Zvítězil jsem sám nad sebou, říká Pavel. Kvůli závodu shodil 25 kilo

„Dělal jsem si s tím závodem spíš legraci, ale stejně mi ležel v hlavě, bylo jasné, že s mojí kondicí a sto třiadvaceti kily bych ho prostě nedal. Ostatní v práci mírně pochybovali, že bych to mohl vůbec kdy zvládnout, a to byla paradoxně právě ta motivace na sobě začít makat.“

„Nešlo jen o sportovní závod, já sám jsem už nějakou dobu cítil, že moje postava není to, co dříve. Navíc jsem se chtěl líbit i manželce. A tak jsem se do toho hubnutí pustil a pomáhal mi v tom selský rozum. Začal jsem jíst zdravěji, omezil alkohol plus přidal víc pohybu,“ popisuje Pavel.

Ve dvou to jde lépe

Kalorické tabulky ale nepoužíval, v rámci odhadu si dokázal přibližně spočítat, kolik energie přijímá, a díky chytrým hodinkám věděl, jaký je jeho energetický výdej.

„Z jídelníčku jsem nevyřadil vlastně nic, pouze jsem zredukoval množství a poměr dílčích živin, omezil cukry a tuky, doplnil víc zeleniny, vlákniny a bílkovin. Mám velkou výhodu v tom, že si pochutnám skoro na všem.“

„Nerad si něco odpírám, jím všechno, ale s mírou. No, s Mírou zrovna ne, zato s Veronikou! To je moje manželka, která se do změny životního stylu pustila spolu se mnou. Oba jsme to úspěšně zvládli,“ usmívá se muž narozený ve znamení Panny.

Plavání, běh a kolo

Nedílnou součástí jeho hubnutí byl pohyb. Nejdřív začal dvakrát týdně s plaváním, časem přidal běh a jízdu na kole.

„Dělat jen jednu činnost by mě dlouhodobě příliš nebavilo, tahle kombinace je pro mě ideální a pokaždé se těším na další trénink. To víte, začátky byly obtížné, ale pociťovat postupné zlepšování a posouvání hranic toho, co moje tělo zvládne, mě motivovalo. A nejvíc určitě změna vzhledu k lepšímu,“ pochlubil se Pavel, který vyrůstal na malé vesnici, kde měli prima partu. Zimu nejčastěji trávili s kluky na rybníku, užívali si koulovačky a bobování.

Návrat k dobré kondici

A jak na tom byl zamlada s postavou? „Já hrál od dětství fotbal a v období dospívání jsem byl v nejlepší fyzické kondičce, ke které bych se chtěl zase vrátit. Takového mě potkala i moje žena. Seznámili jsme se v práci, léta jsme byli pouze přáteli a teprve postupem času se z toho vyvinulo něco hlubšího. Doufám, že mě jako manžela vnímá stále stejně dobře, možná i líp,“ věří sympatický muž, který dokázal díky pevné vůli shodit a cítí se skvěle.

„Líp se mi ohýbá, vydržím víc při sportu. A jako obrovský přínos beru i fakt, že se mi po zhubnutí těch pětadvaceti kil významně zlepšil i spánek,“ pochvaluje si Pavel a přiznává, že vůbec nemá rád zimu.

„Je to moje nejméně oblíbené období v roce. Chladné počasí, sychravo, chřipky. Příroda spí a dny jsou krátké, takže se toho venku moc dělat nedá. Každé roční období má ovšem něco do sebe. Bylo fajn, když v zimě padal sníh. Tady kolem Prahy se už ta pravá ladovská zima bohužel objevuje čím dál méně. Baví mě chodit s našimi psy promrzlou krajinou na procházky podél řeky. Jaro je ale jaro, mám rád teplo,“ dodává Pavel. A svěřil se i se svými plány.

Letos opět na start

„Letos jsem se přihlásil na další ročník triatlonového závodu a těším se, až zase budu stát na startu.“ Ví velmi dobře, do čeho jde, tohle sportovní klání zvládl už loni.

„Závod se konal na Konopišti, v areálu zámeckého parku a přírodního divadla. V poslední běžecké fázi mi už ubývaly síly a odpočítával jsem každý uběhnutý metr, ale ten cíl stál za to. V průběhu celé akce mě podporovala rodina. Trpělivě čekali podél trati a fandili mi. V mé kategorii jsem se umístil ve druhé polovině finální listiny, ale poslední místo to nebylo, což mě potěšilo. Já zvítězil hlavně sám nad sebou.“