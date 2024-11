Pohyb a minimum cukru. Monika zhubla na 55 kg a nepřibrala ani po porodech

„Druhé těhotenství probíhalo dobře. Jednu dobu mě pronásledovaly chutě na salám, klobásu nebo třeba vlašák a já si je s klidem zakomponovala do jídelníčku, abych svou touhu uspokojila. I přesto, že jsem se během té doby dostala na svou dosavadní nejvyšší životní hmotnost, doporučovaný limit na přibírání jsem nepřekročila.“

„Udržovat kondičku mi pomáhal pohyb, v průměru jsem denně ušla třináct tisíc kroků. Stejně tak se mi při porodu hodilo každodenní cvičení na záda,“ pochvaluje si dnes Monika, jíž se po narození miminka podařilo všechna kila shodit a je zpátky na stejné váze jako před třemi lety.

Příkladem pro klienty

A jak to bylo před šesti lety, kdy se Monice podařilo zhubnout? „Nejsem klasický případ obézní ženy, která by se potřebovala zbavovat desítek kilogramů. Při výšce sto šedesát jedna centimetrů jsem vážila šedesát tři kilo, a ačkoli se to nezdá, v určitých partiích mi vadily špíčky. Ony se prostě umí pěkně nabalit i na docela štíhlou postavu. Navíc jsem coby výživová poradkyně chtěla jít příkladem svým klientům.“

„Těšilo mě, že někteří díky spolupráci se mnou opravdu krásně zhubli, ale vadilo mi, že já sama si nějak nedokážu pomoct,“ prozradila nám tehdy ještě bezdětná mladá žena, kterou nemile překvapily také špatné výsledky složení těla plus nelichotivý pohled do zrcadla.

Zlom přišel, když se Monika dozvěděla, že bude součástí nutričního týmu finalistek České Miss 2017. Tehdy se rozhodla, že na sobě musí zapracovat, a začala dbát na vlastní rady, které erudovaně udílela svým klientům.

A potom, co se stala garantem projektu „Ne moc cukru“, jí došlo, že i ona by se měla v tomhle směru trošku polepšit a zbavit se své závislosti na sladkostech. „Vše ale šlo přirozeně krok za krokem, bez nějakých násilných změn,“ popisuje odbornice přes výživu, která příjem cukru snížila a k tomu si i maličko upravila množství a složení jídla. A tím se vlastně řídí dodneška.

Mentální relax při práci

„V současné době i přesto, že jsem máma dvou dětí, mám zase svých krásných pětapadesát kilo. Fungování s malými caparty a psem je celkově mnohem náročnější. Přijde mi, že jsem pořád na nohou a v jednom kole, takže si na nedostatek pohybu rozhodně nemůžu stěžovat.“

Tipy Zvyšte zátěž: Cvičíte, ale posun kupředu nikde? Možná by to chtělo přidat, případně lehce zvýšit zátěž. Na tu si tělo zvykne přibližně po šesti týdnech aktivity. Po jejich uplynutí je třeba buď změnit styl pohybu, nebo nabrat zhruba o třetinu na intenzitě.

„Skloubit rozšířenou rodinu a práci je o dost složitější, ale chci si své klienty alespoň online formou udržet, protože je to pro mě mentální relax od mateřských povinností. Obě dcery jsou úžasné a dělají nám velkou radost. A běhání mám kolem nich tolik, že není čas přibírat. Ta mladší bývá po nocích hodně aktivní, leckdy je trávíme pochodováním po bytě s nosítkem. Druhý den bych za trochu spánku dala cokoliv. Snad z toho ale brzy vyroste,“ usmívá se spokojená máma.

Dobroty ze zahrádky

Radost mladé ženě dělá i její zahrada. „Pěstuju rajčata, bylinky, jahody, borůvky, maliny, ostružiny a rybíz. Je super, když si dcerky pochutnají na čerstvém ovoci a já můžu do salátu přidat vlastnoručně vypěstované bylinky. Takové jídlo úplně jinak chutná, voní a nenabírá se po něm,“ s nadšením líčí zahradnice, která si v létě užívala i grilovačky.

„Nejčastěji grilujeme ryby nebo libové maso, výborné jsou i na grilu připravené brambory a zelenina. Když přidáme zeleninový salát, je z toho zdravé a vyvážené jídlo během chvilky. Ale máme tady podzim a blížící se zimu, plody naší letní práce už jsou sklizené a těšíme se s dětmi na advent, který za pár týdnů začíná. A samozřejmě na Vánoce, je to zkrátka magické období roku,“ dodává Monika.