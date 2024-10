Pravidelná strava pomohla Marcele zhubnout. Za půl roku shodila 25 kilo

„Vždycky mě bavil tělocvik, ale když došlo na gymnastiku, má nadváha byla znát. Přesto jsem uštěpačným poznámkám spolužáků nepřikládala žádný význam, nastavila jsem si vše v hlavě tak, aby mě to netrápilo. Až na střední škole mi došlo, že bych přece jen mohla s těmi kily navíc něco udělat.“

„Občas na mě přišly záchvaty hubnutí, kdy jsem chodila do posilovny, jenže shozená kila byla časem zase nahoře. Pak se najednou blížila třicítka, moje přítelkyně se rozhodla zhubnout a já se k ní dobrovolně přidala. Měly jsme stejný cíl, a to nezadýchávat se na dlouhých procházkách,“ ohlíží se zpět Marcela.

Volba díky přítelkyni

„Přítelkyně chodila do poradny k výživové odbornici Lence Smržové. Zpočátku jsem tomu moc nedůvěřovala, protože všichni víme, jak fungují různé marketingové tahy. Jak se ale přímo před mými zraky zmenšovala, nakonec jsem se rozhodla do toho jít taky.“

„Paní Lenka mi opravdu moc pomohla, protože se mi podařilo zhubnout i přes dysfunkci štítné žlázy. Nejdůležitějším pilířem celého procesu byl pravidelný přísun jídla. To mi vůbec nevadilo, horší to bylo se sladkým. Zvlášť po obědě, kdy moje chuť na sladkosti rostla. Ještě větším problémem ale bylo mé uždibování!“

Už žádná tučná jídla

„Byla jsem věčný uždibovač a to mi zůstalo, i když se dnes krotím,“ směje se mladá žena, která ze svého jídelníčku v první řadě vyřadila tučná jídla. Zjistila totiž, že jejímu tělu vadí. Neprospívaly jí ale ani tavené sýry, nekvalitní maso, jídlo smažené na oleji a bílé pečivo.

„Své tělo teď vnímám jako chrám, který musím opatrovat a udržovat. V mém jídelníčku je víc ovoce, zeleniny, tofu a hovězího masa. A oblíbené sladkosti jako zmrzlina či dorty? Občas si dám, nedokážu tomu pokušení odolat a obávám se, že do konce mého života se to už nezmění. Ale pst, to je moje malé tajemství.“

Snaha o zpevnění těla

„I tak šla kila dolů, nakonec jich bylo pětadvacet. Velký podíl na tom ovšem má i pohyb. Já se vždycky ráda hýbala, hrála míčové hry a chodila na dlouhé procházky. Na začátku programu se obecně doporučuje chůze, která je pro tělo nejpřirozenější a nejzdravější. Po jeho skončení jsem pak začala aktivně chodit do posilovny, kde mě vedl trenér Jan Nevěčný. Pomohl mi zpevnit tělo, zlepšit mobilitu a ukázal, že posilování není jen funění u činek,“ vypráví Marcela a dodává, že v dětství moc ráda plavala.

„Každé prázdniny jsme jezdívali na týden do Chorvatska k moři nebo taky na Slovensko k Velkému Mederu.“

Vlastně šlo i o plavky

„Voda je mým živlem, i teď jsem schopná v ní vydržet hodiny. A je fakt, že šlo i o ty plavky. Lidé na mě najednou začali nahlížet ne jako na obézní dívku, ale na kus ženský.“

Víte, že... Je to napořád: Těžší než zhubnout mnohdy bývá novou hmotnost si udržet. Proto se nesmíte vrátit zpět do starých kolejí. Hlavně se snažte dodržovat zdravé stravovací návyky, které vám dopomohly snížené váhy dosáhnout. Ta změna musí být zkrátka už natrvalo.

„To mě překvapilo. Když na mě celý život druzí koukali ve smyslu, že bych měla raději zůstat doma, uvědomila jsem si, že jde o pohledy pozitivní. Nejvíc mě ale těší, že je na mě hrdá moje přítelkyně. Sama tím prošla a ví, že to nebyla procházka růžovým sadem,“ chválí svou partnerku Marcela, která je teď sebevědomější a nosí odvážnější modely.

„Dívám se i na oblečení, které bych si dřív nedovolila ani zkusit.“

Víc radosti ze života

„Můj šatník se změnil, objevily se v něm i sukně v různých délkách nebo večerní šaty s flitry. Prostě si teď víc užívám života,“ konstatuje sympatická mladá dáma, která prý má za sebou aktivní léto se vším, co k němu patří. Chodila na dlouhé procházky, sjížděla řeky, ale dopřála si i posezení s dobrou kávou a zákuskem.

„Zapomenout nesmím ani na grilování. S oblibou dělám kuřecí burgery a hermelín. Na otevřeném ohni ale nejlépe chutnají buřty. Momentálně se těším na zajímavou cestu, co mám před sebou. S přítelkyní a kamarádkou chceme poznat Mnichov a jeho okolí,“ dodává Marcela.