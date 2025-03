Shodil 53 kilogramů. Důvodem byla svatba i malá dcera

„Sedavé zaměstnání, nezdravé stravovací návyky plus nedostatek pohybu způsobily, že moje váha rok od roku rostla. Nakonec se pro mě z každého fyzického úkonu stal problém.“

„Hlavní impuls, díky němuž jsem se rozhodl pro změnu, byla ale má rodina a narození dcery Barborky. Chtěl jsem být zkrátka tátou, který s ní dokáže držet krok a bez obtíží běhat. Navíc jsme s partnerkou plánovali svatbu a při pohledu do zrcadla jsem si nedokázal představit, jak čekám naditý v obleku u oltáře,“ svěřil se pan Vítězslav.

Nejste sportovci? Nemusíte se mořit ve fitku, abyste se zbavili kil navíc, stačí i obyčejná chůze. Nasaďte tempo, při kterém se lehce zadýcháváte, ale nelapáte po dechu (je to asi 4 až 6 km za hodinu), a choďte 4x týdně 45 minut nebo 3x týdně po hodině.

Kompletní změna myšlení

„Výživovou poradkyni Hanku Borkovcovou jsem poznal už dříve, a tak jsem začal s hubnutím podle dietního programu. Cesta ke štíhlejší postavě pro mě ale nebyla vůbec jednoduchá. Najednou jsem musel kromě jídelníčku změnit od základu i své myšlení. Na všechno se dívat úplně jinak, přemýšlet o tom, co jím, co piju, osvojit si ty správné stravovací návyky.“

„Vyřadil jsem proto veškeré nezdravé jídlo, ze stolu šly sladkosti i alkohol a omezil jsem pití kávy. Na druhou stranu mi na menu přibylo hodně druhů zeleniny, mléčných výrobků a bílkovin,“ ohlíží se teď zpětně cílevědomý mladý muž.

Kolo i turistika

„Největším hnacím motorem byla dcera a taky má partnerka. Vždycky, když jsem si myslel, že už to dál nedám, stála při mně a pomáhala mi s přípravou jídel. Oporou mi byla i celá naše rodina, viděli, že tahle cesta dává smysl, a fandili mi. Velké zásluhy má samozřejmě výživová poradkyně Hanka, ale v neposlední řadě mi prospěl i pohyb!“

„Nikdy jsem nebyl žádný extra sportovec, spíš jsem chodil na procházky se psem, jezdil rád na kole a bavila mne turistika. Tomu všemu jsem se v době hubnutí věnoval a vlastně v tom pokračuju dodnes,“ říká Vítek, který vyrůstal na jihu Moravy ve Velkých Bílovicích.

Skopičiny s malou dcerkou

Už v dobách dospívání svou postavu vnímal. Bylo mu jasné, že tloustne a není to nic dobrého. „Moc jsem si to tehdy nepřipouštěl, snaha o hubnutí byla, jenže marná. S manželkou jsme se poznali při studiu na VOŠ v Brně. Já už byl tehdy obézní, ale nikdy mi neřekla, že bych se jí nelíbil nebo že by jí moje váha vadila.“

„O to víc mě těší, že teď má vedle sebe úplně jiného chlapa. A já úplně jiný člověk jsem. Nejenže líp vypadám, ale můžu si bez starostí hrát s dcerou, běhat, dělat skopičiny, chytat ji a vůbec se přitom necítím unavený,“ svěřil se šťastný táta, který si už stihl svoji partnerku vzít za ženu.

Zkrátka ženich k pohledání

„Měli jsme krásnou svatbu a já si na ní přišel bombasticky. Ten pocit, když jsem si ráno na sebe vzal světle modrý oblek, který neměl cedulku XXXL, je nepopsatelný.“

„Obřad byl prostě úžasný, naše dcera vypadala jako princezna a já z toho byl u oltáře dojatý. Žena mi vehnala slzy do očí, jedním slovem byla nádherná a já šťastný, že jsem vypadal jako ženich k pohledání. Máme krásné fotky a ještě krásnější vzpomínky. Teď se těším na na léto, kdy se mi splní přání a budu s dcerkou chodit na koupaliště, běhat za ní a zvládat dlouhé procházky s jejím oblíbeným haf haf.“

Zajímavosti o Vítězslavovi Odkud: z Velkých Bílovic

Věk: 31 let

Výška: 177 cm

Znamení zvěrokruhu: Blíženci

Oblíbené motto: „Kde je cesta, tam je cíl.“

Zaměstnání: specialista bezpečnosti a požární ochrany

Koníčky: hudba, divadlo, film, sledování závodů F1 a hokejových zápasů, folklor

Oblíbené oblečení: rifle, košile, trika, svetry, tradiční kroj, společenské oblečení

Oblíbené jídlo: hovězí steak s grilovanou zeleninou či salátem

Původní váha: 131 kg

Současná váha: 78 kg

Za necelý rok shodil 53 kilogramů.

Článek vznikl pro časopis Tina.