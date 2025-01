Vyřadila sladkosti a přidala zeleninu. Za půl roku Jana shodila 14 kilo

Do formy se Jana dostala především díky úpravě jídelníčku – přidala do něj zeleninu, ryby a zdravé bílkoviny. | foto: Jan Zavřel

„Jsem kopií mojí milované maminky, která už dnes bohužel není mezi námi. Zamlada bývala štíhlejší a k stáru začala přibírat, zrovna jako já. Mám tři děti a po nich šla váha hned nahoru, ale ne tolik.“

„Všechno začalo s nástupem do důchodu. Najednou se mi úplně změnil režim – nemusela jsem brzy ráno vstávat a taky mi chybělo víc pohybu. Kilogramy přibývaly, pobolívaly mě nohy a špatně se mi dýchalo při chůzi do kopce. A tehdy mi došlo, že musím něco změnit, jinak se přehoupnu přes metrák a bude zle. Šedesátka na krku a já se bála zdravotních potíží. K tomu mi vadilo, že na mně oblečení praská ve švech nebo ho už nenatáhnu vůbec,“ popisuje Jana, která zašla do výživové poradny v Mladé Boleslavi a svěřila se do péče Aleši Havlíkovi a poté Jindřišce Ulrychové.

Cholesterol a vnitřní tuk

Z odběru krve v poradně zjistili, že má zvýšený cholesterol a hodně vnitřního tuku. „Všechno mi vysvětlili a připojili cenná doporučení, jakým potravinám se raději vyhýbat, plus nový zdravější jídelníček.“

„Vyřadila jsem veškeré sladkosti a přidala zeleninu, ovoce, sýry, jogurty, ryby jako lososa, pstruha, tresku nebo tuňáka. Naučila jsem se i vařit králíka na zelenině, je to jednoduché. Do pekáče nalijete trochu oleje a vody, vložíte naporcovaného králíka, osolíte a posypete grilovacím kořením. Navrch rozprostřete kořenovou zeleninu (mrkvičku, petržel, celer, pórek) a pečete doměkka. Nakonec maso zalijete domácím kečupem či rajčatovým protlakem a necháte dojít. Podává se s bramborem, jídlo je lehce nasládlé a chutné,“ poradila nám recept příjemná dáma, která je členkou hasičského družstva žen v Obrubech.

Spokojená bříška lidí

„V hasičském družstvu žen nás je sedm, nejstarší hasička vloni oslavila neuvěřitelných pětaosmdesát let a nejmladší je padesát devět. Nejsme už tedy žádné mladice, ale o to víc si to užíváme a máme skvělou partu.“

„S hasiči se scházíme v průběhu roku, pořádáme taneční zábavy, tradiční hasičský ples s bohatou tombolou. Každý rok uskutečníme turnaj v šipkách a představte si, že i když jsem se jejich vrhání nikdy nevěnovala, mám i jedno první místo. S ‚holkama‘ taky pečeme langoše na různé akce a největší odměnou nám jsou spokojená bříška lidí,“ vypráví sympatická Jana, která si ovšem nenechá ujít ani koncerty Valečovského léta pod zříceninou stejnojmenného hradu, kde si s radostí i zatančí.

Přiznává, že sporty nikdy moc neprovozovala, ale zato velmi ráda chodí ven na procházky, jezdí na výlety nebo si vyrazí na zájezdy k moři.

Zimní radovánky s vnoučaty

„Máme zahrádku, kde je vždy během roku práce a pohybu habaděj. Pěstujeme brambory, rajčata, okurky, papriky, mrkev, cukety a jahody. Chováme pár slepiček a králíky.“

„Zahrada teď v zimě odpočívá a připravuje se pomalu zase na jaro, zatímco já s vnoučaty, kterých mám pět, stavím sněhuláka a potom ho z vyhřátého pokoje společně pozorujeme. Připadá nám, že se na nás dívá a mává nám koštětem. Na bobech si užijeme taky spoustu legrace a do bobování se samozřejmě zapojuju i já... Přece se nenechám zahanbit,“ říká energická babička, která shodila čtrnáct kilo a cítí se daleko lépe.

Víte, co mlsat v dietě? Milovníci slaného můžou zkusit například cuketové chipsy pečené v troubě či na pánvi nasucho praženou cizrnou. Obojí se dá ochutit oblíbeným kořením. Jste na sladké? Pak volte bobulovité ovoce nebo hořkou čokoládu.

Soutěž v požárním útoku

„Mému příteli moje nadváha nikdy nevadila. On taky není hubený a bral mě prostě takovou, jaká jsem, ale dneska je překvapený, jak se mu měním před očima. A mně se daří výborně. Nebolí mě tolik nohy, už se tak nezadýchávám a zase mi stouplo sebevědomí. Nové oblečení moc nekupuju a vytahuju ze skříně to, do kterého jsem se dříve už vůbec nedostala. Je to úžasný pocit.“

„I v letošním roce bych chtěla pokračovat v hubnutí a užívat si života plnými doušky. S přítelem, s dětmi, vnoučaty i s hasičkami. Nedávno jsme se zúčastnily soutěže v požárním útoku a úspěch byl na světě. Máme dokonce zápis do České knihy rekordů jako nejstarší družstvo žen v České republice! Jsme zkrátka báječným důkazem toho, že věk je opravdu jen číslo!“ dodává Jana s hrdostí.