Kila šla dolů, až to bylo strašidelné. Martina zhubla po operaci 52 kilogramů

„Moje cesta k hubnutí byla typická jako pro většinu ženských. Zkoušela jsem různé radikální diety, a že jich fakt bylo! Jenže zpravidla končily jojo efektem a kila mi spíš přibývala. Nacházela jsem se tak v začarovaném kruhu, všude v okolí někdo hubnul a já nic.“

„Už bylo na čase se sebou něco udělat. Váha mi najednou ukazovala sto jedenáct kilo a můj zdravotní stav se začal zhoršovat. Bolely mě klouby, záda, trápilo mě astma. I po psychické stránce to nestálo za nic. Pohled do zrcadla mě děsil, neměla jsem se ráda a vinila se za svoji obezitu,“ přiznává Martina, která se nakonec svěřila do péče odborníků.

Plikace žaludku jako řešení

„Předtím se na OB Kliniku dvakrát hlásila moje sestra, ale vždycky to vzdala. Já to zkusila taky a ono to vyšlo! Po konzultaci s paní doktorkou, která mi vysvětlila, jaké jsou chirurgické možnosti, jsem se rozhodla pro takzvanou plikaci žaludku. Tahle metoda mi přišla šetrnější, navíc je u ní v případě jakýchkoliv komplikací možnost navrácení zpět do původního stavu.“

„Ještě před operací mi byla doporučena změna jídelníčku s příjmem dvanáct set kilokalorií za den a musela jsem si lépe nastavit i pitný režim. To pití mi dělalo opravdu problémy, protože není vůbec jednoduché naučit se správně pít a taky jíst pravidelně pětkrát denně. Ty změny jsem ale vzala z gruntu a všechno poctivě dodržovala, i když to bylo občas utrpení,“ vypráví Martina, která z menu vyloučila hlavně ty potraviny, co jejímu tělu neposkytovaly žádné významné živiny.

Souboj hlavy a těla

„Ze svého jídelníčku jsem vyškrtla například olej, cukr nebo pečivo. Všechno jsem si navíc vážila a odpočítávala, až jsem z toho málem zblbla. Ale vyplatilo se mi to, už po čtrnácti dnech totiž byly vidět první výsledky. Většina oblečení mi plandala, propadly se mi tváře, „přišla“ jsem o dříve velká prsa a zadek. Moje hlava zápolila se zažitými zvyky a s novotami, které jsem svému tělu zaváděla, a vážně to byl boj.“

„Při nástupu na zákrok mi váha ukázala o deset kilo méně a já pociťovala euforii. Operace jsem se nijak nebála, měla jsem a mám obrovskou oporu v manželovi,“ svěřila se Martina.

Lepší břicho než v mládí

A jak chirurgický zákrok dopadl? „Všechno proběhlo bez komplikací, jenom jsem trpěla nějakou dobu zácpou, ovšem to vyřešila medikace. Po tekuté a kašovité stravě jsem za čas přešla zpátky ke svému už zajetému jídelníčku. Obsahoval daleko víc bílkovin a je fakt, že jsem si musela zvykat na skutečnost, že mám na talíři najednou mnohem menší porce, než jsem byla zvyklá jídávat dřív. Od zákroku jím v podstatě jen z krabiček nebo mini mističek a malou lžičkou.“

Hubnutí díky operaci? Plikace žaludku je jednou z nejnovějších bariatrických operací. Provádí se laparoskopicky a celý žaludek při ní zůstává zachován – pouze se jeho stěna zanoří (zahrne) dovnitř a zajistí stehy či speciálními svorkami.

„Po operaci mi šla váha tak rapidně dolů, až to bylo někdy strašidelné... Shazovala jsem klidně dvě tři kila týdně! A loni v květnu jsem měla necelých jedenašedesát kilogramů. K tomu jsem taky na klinice absolvovala plastickou operaci vedoucí k odstranění břišního převisu, co se mi po zhubnutí vytvořil. Dneska mám břicho dokonce v lepším stavu než před těhotenstvím třicet roků nazpátek,“ chválí si prodělaný zákrok sympatická maminka dospělého syna.

Proces na celý život

„Zhubnutí mělo veliký vliv i na moje zdraví. V novém těle mě konečně nic nebolí, nepotřebuju ani léky na astma. Jsem úplně jiný člověk, nejen vizuálně, ale taky mentálně. Navíc cítím obrovskou hrdost, že jsem tohle všechno zvládla, byl to proces na celý život.“

„Už se nikdy nechci vrátit k dřívějšímu stavu věcí! Nikdy, to nedopustím, přestože to vyžaduje každodenní úsilí. Moje změna životního stylu nebyla nějaká dietka kvůli zhubnutí do šatů nebo do plavek, aby mi to v létě u vody slušelo. Denně přemýšlím, co do té pusy dám a proč, a má hlava už to naštěstí chápe,“ uzavírá své vyprávění odhodlaná dáma.