Ladil jsem formu do filmu, říká o svém zhubnutí herec Petr Batěk

„Kolem padesátky mi došlo, že bych se sebou měl něco udělat. Nabídka natočit spot pro GYM v Dolních Břežanech tak přišla v ten správný okamžik. Řekl jsem si, že by z toho mohlo být něco jako seriál.“

Dvakrát týdně návštěvu fitka, plaveckého stadionu či jízdy na kole si zapište do diáře, režim tak dodržíte snadněji. Zvykněte si:

Večer už se neládujte, jezte naposledy třeba v 18 hodin. Za pár dnů vám to nepřijde nikterak zatěžko.

„Projekt jsme pojmenovali Forma do filmu a odstartovali ho před dvěma lety. Nešlo ale o přípravu na konkrétní film, spíš na všechny, co ještě v budoucnu přijdou. Kamera hercům přidává minimálně pět kilo a má váha se v té době blížila ke stovce, proto nastal nejvyšší čas zatáhnout za záchrannou brzdu,“ začíná se svým vyprávěním Petr Batěk, jehož diváci mohou znát z filmu Cirkus Maximum a seriálů Duch, Zlatá labuť, Modrý kód, Linka, Specialisté nebo Polda.

Navečer už se necpu

„Když jsem se před dvěma roky pustil do cvičení, samozřejmě došlo i na změnu mých stravovacích návyků a celkového životního stylu. Bílé pečivo mi z jídelníčku zčásti zmizelo, a naopak v něm přibylo daleko více čerstvé zeleniny a ovoce. Snažím se jíst menší porce a zásadně se necpu navečer,“ popisuje Petr, který se svým bratrem Pavlem, taky známým hercem, vystupuje i v kapele The End of Colours.

„Alkohol jsem však úplně nezavrhl. Po koncertu si s bráchou rádi dáme dobrou whisky. I přesto se mi podařilo zbavit se šesti kil. Teď vážím devadesát dva, což je k mojí výšce tak akorát.“

Říkali mi taťka popelnice

Kromě toho je i tátou dvou dcer a syna, se kterým nazpíval písničku Světlem létavic. A přiznal se i k nešvaru, který běžně tátové dělají. „Po všech svých dětech jsem často dojídal zbytky. Kristýnka a Péťa mi z legrace říkali ‚taťka popelnice‘. A co myslíte? Od té doby, kdy začala naše maličká Bellinka jíst běžná jídla, už to dělám zase,“ směje se Petr.

A dodává: „Asi to mám z dětství, kdy u nás bylo dojídání povinné. Nesměl jsem odejít od stolu, dokud nebyl talíř prázdný. Babička, mamka i teta vařily skvěle, takže jsem jedl opravdu rád. A naštěstí to na mně ani nebylo vidět.“

Fitko k životu potřebuju

Hodně pohybu měl Petr už od mládí. „Chodil jsem do turistického kroužku, kde jsme se učili orientaci v přírodě i jak přežít v lese. A láska k turistice mi zůstala. Dnes na nic jiného kromě fitka nemám čas, posilovnu ale k životu prostě nějak potřebuju.“

„V začátcích si mě třikrát týdně po dvou hodinách bral do parády špičkový trenér Tomáš Benda. To byla docela síla. V poslední době chodím jen dvakrát týdně po hodině. Klidně bych zašel i častěji, ale nestíhám,“ přiznává Petr s tím, že cítí, jak se mu zpevnilo tělo a zmizel i nějaký ten tuk.

Album, koncerty a cestování

A co zajímavého má v plánu v roce 2024? „Nejprve mě čeká několik natáčecích dnů v nové Kriminálce Anděl, na jaře vydáváme mé druhé sólové album Cesta ven, k tomu se už těším i na koncerty se svou kapelou P.H. Band.“

„V létě budeme zase hrát Noc na Karlštejně a taky bych si přál hodně cestovat... Snad se mi to podaří,“ uzavírá sympatický herec.