Linda zhubla na 57 kilo. Novou postavu si udržuje i díky bruslení

„Moje pravidlo na udržování váhy je jednoduché. Když nejím, nepřibírám! Ale teď vážně. Snažím se jíst zdravě a vyváženě. Přes léto jsem si oblíbila čerstvé ovoce, hlavně melouny a jahody, zeleninové saláty a ryby. A grilované zeleninové špízy! Kdo by odolal něčemu, co se sice tváří jako kebab, ale má to mnohem méně kalorií?“ vtipkuje Linda. A protože je ještě půvabnější než loni, zeptali jsem se jí, zda v tom třeba není nový muž.

Svět přes růžové brýle

„Ano, jsem zamilovaná. Je to nádherný pocit. Láska dodává mému životu úplně nový rozměr, jako by mi někdo na oči nasadil růžové brýle, přes které je všechno krásnější. Opravdu si to užívám!“ prozradila žena narozená ve znamení Blíženců, která má za sebou bohatý cestovatelský rok.

„V lednu jsem byla v Istanbulu. Následovala dlouhá a atraktivní výprava na Floridu s návštěvou měst Miami, Orlanda, Key Westu a dokonce i Baham. Později mě uchvátila kouzla Lisabonu, Budapešti, Londýna a Paříže, Benátek či Koperu a Zadaru. A samozřejmě nesmím zapomenout ani na naši malebnou Moravu a úžasný Mikulov. Všude měli báječné domácí jídlo, kterému se nedalo odolat. Na nějaké přibírání nicméně nebyl čas, protože cestování, to je i spousta pohybu,“ líčí nadšeně Linda.

Holka krev a mlíko

I když několik let působila jako fotomodelka, v dospívání žila na vesnici a byla děvčetem, jak se tam sluší a patří, tedy krev a mlíko.

„Zeštíhlela jsem až časem, ale nemyslete si, i mně v určitém období stoupala váha. Najednou mi došlo, že když to tak nechám, bůh ví, kam až se moje tělesná hmotnost vyšplhá. Navíc mě trápily bolesti kolene, které mě omezovaly v pohybu. Přitom jsem od mládí byla stále v jednom kole. Spolu s fotomodeligem mě bavily i tanec a jízda na koni. Tyhle aktivity ale najednou musely jít stranou. Co kdyby koleno náhodou nevydrželo? A tak bylo nutné přejít na jiný režim a začít o sebe pečovat,“ vysvětluje mladá žena, která v první řadě změnila svůj stávající jídelníček.

Zkrátka všeho s mírou

Vyřadila z něj cukry, sladké limonády nahradila obyčejnou vodou nebo neslazeným čajem a na nějaký čas se vzdala i oblíbené kávy.

Tipy Pevná vůle: To nejdůležitější je v hlavě. Máte-li něčeho dosáhnout, musíte si říct, že chcete, ne že vám to někdo nařídil. Pochvalte se: I za ten sebemenší úspěch se nezapomeňte pochválit. Už ten pocit, který vám to přinese, stojí za to.

„Přestala jsem jíst pečivo, uzeniny, knedlíky a vyměnila je za zeleninové saláty. Chutnají mi pokrmy z krůtího či kuřecího masa a ryb. Jasně že občas zhřeším a dám si zmrzlinu, vínko nebo nějaký míchaný drink, a to nejen v létě. Myslím, že je důležité mít svůj ‚cheat day‘, tedy hříšný den, kdy konzumuju potraviny, které si během diety nemůžu dovolit. Každý potřebujeme občas upustit páru, ale všeho s mírou,“ dodává.

Pomáhá mi i bruslení

„Taky se maximálně snažím obklopovat milými a co nejvíce pozitivně naladěnými lidmi. To je naprostý základ. Mít radost z každého okamžiku života a nepodstatné věci, pokud to jen trošku jde, házet za hlavu. Tomu se ale pořád učím,“ svěřila se Linda.

„Svůj pobyt ve Františkových Lázních si užívám skutečně plnými doušky. Jako vždy jsme s mamkou ubytované v hotelu Goethe. Mám to tady moc ráda, přijde mi to jako takový ‚tábor pro dospělé‘, kdy se tu každý rok potkávám se stejnými lidmi a je úplně jedno, jestli jim je čtyřicet nebo sedmdesát. Baví mě léčebné procedury, při koupeli v minerální vodě se cítím jako královna Kleopatra,“ usmívá se spokojeně Linda, která propadla vášni pro inline bruslení a každý den si dá několik koleček po silnici až k jezeru Amerika. Skvělé jídlo tak s přehledem vyjezdí a večer vytančí na diskotéce. Prostě ideální stav.