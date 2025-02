Jana zhubla 18 kilogramů. Hlídačky jsem měla na každém kroku, říká

„Prostě jsem nechtěla, aby se ze mě můj syn styděl. Jasně, ne každá máma dospělého potomka musí být štíhlá jako proutek a sluší jí i plnoštíhlá postava, ale mně osobně vadil už sám pohled do zrcadla. Vážila jsem devadesát kilo a přišlo mi, že na ženu po čtyřicítce to je přece jenom dost.“

„V práci máme navíc samé pěkné mladé a štíhlé holky a já nechtěla být za tu tlustou. Tak jsem začala pátrat na internetu, jak bych ta nadbytečná kila shodila, až na mě vyskočila výživová poradna a Jindřiška Ulrychová,“ vypráví Jana, která se k ní hned přihlásila.

Dozor na všech frontách

„Jindřiška mě neskutečně namotivovala a já se pořádně hecla a šla do toho. Koupila jsem si chytré hodinky, kámoška mi je nastavila jako pro vrcholového sportovce a navrhla, že do toho hubnutí půjdeme spolu a hlídat se budeme navzájem.“

„Řeknu vám, byl to vážně boj, ale když se chce, tak se to dá. Já nesportovec jsem najednou dělala věci, do kterých bych se asi jinak nepustila. Jako bonus mě v práci buzerovala kolegyně, která dbala, abych jedla pravidelně a udělala si na to čas. Doma se zapojily i děti, prostě hlídačky jsem měla na každém kroku,“ vzpomíná se smíchem sympatická žena.

Hodně těžký začátek

„Dnes to vidím s nadhledem a úsměvem, ale ve skutečnosti byl ten začátek fakt těžký. Ne proto, že bych měla něco radikálně změnit nebo vysadit jídlo, potřebovala jsem se naučit jíst! Předepsané porce pro mě byly děsně velké a já řešila problém je spořádat. To víte, když člověk jí jednou za den a najednou musí i čtyřikrát, je to nezvyk.“

Naštěstí jsem to dala, stačí používat selský rozum a všechno se dá zvládnout. Přitom se člověk nemusí vzdát ničeho. Když mám chuť, klidně si dopřeju i smažák nebo skleničku vína a pak svoje stravování upravím v jiné dny,“ prozradila Jana.

Práce jako posilovna

„Zatím se mi daří opravdu úspěšně hubnout a ještě v tom pokračuju. A pohyb? Vždycky mě bavil. Bez pohybu bych snad ani nešla spát, byl přirozenou součástí i mého dětství a mládí.“

„Pocházím ze Slovenska, z vesnice Betliar, a tam platilo pořekadlo ‚nejdřív práce v hospodářství, potom zábava‘. Bratr ráno kosil, já rozhazovala seno, otáčela, shrabovala, štípala dříví a v zimě uklízela sníh. Každá ta práce byla zároveň posilovna, dali jsme si při ní pěkně do těla. A za odměnu se u nás skvěle vařilo. Jasně, byla to klasická slovenská tučná kuchyně, ale myslím, že mě nijak nepoškodila. Když byl výdej energie, musel být i příjem,“ dodává žena narozená ve znamení Panny, která má dvě dospívající děti.

Naše tipy Častěji a méně: Chcete-li, aby šla kila dolů, je důležité jíst nejen správně, ale i pravidelně. Ideální je jíst častěji po malých porcích. Nehladovět: Obecně platí doporučení, že byste měli jíst tak často, abyste necítili hlad, tedy asi tři až pětkrát denně.

Oblečení ze dna skříně

„Mám třináctiletou Aničku a šestnáctiletého Vojtu. Je pravda, že v těhotenství mi šla váha pořádně nahoru, asi tak o dvacet kilo. A taky je fakt, že se mě tato poporodní kila držela jako klíště a přes veškerou snahu nešla dolů. Zhubla jsem je vlastně až v současnosti. A je to super! Cítím se podstatně líp než dřív, snadněji se i hýbám.“

„Na druhou stranu musím říct, že mi při pohledu do zrcadla tak trochu vylezly vrásky. To je daň za těch osmnáct kilo dole. I když mé okolí říká, že jsem omládla,“ uculuje se Jana, která mohla sáhnout i po oblečení, co leželo na dně skříně.

„Radost z toho má i můj starý šatník, protože ty věci z minula v pohodě natáhnu. Co se týká nakupování, tak to jsem zřejmě úplný exot. Pro mě je totiž spíš za trest, nemám ho vůbec ráda. Vyberu si určitou věc, zkusím a rychle pryč z obchodu. Vadí mi to množství lidí. Procházka v přírodě je přece daleko lepší než korzování po přeplněných obchodních centrech. No ne?“ dodává Jana.