V těhotenství jsem hodně přibrala, říká Michaela. Za rok zhubla 12 kilo

„Aktivní pohyb mě vždycky moc bavil. Třeba při běhání si skvěle vyčistím hlavu, perfektně se odreaguju a přijdu na jiné myšlenky. A dobré jídlo na mě působilo stejně, na tom nevidím nic špatného. V dospívání jsem měla sportovní postavu, změnila se mi až následkem užívání antikoncepce. I přesto ale byla docela v pohodě.“

Víte, že... Role spánku: Velkou roli při hubnutí hraje i spánek. Ten by měl být vždycky dostatečně dlouhý na to, aby se všechny buňky dokázaly zregenerovat. Přijaté kalorie: Je vhodné si zapisovat přijaté kalorie. Čísla totiž většinou hovoří jasně.

„Velký zlom pro mě představovalo těhotenství, během kterého jsem přibrala celých sedmadvacet kilo! Rok kojení a absence spánku způsobily, že váha nešla dolů. Jasně, že jsem cvičila, krotit jídlo v tom stresovém období se však prostě nedalo. Výsledkem byla nejen nadbytečná kila, ale i bolesti kloubů,“ konstatuje s odstupem času Michaela.

Velká podpora v rodině

„A ty mě skutečně vyděsily. Nemluvím přitom o pohledu do zrcadla, ve kterém jsem se vůbec nepoznávala. Ani tohle mi samozřejmě na psychické pohodě moc nepřidalo. Uvědomovala jsem si, že základem je odpočinek a kvalitní spánek, bez nichž hlava ani tělo neregenerují a energie je pak na bodu mrazu. To mi ale mé dvě malé děti nedopřály.“

„Velkou oporou mi naštěstí byla má rodina, především obě maminky - moje i partnerova, které mi moc pomáhaly. A samozřejmě partner, od kterého jsem nikdy neslyšela jedinou výtku. Snažil se mě povzbuzovat a pomohl mi i s rozhodnutím vyhledat někoho, kdo mi s hubnutím pomůže.“

„Bylo mi jasné, že musím změnit stravovací návyky. A taky se neupínat jenom na váhu. Já na ta kila navíc myslela pořád, každé sousto jsem si vyčítala. Chtělo to změnu myšlení, někoho, kdo by mě vedl, poradil, pochválil, vysvětlil, co a jak. A tím poradcem se stal pan Aleš Havlík,“ vypráví mladá maminka.

V očistci bez čokolády

„Pro milovníka jídla a všeho sladkého to na začátku byl trochu očistec. První dny jsem si neustále představovala, jak jím tu výbornou nutelu, čokošku a jak je mi na chvíli dobře. Ale taky došlo na představu, že se mi po těch sladkostech dělá zle. A to mi pomohlo. Naučila jsem se jíst zdravější jídlo, zařadit víc zeleniny a ovoce.“

„Když si na talíř hezky naaranžujete pokrm, který má hlavu a patu, tak vás ani mlsná honit nebude, to mi věřte. K tomu mi úbytek na váze hodně usnadnilo běhání. Je fajn dát si sluchátka do uší, běžet a vypnout na chvíli hlavu. Taky si zacvičím doma i s dětmi,“ vypočítává svoje aktivity Michaela, která ráda vzpomíná i na vlastní dětské prázdniny.

Indiánské léto u babičky

„Nejlepší to bylo u babičky ve vesničce Břehy na Pardubicku. Já to tam tak milovala, babička byla zkrátka moje spřízněná duše. Se strejdou jsme chodili na houby, koupat se do rybníka a s bratránky nás zase bavila hra na indiány.“

„Co se jídla týče, nejvíc mi chutnaly tvarohové knedlíky s meruňkami, pokaždé jsem si chodila přidat. Dodnes se tu s příbuznými setkáváme, a když se naše pětiletá Isabelka a tříletý Adámek sejdou s dalšími dětmi z rodiny, tak je veselo,“ říká mladá maminka, která se potom, co zhubla, cítí mnohem lépe.

„Mám víc energie a přestaly mě bolet klouby. Přiznávám ale, že k maximální spokojenosti mi ještě nějaké to kilo dole schází. Ráda bych zhubla o něco víc, přesto nikam nespěchám. Teď před létem chodíme s dětmi na procházky, vyrážíme na kolo a koloběžku. Pohybu tak mám dost.“

„Zapomenout nesmím ani na zahrádku, na které moc ráda pracuju. Zasadili jsme rajčátka, rybíz, borůvky, levandule a budeme pozorovat, jak nám to všechno krásně poroste. Milujeme grilování a opékání buřtů, samozřejmě všeho s mírou, ale to prostě k létu patří.“