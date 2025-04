„Svoji postavu si hlídám díky oblečení, já si totiž zásadně nekupuju větší. Když mě začne někde pnout, znamená to pro mě velký vykřičník. Musím se nad sebou zamyslet.“

„Zmenším si porce a taky se sama sebe upřímně zeptám, co mě trápí, že to tělo nutí ukládat. V tenzi mám spíš tendenci k jídlu. Díky velmi dobrému režimu stravování už nedržím dietu, je to zkrátka součást mého životního stylu, proto si svou stabilní váhu držím,“ vyprávěla před pár lety Klaudia, která měla přesto období, kdy zas nějaká ta kila nabrala a necítila se vůbec dobře.

Dobré geny výhodou

„Na podzim roku 2020 jsem najednou vážila šedesát dva kilo. Jasně, pořád to bylo dobré číslo, co by za něj jiné ženy daly. Jenže já byla zvyklá na štíhlou postavu a ta kila navrch mě obtěžovala. Nepříjemný pocit z našponovaných kalhot a sukní mi lezl na nervy. Já totiž pořád něco uďobávala, i když zdravého, ale je jasné, že se to muselo nějak projevit.“

„Všechno je o nastavení mysli a já mám ráda výzvy. Jídlo jsem měla rozvržené podle krevního rozboru. Vyhovovalo mi ovoce, zelenina, sýry, ryby, maso, žitný chléb, luštěniny a ořechy. Díky hezkému aranžování a taky vědomému konzumování mě nasytily menší porce. Zkuste zhltnout pět oříšků u počítače, nebo ořech po ořechu postupně žvýkat a dívat se na ně,“ radila nám příjemná maminka jednoho syna.

Recept na zdravý život

„Vybavuju si, že když se mnou syn v břiše absolvoval rok mého studia na vysoké škole, měla jsem co dělat, abych si v sedmém měsíci udělala fotku těhule. Já tehdy přibrala pouze sedm kilo! To je sen každé ženy.“

„Evidentně nabírání nemám tak úplně v genech, což je vlastně asi i moje štěstí. Existují lidé, kteří jen projdou kolem plného talíře a mají obrazně řečeno hned kilo a půl nahoře. I pro ně je tak vhodná moje knížka Na zdraví! Naše zdraví a osobní pohoda jsou jako mozaika složená z mnoha drobných kousků a není to jenom o jídle a cvičení. Každý z nich nějak ovlivňuje naše tělesné, psychické i sociální fungování,“ uvádí autorka publikace.

Cesta k celkové harmonii

„Jak se o sebe staráme, odráží nejen naše fyzické zdraví, ale i psychickou odolnost a kvalitu sociálních vztahů. Zdravý životní styl je celoživotní dílo, tvoříme si ho k obrazu svému. Ale pozor, jsme jeho autoři, ne štvanci. Je potřeba dbát o kvalitní vztahy, spokojenost v práci a schopnost odpočívat.“

„Lidé často hledají univerzální recept na zdravý život. Pravdou ale je, že si každý z nás musí najít svoji cestu, která mu bude vyhovovat. Klíčem je naslouchat svému tělu a učit se rozpoznávat, co nám prospívá a co nás oslabuje,“ myslí si Klaudia s tím, že když někomu vyhovuje pár kilo navíc a tělo se v nich cítí dobře, proč ne, ale nemělo by to jeho zdravotní stav ohrožovat.

Kouzlo nastavení mysli

„Plně respektuju jedinečnost každého. Co je dobré pro mě, nemusí svědčit jinému. Za tím vším by měla být naše osobní pohoda, ne honba za ideálem, kterého mezi námi stejně nedosáhneme,“ vysvětluje žena narozená ve znamení Blíženců, která uznává holistický přístup ke zdraví, což znamená, že vše se vším souvisí.

Co je vědomé stravování? Nejde o žádnou dietu, ale o přístup k jídlu, kdy ho jíte v klidu, soustředíte se na každé sousto a vnímáte ho všemi smysly. Pomůže vám to napojit se na vaše tělo a uvědomovat si jeho signály – například i ten, že už jste sytí.

„Právě pohyb, výživa, otužování, vztahy, kontakt s přírodou, zaměstnání, které člověku dává smysl, práce s emocemi, volný čas, sebepoznání včetně spirituality, sexualita, spánek, to vše nás ovlivňuje a všechny tyto aspekty se propojují a vytvářejí harmonický celek, který nám pomáhá udržet si fyzickou i psychickou kondici. Já se o to snažím a vážně to funguje,“ přidává vlastní zkušenost sympatická dáma, která se těší na jaro.

Období barev, květin a energie

„Jaro je barevné, plné energie. Barvy jsou pro mě způsob, jak se vyjádřit, otevřít průchod svému bohatému vnitřnímu světu. A květiny, které jsou neodmyslitelnou součástí mého života a nikdy nesmějí chybět v mé domácnosti, jsou tím nejkrásnějším jarním symbolem.“

„Mám ráda taky aprílové počasí, protože vystihuje emoční barevnost lidského prožívání,“ dodává Klaudia.

Zajímavosti o Klaudii Odkud: z Prahy

Výška: 170 cm

Znamení zvěrokruhu: Blíženci

Oblíbené motto: „Sdílená radost je dvojnásobná a sdílená starost je poloviční.“

Zaměstnání: docentka na Ústavu preventivního lékařství LFHK Univerzity Karlovy, odbornice na psychologii sportu a cvičení, zdravý životní styl a kvalitu života

Koníčky: lyžování, běžky a aktivity v přírodě, výtvarné umění a poslech klasické hudby

Oblíbené oblečení: pouzdrové šaty, džíny, tmavý rolák

Oblíbené jídlo: grepový džus, croissant a kapučíno

Původní váha: 62 kg

Váha mezitím: 57 kg

Současná váha: 57 kg

Za 4 měsíce zhubla 5 kg a váhu si drží už několik let.

Článek vznikl pro časopis Tina.