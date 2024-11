Hubnul jsem kvůli Robbiemu a Adele, říká Michal David. Shodil 19 kilo

„Letošní rok nahrávám nové hudební album, a to přímo v Londýně s kapelou Robbieho Williamse. Když jsem tam viděl právě Robbieho, Jamese Blunta a Adele, pomyslel jsem si, jak skvěle vypadají. A že bych si moc přál na tom být stejně. Během půlročního nahrávání ve studiu EastCote jsem opravdu shodil devatenáct kilo.“

„Do parády si mě vzal můj asistent a fitness trenér v jedné osobě, synovec Robert Kludský. Já nejsem moc sportovně založený a dostat mě do fitka, které fakt nesnáším, byl skoro zázrak. Ale přemohl jsem se a chodil třikrát týdně,“ vypráví známý hudebník. Jednomu sportu ale přece propadl, a sice tenisu.

Trénujeme mě svaloušek

„Teď budeme hrát i s mým vnukem Sebastianem. Myslím, že mě už přehraje, i když bez těch kil navíc mám lepší kondičku. Na Tenerife mám ještě trenéra Martina, kterému říkám svaloušek. Jasně, že jsem ta kila nesundal jen v posilovně nebo na tenisovém kurtu. Synovec mi zároveň úplně změnil jídelníček.“

„Zmizely z něj sacharidy, lepek, tvrdý alkohol i pivo... Zkrátka jsem začal jíst úplně jiné pokrmy. Těm neodolaly ani moje manželka a dcera Klára, které se rozhodly jít do toho se mnou. Prostě jsme hubnutí nasadili společně. Vzájemně jsme se podporovali, a proto to zafungovalo. Shodili jsme všichni,“ usmívá se zpěvák oblíbených hitů jako Non stop, Colu, pijeme colu nebo Pár přátel.

A na co nejraději vzpomíná z dětství? „Nejvíc asi na dvouletý pobyt v Itálii, kde má rodina dostala angažmá. Pod jménem Kludský Show tam provozovali varietní umění. Maminka dělala pantomimu a její dvě sestry Alice a Dagmar artistická čísla i step. Obě jsou známé kartářky a Dagmar píše knihy.“

Hezkej, vlasatej, hubenej

„Pravdou je, že já býval hezkej, vlasatej a hubenej kluk a se svými osmašedesáti kily jsem o holky neměl nouzi. Nejvíc mě ale zaujala manželka Marcela, s níž jsme před časem oslavili čtyřicáté výročí od seznámení.“

„Nedávno vyšel i videoklip s písničkou Náš cíl, ve kterém vše prozrazujeme. Jsou tam i fotografie z našeho soukromého video archivu, co dosud nebyly zveřejněny,“ popisuje zpěvák, který je teď plný sil.

Nepotřebuju tolik spát

„Nejen to, já dokonce už ani nepotřebuju tolik spát. Dříve jsem vyžadoval i deset hodin spánku, teď mi stačí klidně pět nebo šest, někdy i míň. A s tím, jak se mi zmenšila konfekční velikost, se dost obměnil i můj šatník. Nebyla to ovšem zrovna levná záležitost, i z toho důvodu už nesmím zase přibrat. Přiznávám, že vzhledem k tomu, že je před námi zima a vánoční svátky se všemi lákavými dobrotami, to pro mě bude docela náročný úkol,“ svěřuje se.

Doporučujeme Domácí fitko: Nechce se vám dojíždět někam do fitness centra? Ani nemusíte. Domácí fitko si můžete zařídit i u sebe doma. Určitě investujte do rotopedu, kvalitní podložky na cvičení, posilovací gumy, balanční podložky, gymnastického míče a švihadla. Skladný a efektivní je i závěsný posilovací systém, závaží nahradí kettlebell, popřípadě slimball a medicinball.

„Jinak zimní období obecně moc rád nemám. Proto jsme si s manželkou pořídili dům na Tenerife, kde trávíme většinu této sezony. Oba vyhledáváme teplo a sluníčko. Ani ten sníh mi nechybí, jediný, kdo u nás v rodině lyžuje, je můj vnuk Sebastian, o kterém už byla řeč. Jde mu to báječně, sjíždí už jen černé sjezdovky,“ pochválil ho zpěvák. Vánoce má ale naopak moc rád a těší se na ně.

Kapr se salátem

„Miluju adventní výzdobu, vůni purpury, rozsvícený stromek a koledy. Na štědrovečerním stole nesmí chybět tradiční rybí polévka a kapr s bramborovým salátem. Je fakt, že jsme pár Vánoc strávili na Tenerife, ale doma v Praze to má přece jen mnohem hezčí atmosféru. Ve Španělsku si užijeme silvestra, to budu mít zase notnou dávku pohybu,“ plánuje si známý zpěvák.

A na jakých jídlech si poslední den roku pochutná? „Dřív to byly klasické chlebíčky z osmdesátek. Teď nejím žádné přílohy, chleba ani bagety, tak se spokojím s pěkným biftekem a zeleninovým salátem.“

Hudební plány do budoucna

„Budu se už taky těšit na rok 2025, kdy mi na MDŽ vyjde chystané album a 13. června mě čeká koncert v O2 areně a pro všechny fanoušky mám jedno hudební překvapení. Jedná se o výjimečnou písničku, která bude mít premiéru 4. února na Světový den boje proti rakovině.“

„A pro rok 2026 už dopředu s přáteli chystáme obrovský benefiční koncert, jehož výtěžek pomůže potřebným. K tomu všemu ale potřebuju mít energii a kondici, proto si hodlám svou současnou váhu udržet,“ dodává zpěvák Michal David.