Jídla se nikdy nezřeknu, říká Martina. Za rok zhubla 16 kilogramů

„Všechno odstartovala dovolená v Karibiku, kde bylo takové vedro, že jsem i já, velký milovník jídla, neměla vůbec na nic chuť. A když jsem díky tomu zhubla, došlo mi, že to musí jít i doma.“

„Navíc mě čekala operace, výměna kyčelního kloubu, a bylo jasné, že moje nadváha bude rekonvalescenci leda prodlužovat. A tak jsem přemýšlela, jak si těch šest kilo dole nejen udržet, ale ještě jich pár navrch sundat. Něco ve smyslu lidového úsloví, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Mám totiž ohromně ráda jídlo a toho se nikdy nezřeknu! Hladovět se mi nechtělo, jen jsem si zmenšila porce. Dál vařím, peču a ještě radši zkouším nové recepty,“ vypravuje Martina, která nám hned jeden poskytla.

Bulguroto se žampiony

„Oblíbila jsem si bulguroto se žampiony a mrkví. Potřebujete k tomu bulgur, červenou cibuli, mrkev, hnědé žampiony, olivový olej, červenou mletou papriku, parmazán a jarní cibulku. Na trošce olivového oleje orestujte cibuli, mrkev a houby, pak přihoďte bulgur, osolte a opepřete, dochuťte trochou papriky. Zalijte přiměřeně vodou a poduste asi dvacet minut. Na talíři štědře posypte parmazánem a jarní cibulkou.“

„Je to báječné jídlo na oběd, co zasytí a určitě po něm nepřiberete. Na večeři už si dopřeju spíš jogurt a ovoce, sem tam i žitný chleba,“ prozradila cílevědomá žena, které se podařilo po operaci shodit další kila a celkem jich bylo šestnáct.

Nikomu jsem se nesvěřila

A kdo ji v hubnutí podporoval? „Nikdo! Já to nikomu neřekla. Nechtěla jsem poslouchat otázky typu: Kolik už máš dole? Jak to jde? Nemáš hlad?“

„Hlavní pro mě je, že operace proběhla zcela bez komplikací. Tři měsíce po ní už jsem začala chodit na delší procházky do přírody. A za šest měsíců po zákroku jsem si troufla jet k moři, které udělalo noze a vůbec mně celé moc dobře. Jinak doma chodím do lesa, na podzim sbírám houby, v létě plavu v našem brněnském ‚moři‘. Zimu vnímám spíš jako příležitost se zklidnit, přemýšlet o životě a moc ráda se projdu zasněženou krajinou,“ těší se dnes Martina a vzpomíná i na své dětství.

Přibírání bylo postupné

„Trávila jsem ho u babičky a dědy na venkově, kde jsme se stejně starými vrstevníky celé dny lítali venku. Babička uměla dělat ty nejlepší bramborové placky na plotýnce na starých kamnech. Mazala nám je rozpuštěným máslem a hruškovými povidly. Dodneška mám tu chuť na jazyku.“

Co pít při dietě? Zelený čaj: Díky obsahu kofeinu a dalších látek podporuje rychlejší činnost metabolismu. Vodu s citronem: Ta je vhodná zejména po ránu, raději však vlažná, nastartuje vaše trávení.

„A postava? Tu jsem já neřešila, jako dítě ani jako dospívající slečna. I když je pravda, že pár kilo navíc jsem vždycky měla. Manžel si mě bral plnoštíhlou a rád mi lichotil, jak mi to sluší. Mámě dvě dospělé děti a po těhotenství mi vždycky nějaké to kilo zůstalo, ale nebylo to žádná katastrofa. Ta obezita čítající sto dvanáct kilo přišla tak nějak se životem kilo po kile,“ ohlíží se zpětně sympatická dáma.

Postavu si hodlám udržet

„Po zhubnutí se cítím skvěle, snížil se mi krevní tlak, s novým kloubem se mi dobře chodí a od svých zákazníků slýchám slova chvály. Provozuju totiž obchod s dámským prádlem, který navštěvují ženy nejrůznějších postav i velikostí.“

„U těch plnoštíhlých je velmi důležité zvolit správnou velikost, prádlo by mělo perfektně sedět, nesmí se nikde zařezávat. Nekupujte ho v hypermarketu, tam běžte pro rohlíky. Obraťte se raději na prodavačky ve specializovaných prodejnách. Podprsenka by měla být vždy správně vybraná, aby ženě dodávala pocit sebevědomí, a ne jí ho srážela,“ popisuje Martina, která se sama ráda pěkně obléká.

A jak vstoupila do nového roku? „S úsměvem, se sklenkou nealkoholického šampusu a s přáním, abychom já, moje rodina i mé milované zákaznice byly zdravé, šťastné a spokojené... A postavu si samozřejmě hodlám udržet i nadále.“