„No, a úplný zlom přišel, když synové při cestě do kopce dováděli, běhali a skákali a já za nimi celá rudá s bušícím srdcem sotva popadala dech. To byl ten aha moment. Buď začnu něco dělat, nebo mě jednoho dne děti budou muset na další výlet tlačit na vozíčku, říkala jsem si.“

„Navíc mi došlo, že když chci být pro své děti vzorem a dožít se jejich svateb i třeba jednou vnoučat, musím začít u sebe. No, a trochu mě pobavilo, ale taky se mě dotklo, když mě manžel při objetí začal láskyplně oslovovat ‚Šunčičko‘. A měl pravdu, zaoblila jsem se pěkně,“ přiznává Barbora, která se s vervou pustila do hubnutí.

Málo času pro sebe

Informací měla dost, protože vlastní několik poboček sportovních zařízení jen pro ženy. Četla články, knihy, blogy, objevila fitness influencerky.

„Teorie mi šla skvěle, zato praxe pokulhávala. Nějak mi nezbýval čas. Můj nejmladší syn přišel na svět osmnáct měsíců po narození prostředního, navíc je ‚jiný‘ než ostatní děti. Skoro čtyřletý Kubík má těžkou formu vývojové dysfázie, nerozumí, nemluví a jeho vývoj odpovídá čtrnáctiměsíčnímu dítěti. Nevzali ho ani do školky a potřebuje speciální péči, k tomu mám ještě další dva potomky. Nebylo tak lehké vytvořit si prostor i pro sebe,“ vysvětluje maminka, která ale změnila svůj režim i žebříček hodnot.

„Smířila jsem se s tím, že péče o Kubíka bude zkrátka náročnější. V hlavě jsem si nastavila, že musím být psychicky silnější a fit pro ostatní a ten čas na sebe si najít prostě zvládnu. Začala jsem dřív vstávat a každé ráno cvičila jedenadvacet Pozdravů slunci.“

„Žádné jídlo jsem z jídelníčku nevyřadila, jen jsem zmenšila porce na polovinu. Jím hodně zeleniny a ovoce a vyhýbám se průmyslově zpracovaným potravinám. Dokonce si ke kávě dám sladký mini zákusek. Snažím se držet přerušovaný půst čtrnáct ku deseti. Snídám v devět dopoledne a povečeřím nejpozději v sedm. A pochopitelně došlo i na pohyb ve fitku,“ popisuje Barbora.

Nové fitko hned za rohem

„Pak jsme otevřeli fitko blízko mého domova a já třikrát týdně zařadila silový kruhový trénink na pístových strojích. Trvá to pětatřicet minut a v tu dobu Kubíka pohlídá jeho tatínek nebo sourozenci. Kruhový trénink mě baví, k tomu mi opravdu vyhovuje čistě dámská atmosféra a motivují mě výsledky, které mám.“

„Samozřejmě k tomu pohybu patří i rodinné výlety a procházky. Kubík běhá rychle, ale nerozezná nebezpečí, takže jsem věčně v poklusu a tvářím se, že to mám pod kontrolou,“ vtipkuje starostlivá maminka a ohlíží se i na svoje dospívání.

Bikiny a kratší šaty

„Ach, ty časy! Moje mladší sestra jedla na kila nutellu a byla hubená jako proutek. K tomu měla o deset centimetrů víc a nohy až do nebe. Přiznávám, že jsem jí občas záviděla, ale já zase mívala hezčí pleť. Dneska už vím, že se člověk musí mít rád takový, jaký je. A když to jde, něco na sobě změnit k lepšímu. A já to dokázala! Mít dole dvacet kilo je jako odhodit dva pytle brambor. Cítím se lehčí, zdravější a sebevědomější.“

„Teď si klidně oblékám šaty, které dřív jen visely ve skříni. Konečně mě taky baví nakupování a nestydím se vybírat bikiny nebo kratší šaty v kamenných obchodech,“ ukazuje nám nové kousky Barbora, která s radostí přivítala nadcházející jaro.

Kopřivová očista těla

„Jaro je restart. Miluju procházky v přírodě, kdy se všechno probouzí. A taky cvičení venku. První jarní kopřivy mi dávají signál, že je na čase vyčistit organismus, abych měla sílu všechno zvládnout. Nejradši mám quiche, kdy špenát v receptu nahradím kopřivami. A nedám dopustit ani na čerstvý kopřivový čaj s medem a citronem.“

„Těším se, až budeme na naší malé předzahrádce pěstovat rajčata, zalévat se syny sazeničky a sledovat, jak rostou, a až bude tepleji i na první grilování. Co by to bylo za jaro a léto bez šťavnatého masa, voňavých sýrů a zeleninových špízů?“

Zajímavosti o Barboře Odkud: z Prahy

Věk: 38 let

Výška: 164 cm

Znamení zvěrokruhu: Vodnář

Oblíbené motto: „Změna začíná rozhodnutím, které dnes uděláš pro své zítřejší já.“

Zaměstnání: vedoucí sportovních zařízení jen pro ženy Aura Fit Lady Club

Koníčky: sport, filmy, poslech podcastů a hudby

Oblíbené oblečení: legíny, tričko, červené šaty s černými puntíky

Oblíbené jídlo: vaječná omeleta se zeleninou v tortille

Původní váha: 82 kg

Současná váha: 62 kg

Za půl roku zhubla 20 kilogramů.

Článek vznikl pro časopis Tina.