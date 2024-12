Manžel teď říká, jak mi to sluší. Andrea zhubla za půl roku 12 kilogramů

„Lákala mě myšlenka, že pokud zhubnu, budu si moct pořídit oblečení, které se mi líbí, a nehledat ve větších velikostech. Tak jsem se tedy do toho dala.“

„Přiznávám, že jsem v minulosti vyzkoušela spoustu různých diet, tukožroutskou, keto dietu i další, a taky jsem zažila období, kdy jsem nejedla skoro nic. Samozřejmě, že všechny takové pokusy skončily nevalně, mnohdy se dokonce nabalilo nějaké to kilo navrch. Nakonec mi došlo, že hubnutí je o pravidelné stravě, pitném režimu a celkové úpravě jídelníčku. I proto jsem vyhledala pomoc nutričního specialisty Aleše Havlíka,“ ohlíží se zpátky do minulosti Andrea.

Dnes už porce odhadnu

„První měsíce byly opravdu náročné. Po dohodě s odborníkem jsem změnila jídelníček, ze kterého zmizela bílá mouka, ubylo v něm soli, a naopak se objevilo více zeleniny. Většinu koření nahradily bylinky a kvůli cukru jsem omezila i ovoce. Naučila jsem se jíst žitné pečivo, celozrnné chlebíky, tortilly, cereální těstoviny a brambory vařené ve slupce.“

„Všechno jsem zpočátku musela vážit, abych si vštípila správnou velikost porcí. Dnes už ji odhadnu. Problém byl i s pitným režimem, svůj někdejší litr a půl tekutin denně, na který jsem byla zvyklá, jsem najednou zdvojnásobit,“ vypráví sympatická dáma.

Utracených peněz nelituju

„Veškeré hubnutí je o nastavení v hlavě. Když se chce, jde to samo. Svůj záměr taky nesmíte odsouvat, neříkat si, že začnete zítra. Pokud se už rozhodnete, budete mít zpola vyhráno. Já to aspoň tak vnímala.“

„Ani peněz utracených za pomoc v poradně nelituju, myslím, že za předešlé diety jsem proinvestovala mnohem víc, a přitom byly bez výsledku. Dnes bych už asi taky neřekla, že držím dietu, ale nahradila bych ji termínem úprava jídelníčku. Ony takové plněné tortilly s kuřecí šunkou, sýrem a zeleninou vypadají moc pěkně a hlavně chutnají celé naší rodině,“ konstatuje Andrea.

Jak její předsevzetí zhubnout přijal manžel? „Ve všech směrech mě podporoval, dokonce mé speciální pokrmy jedl spolu se mnou,“ směje se.

Mám ráda českou kuchyni

A jaké jsou její oblíbená jídla z dětství? „Pocházím z vesnice. Obě babičky bydlely vedle nás a často mě hlídaly. Nejraději vzpomínám na jejich úžasné jahodové knedlíky se smetanou, s rozpuštěným máslem a cukrem, takové nikdo jiný neumí. Mám ráda českou kuchyni, kam knedlíky zkrátka neodmyslitelně patří.“

Víte, že… Tukožrouti: Existují potraviny, které vám pomohou zhubnout? Jde především o chilli papričky, nepražené kakao, zelený čaj, chia semínka, rajčata, červenou řepu, skořici nebo dýni.

„Ne, že bych je vařila pravidelně, ale tak jednou za dva měsíce si za odměnu a pro chuť malou dětskou porci dám. Je fakt, že já nikdy nebyla silná, ani jako holka. Moje konfekční velikost se zvyšovala postupně,“ poodhalila nám cílevědomá žena narozená ve znamení Býka a dodala, že tyhle časy už jsou pryč. Dnes si může koupit oblečení, jaké se jí zlíbí, což jí dělá ohromnou radost.

Chalupa teď odpočívá

„Původně jsem chtěla shodit patnáct kilo, zatím jich mám dole dvanáct. Vím ale, že všechno je o pravidelnosti a řádu. Je třeba dodržovat konkrétní čas snídaně, oběda, svačiny a večeře. To v bývalém zaměstnání nešlo. Dneska pracuju se seniory a život s nimi mě naučil nepospíchat a nestresovat se. Připadám si teď uvolněně a manžel mi pořád opakuje, jak mi to sluší. To se moc hezky poslouchá.“

„Společně chodíme na výlety, jezdíme rádi na kole, máme co dělat na chalupě i na zahradě, která teď ale odpočívá,“ usmívá se Andrea.

„Taky už se pomalu připravuju na Vánoce. Cukroví se letos pokusím upéct z žitné a celozrnné špaldové mouky. Vyzdobíme si byt větvemi z borovice a na Štědrý večer bude v bramborovém salátu místo majolky bílý jogurt. Ryby nikdo doma moc nemusí, tak si tradičně osmažíme kuřecí řízek. Nejvíc se ale těším na tu milou sváteční atmosféru.“