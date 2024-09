Ve stresu jedl Zdeněk nekvalitní stravu. Díky změně jídelníčku shodil 13 kilo

„Nešlo jen o ty kufry a tašky s technikou, začal jsem mít i problémy se žlučníkem. V naší branži je všudypřítomný stres, člověk se neustále za něčím honí a nemá pak čas se ani v klidu najíst. Navíc najíst kvalitně, o tom vůbec nemohla být řeč.“

„Mé trable se žlučníkem už byly neúnosné a musel jsem s tím něco udělat. A co si budeme povídat, ani ten pohled do zrcadla za moc nestál, už to nebylo, co to bývalo!“ vzpomíná Zdeněk, který se rozhodl zhubnout a sám si určil, jak toho dosáhne.

Kaše a náplasti z ženšenu

„Nasadil jsem speciální kaši na hubnutí Edenslim. Je to taková směs, do které si člověk může namíchat, co chce. Ovoce, med nebo kakao. A skutečně to fungovalo, kila šla docela rychle dolů.“

„Vyřadil jsem fast foody, protože když natáčíme, právě tahle jídla máme nejčastěji. Z jídelníčku mi zmizely i mastné věci a doma jsem si na druhý den začal připravovat jídlo do krabičky. Kávu si dám, ale jen v práci. A na žlučník si lepím takové zvláštní náplasti z korejského ženšenu, po kterých mě opravdu přestal trápit. Myslím, že to ale bude i tou změnou stravy, přece jen jím daleko lehčí pokrmy,“ vysvětluje režisér, který je věčně v jednom kole, a nemá tak moc času chodit pravidelně do fitcentra.

Ranní běhání na páse

„Proto jsem si domů pořídil běžecký pás. Ne každý večer se mi na něm ale chce běhat. To si pak ráno přivstanu a dám si na něm tři čtvrtě hodinky, někdy i víc, podle nálady. Vždycky nalačno, protože po snídani by mě už na něj nikdo nedonutil. Takové ranní běhání má výhodu v tom, že po něm mám hlad a snídám, dřív mi snídaně nic neříkala.“

„Pohyb mám všeobecně rád, dřív jsem deset let dělal latinskoamerické tance. Byl pro mě samozřejmostí, ale to si tělo dneska už nepamatuje. Kromě běhání na pásu si rád vyrazím na túru a zároveň objevuju lokace, na nichž bychom mohli natáčet,“ prozradil Zdeněk, který vyrůstal na Křivoklátsku, kde jeho rodina měla chatu.

Chuť na domácí zabíjačku

„Na chatě jsem trávil moře času s babičkou a dědou. Pamatuju si, jak děda s tátou každý rok poráželi prase. Dodnes se mi na ty dobroty, jako jsou jelítka, prejt, jitrnice nebo tlačenka, sbíhají sliny.“

„S tátou jsme taky chodili na ryby, hlavně večer na úhoře, které jsme potom mívali k večeři na všechny možné způsoby. Jíst jsem tenkrát mohl cokoli, protože má postava byla v pohodě. Přibírání přišlo až v dospělosti s natáčením videí a prvních filmů, kdy se naplno projevil můj sklon se při stresu přejídat,“ prozradil na sebe kameraman, který už sedm let točí celovečerní snímek Filman.

Věděli jste? Proč to nejde: Základem úspěšného hubnutí je tzv. kalorický deficit. Jakmile bude váš kalorický příjem nižší než výdej, začnete hubnout. Cesta k tomuto stavu nevede přes hladovění, ale kombinaci pohybu a vhodné stravy.

Příznivé změny v životě

„Je to takové mé dítě, opravdové zatím nemám, ale až film dotočím, věřím, že přijdou i ty skutečné. Přítelkyni mám, je spokojená, že hubnu a celkově se starám o své zdraví. Je pravda, že už se rozhodně cítím líp. A to není všechno! Zmizely mi potíže se žlučníkem a naopak přibyly nové věci do skříně.“

„To je taková odměna za všechnu vynaloženou snahu. Teď si užívám babí léto, kdyby byl čas, tak na zimu nejradši odletím do teplých krajin. Miluju i jízdu na motorce, ale ze všeho nejraději mám grilování. To je pro mě stále velké pokušení.“

Hlavně nesejít z cesty

„Musím se hlídat, gril bych mohl mít nažhavený každý den. Maso, zelenina, sýry, na něm mi chutná zkrátka vše,“ rozplývá se Zdeněk, který si ale svoji nynější váhu hodlá zachovat.

„Ono to hubnutí zase tak lehké nebylo. Je to běh na dlouhou trať a vím, že musím najít nějakou střední cestu a svůj nový životní styl si udržet. Snažit se, aby mě to pořád bavilo, prostě z té cesty nesejít.“