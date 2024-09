Kristýna zhubla 29 kilo. Moje fitko je práce na zahradě, říká

„Když přišel covid a svět se náhle zastavil, ustal s ním i můj pravidelný pohyb. V té době jsem jezdila mamince pomáhat se starou nemocnou babičkou, která potřebovala dlouhodobou péči. A to samozřejmě zanechalo stopy na mé psychice.“

„Ne, že bych se přejídala, jedla hodně sladkého nebo pila alkohol, prostě zapracovaly stres a málo fyzické aktivity. Najednou mi lidi začali říkat, že jsem se hezky spravila. A když mi to sdělila i churavá babička a krátce potom devadesátiletá teta, došlo mi, že je to se mnou špatný. Po Silvestru mi do metráku scházelo jen kilo,“ přiznává Kristýna, která neváhala a pustila se do hubnutí.

Ostych říct si o pomoc

Během zimy začala chodit na časté vycházky a podařilo se jí sundat pět kilo, ale bohužel přišel jojo efekt a váha byla brzy zpět. V ten moment pochopila, že potřebuje vedení.

„V přátelích na Facebooku jsem měla koučku, která se zabývala zdravým životním stylem, sestavovala fit plány, lidem rozesílala zdravé recepty a motivovala je k pohybu. Jmenuje se Jurka Kropáčová a na FB má skupinu Fit a v kondici s Jurkou.“

„Je fakt, že mě na začátku provázela skepse, styděla jsem se říct si o pomoc. Moje ego mi podsouvalo, že se bez ní obejdu. Nakonec jsem jí ale napsala, což se později ukázalo jako dobré rozhodnutí. Nejenže mi vše ochotně vysvětlila, ale taky jsem poznala úžasnou komunitu lidí. K tomu se mi vrátila energie a pozitivní myšlení.“

Křovinořez místo činek

A jak to má Kristýna s jídlem? „Moje druhá babička vždycky říká: ‚Doma jez, co je, a jinde, co ti dají.‘ A tím se dodneška řídím. Jídelníček mi zůstal v podstatě stejný, jen nejím cukr ani bílé pečivo. Přešla jsem na zdravější variantu, omezila množství, zato přidala hodně zeleniny a ovoce.“

„Na naší velké farmě jsem si rozšířila zahrádku, na které pěstuju rajčata, pórek, cibuli a další plodiny. Zahrada je každopádně lepší než fitko, je na ní totiž pořád co dělat. V kondici se teď přes léto udržuju taky na brigádě, v jejímž rámci pečuju v obci o zeleň a starám se o místní hřbitov. O pohyb tedy nemám nouzi. Skoro každý den držím několik hodin v ruce křovinořez, ale baví mě to,“ ukazuje nám žena narozená ve znamení Vodnáře, jak jí to s nástrojem jde. Při té příležitosti se ohlédla i na dětství.

Seznámení přes auťáky

„Jako malá jsem jezdila k tatínkovi na farmu, už ve dvanácti mě posadil za traktor, starý Zetor 7011. Na farmě ho stále máme, je to můj nejoblíbenější stroj. Když vzpomenu na dobré jídlo, to vařila a pořád vaří moje babička. Umí výborný guláš s mrkví, zapečené maso se smetanou nebo jogurtem. Pokud k ní jdu na oběd, nepřemýšlím o dietě a jsem vděčná, že babičku mám.“

„Šťastnou mě dělá i můj manžel. Známe se díky autům, oba jsme zbožňovali seriál Knight Rider. Já vlastnila bílý Pontiac Firebird z roku 1990, on Pontiac Firebird Trams Am z roku 1984, který přestavěl na filmovou repliku. Prostě láska na první pohled a k tomu ještě stejná auta,“ usmívá se Kristýna.

Romantika sklonku léta

„Letos už oslavíme druhé výročí svatby a možná se konečně dočkáme i potomka,“ věří Kristýna, která hubla společně s mužem a dneska se bývalé nadváze můžou oba jen zasmát.

A jak budou trávit konec léta? „V tomto ohledu nejde moc plánovat. Začínají žně, což je období, kdy si nemůžeme být ničím jistí. Záleží na matce přírodě, vždycky nás něčím překvapí. Přesto je to krásný čas plný slunce, dřiny a příjemného pocitu z dobře odvedené práce. No, a k večeru moc rádi na zahradě grilujeme, od krkovice po ryby, zeleninu a ovoce. Mám to spojené s dědečkem. Miloval chvíle, kdy zapadalo slunce, nad hlavami začínali létat netopýři a manžel hrál na harmoniku,“ uzavírá Kristýna zasněně.