí ztěžuje stres, s nímž je třeba umět nakládat. Proto je vhodné naučit se techniky a cviky, které vám jeho hladinu pomohou snížit. K uvolnění napomůže třeba jóga. Už jen to, že se posadíte na karimatku a začnete vědomě dýchat, dokáže hotové divy.

Moře, procházky, koloběžka

Při vyprávění zavzpomínala i na to, jak natáčela talk show a dobře věděla, že kamera nemilosrdně přidává kila navrch.

„Hubnout jsem ale začala pro sebe! Ne pro kamery ani pro muže, ale pouze a jen pro sebe a svůj dobrý pocit! A letní prázdniny se mi k tomu hodily. Mám ráda dlouhé a svižné procházky, s dcerou jsme nachodily až šestnáct kilometrů denně! Skvělý byl i týden v Itálii a plavání v moři. Taky se občas projedu na koloběžce, na stacionárním kole a teď zkouším posilovat,“ vypráví, jak před rokem a půl shazovala.

Pestrá a vyvážená strava

„Vždycky se ale snažím dodržovat vyváženou stravu. Dcera mě naučila číst etikety potravin a zjišťovat, co vlastně obsahují. Je pravda, že jsem omezila sladké, které mám ale jinak moc ráda.“

„Jasně, že si dám oblíbený croissant, ale jen jeden a občas. Do jídelníčku mi přibyla zelenina, ovoce a ubyly z něj knedlíky, rýže, těstoviny i brambory. Mám výhodu, že skoro vůbec nepiju alkohol, maximálně si vychutnám sklenku vína, a to leda ve společnosti. Takhle jsem sundala patnáct kilo a žádná už přibírat nehodlám,“ je pevně přesvědčená Sandra.

Bylinky i plody ze zahrádky

V zimě to ale prý bylo hodně těžké. „Během Vánoc vždycky něco naberu. Výživoví poradci tvrdí, že to je úplně normální. Teď už mám zase ta čtyři kila dole. Každý den se hýbu, hodně chodím pěšky i po městě a cítím se v pohodě.“

„Taky se starám o plody naší zahrádky. Žijeme v Praze v bytě s terasou a oplocenou zahradou, kde můžeme pěstovat ovocné stromy, kytky, rajčata, meduňku, rozmarýn, bazalku, pažitku, kulinářskou levanduli a macešky, které potom přidávám do jídel či salátů na ozdobu. Jsem holt taková babka kořenářka,“ směje se Sandra, která je ovšem hlavně umělkyně. V současnosti pracuje na dekoracích, scéně a špercích pro divadelní hru Sni dál, která od 12. září poběží v Divadle Na Maninách.

Tvůrčí plány i relaxace

„Souběžně s tím ale působím taky jako kostymérka na natáčení snímku Filman, připravuju autorskou výstavu svých obrazů i nové kolekce šperků. Od podzimu budu zase spolupracovat s Muzeem Salvadora Dalího Enigma a vytvářet další šperkařskou kolekci. Na nějaké velké přejídání se a nabírání kil tak naštěstí nemám vůbec čas.“

„Navíc mě čeká i pobyt u moře v mojí milované Itálii, kde budu celé dny jen plavat a užívat si přímořského podnebí, to skutečně miluju. Taky hodlám cestovat po naší republice a co nejčastěji si vyrazit do přírody, na pár dní se chystám i za přáteli do Vídně, kam už se moc těším,“ uzavírá vyprávění svými plány podnikavá dáma.