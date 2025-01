Přestal pít pivo a vyřadil sladkosti. Za rok shodil Martin 21 kilogramů

„Bolely mě klouby, trápila mě únava a krevní výsledky u lékařky taky za nic nestály. V mládí jsem silný nebyl, měl jsem kolem osmdesáti kilogramů, to až s věkem se ta váha nabalila. Já dřív hrál hokej, fotbal a v zimě lyžoval, ale to najednou při sto třiceti pěti kilech dělat nešlo.“

„Tloušťka mi vadila i kvůli dceři, která se věnuje bruslení a lyžování, a já chtěl být u toho. Navíc mi bylo krátce po čtyřicítce, jak bych asi vypadal třeba za deset let? Nezbývalo než dát se do hubnutí,“ popisuje Martin, který se svěřil do péče výživovému poradci Aleši Havlíkovi.

Bez sladkostí a piva

„Díky jeho rozboru, doporučením a úplně novému jídelníčku jsem opravdu začal znatelně hubnout, do boje s obezitou jsem se totiž pustil naplno. Mile mě překvapilo, jak to funguje, když se dbá na určitý životní řád. Na radu Aleše jsem začal jíst pravidelně, což se mi nikdy příliš nedařilo, konkrétně pětkrát denně a jen určené množství.

Důležité bylo i dodržování pitného režimu a k tomu užívání vitaminů. Taky jsem vynechal pivo a omezil mlsání sladkostí, na druhou stranu, bez voňavé kávy bych si nedokázal představit ani jeden den. Ta mi proto zůstala stejně jako sklenka kvalitního bílého vína, kterou si čas od času dám s manželkou,“ usmívá se spokojeně.

Vítaná pomoc od ženy

„Právě ona mi byla největší oporou, pomáhala mi s přípravami zdravých jídel a se vším potřebným. Je fakt, že při mé váze se našlo dost lidí, kteří nevěřili, že zhubnu. A ty všechny jsem asi dost překvapil.“

„A sebe bych pak rád překvapil tím, že bych se postupně vrátil k bruslím a lyžím. S vysokou váhou se sportovat moc nedalo, ovšem teď mi v tom už nic nebrání. A pokud mi bude sloužit zdraví a nějaké další kilo půjde dolů, třeba se vrátím i k fotbalu,“ plánuje rozhodně Martin, který sportoval od dětství.

Být dospělý je prima

Odmala za Mladou Boleslav hrál hokej, naplňoval mu klukovské roky. „Volné chvíle jsem taky rád trávil na chatě s rodiči nebo u babiček na vesnici, užíval si dětských radovánek a lumpáren.“

„Maminka i babičky skvěle vařily. Kromě králíka a koprové omáčky mi chutnalo všechno. Dospívání mi vždycky přišlo jako nutná součást života, přál jsem si být co nejdřív svým pánem a postavit se už na vlastní nohy. A to se mi podařilo. Mám dvě dcery a báječnou manželku, poznal jsem ji díky kamarádovi, z něhož se stal můj švagr,“ vzpomíná muž narozený ve znamení Kozoroha, který brzy oslaví narozeniny.

Víte, že... Vláknina: Konzumujte potravu s kratší dobou průchodu, která rychle a účinně projde celým trávicím traktem. Vhodná je především strava bohatá na vlákninu, tedy ovoce, zelenina, luštěniny a celozrnné obilniny.

A že má rozhodně co slavit! Sundal jedenadvacet kilo, přestávají ho bolet klouby a jeho zdravotní stav se změnil k lepšímu. „Opravdu se cítím podstatně líp než dřív. Šatník prozatím ještě neřeším, oprášil jsem starší kousky, co mi ležely ve skříni. Oblečení, které mi bylo líto vyhodit, dneska v pohodě natáhnu.“

„Momentálně si užívám zimu, na Vánoce a závěr roku jsem se krotil a držel své chutě na uzdě,“ usmívá se Martin, který poslední den v roce strávil doma spolu s rodinou a se sklenkou vína.

A jaké si dal novoroční předsevzetí? „Ani ne tak předsevzetí jako dobrý plán. Věřím, že když napadne sníh, vyzkouším ty lyže, které už léta leží smutně v koutě. Hlavně si ale hodlám udržet váhu a třeba ještě něco málo shodit. Chci dál pravidelně jíst, nepřejídat se a připojit postupně sportování, zařadit delší procházky a zkrátka se co nejvíc hýbat.“