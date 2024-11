Bez sladkostí nemůžu existovat, říká Hana. Za rok shodila 30 kilogramů

„Rozhodnutí shodit tentokrát souviselo se zmenšujícím se oblečením... Když už mi nebyla moje oblíbená zimní bunda a bála jsem se ohnout, aby mi snad nepraskl zip, došlo mi, že je zase zle a musím se do hubnutí pustit znovu,“ vypráví Hana, která jednou večer ležela v posteli a uvědomila si, že se jí blíží kulaté třicetiny a chtělo by to nějaký pěkný cíl. Zkrátka udělat něco dobrého jen pro sebe.

„Během několikaletých bojů s nadváhou jsem se sice naučila, jak na to, větší problém ale byl, jak se k tomu dokopat. Tak jsem vzala telefon, oslovila odbornici přes výživu Renátu Dufkovou z rumburské poradny na hubnutí a požádala jsem o termín. Potom už nešlo couvnout.“

Změna životního stylu

Na následnou změnu životního stylu a upravený jídelníček nedá mladá žena dopustit.

„Miluju nová doporučená jídla, jejich příprava je rychlá, snadná a hned jsou vidět výsledky. Dostala jsem i tipy na skvělé dietní sladkosti, bez nichž nemůžu existovat. Po absolvování jednotlivých kroků jsem přešla na nízkosacharidový režim stravování. V zásadě je bez příloh, pečiva a jen s minimem alkoholu. Jím čtyřikrát denně, což mi naprosto vyhovuje,“ popisuje Hana, která využila nabyté znalosti a později se sama stala výživovou poradkyní.

Za jediný rok se jí podařilo zhubnout úctyhodných třicet kilo. Velkou zásluhu na tomto úspěchu však samozřejmě má i pohyb.

Plno nových aktivit

„Pohyb zkrátka miluju, nejen kvůli hubnutí, ale hlavně proto, že mi dělá dobře. Nejradši mám jumping, v létě kolo, túry v přírodě a v zimě zase brusle. Navíc jsem díky mé poradkyni začala i běhat. Nevolím žádné extra dlouhé trasy, ale baví mě se jenom tak svobodně venku proběhnout, protáhnout tělo a vyčistit si hlavu. V rámci akce Běhej lesy jsme byly s Renátou v dubnu na Karlštejně a v srpnu v Jizerkách. Byl to takový hec, který mi pomohl se rozhýbat,“ usmívá se a přidává pár milých vzpomínek na své dětství.

„I to bylo plné aktivit. Letní prázdniny probíhaly na táborech, tanečních soustředěních a u tety v Kadani. Později taky na brigádách nebo dovolených s přáteli. Jezdila jsem jen tam, kde mi bylo dobře.“

Láska není o kilech

A jakou měla jako mladá holka postavu? „Odmalička jsem oproti ostatním dětem byla dost silná, a tudíž jiná. Svého partnera jsem poznala ve čtrnácti. Známe se spolu už sedmnáct let a je fakt, že mě jako mladý kluk tlustou moc nechtěl. Řekla bych ale, že nakonec pochopil, že láska o kilech není. S těmi třiapadesáti kilogramy, které teď mám, se mu však určitě líbím víc,“ je přesvědčená Hana, která je zároveň šťastnou maminkou dcerky Amálky.

Vyzkoušejte Hlídejte si tep: Rádi chodíte? To je dobře. Tato pohybová aktivita je pro tělo nejpřirozenější. Pokud však chcete hubnout, musíte si hlídat výši tepu. Tu pro spalování vám spočítá kalkulačka tepové frekvence, kterou najdete na internetu.

„V těhotenství mi naskočilo pětatřicet kilo. Naštěstí mě pálila žáha, kdyby ne, nabrala bych kvůli zálibě ve sladkostech ještě něco navrch. Snad v budoucnu při druhém miminku budu mít větší rozum,“ věří žena narozená ve znamení Ryb a chválí si svoje štíhlé období.

Už ani o gram těžší

„Je to vážně skvělé! Cítím se teď veselejší, energičtější, víc se na všechno těším, ráda sportuju, hezky se oblékám, výletuju, poznávám nová místa.“

„Nakupování zrovna v oblibě nemám, ale neminulo mě. Každopádně je daleko zábavnější vzít do kabinky na zkoušku pár kousků XS/S, protože v této velikosti mi všechno sedí a můžu si vybírat. Takže jsem si letos, v tom krásném létě, užila spoustu nových věcí. V Polsku u moře i v pohraničí. Šlo mi hlavně o dovolenou bez jídla, nechtěla jsem se vracet ani o gram těžší, a to se mi opravdu podařilo. Zážitkem byly i večerní táboráky s opékáním buřtů a kytarou, i když já osobně mám radši buchtičky se šodó. Teď už se s rodinou chystáme na zimu a věřím, že si svou novou hmotnost udržím,“ plánuje si sympatická mladá dáma.