Miloslava zhubla 31 kilogramů. Pomohlo mi omezení sacharidů, říká

„Jak já nesnášela zrcadlo, přišla jsem si jako upír. Ten je prý taky nesnáší, jenže já nemohla vystát pohled na svoje baculaté tělo. Těch sto třináct kilo bylo opravdu hodně, a přesto jsem si klidně dál dávala čokoládu s tím, že za měsíc bude vhodnější doba na hubnutí. Že pak už začnu!“

„Jasně, bylo to špatně, ale znáte to. Člověk rozhodnutí pořád odkládá a vždycky si najde důvod, proč to teď zrovna nejde,“ přiznává paní Miloslava, která ovšem potkala kolegu Zdenka a byla v šoku.

Pomohl mi selský rozum

„Čtrnáct dní jsem ho neviděla a on se tolik změnil. Taky bojoval s nadváhou a najednou koukám, vypadal jinak. Měl štíhlejší obličej i postavu, prostě mu to seklo.“

Co je Low Carb dieta Je založena na sníženém příjmu sacharidů a cukrů. V této dietě jíte 5x denně, přitom přijímáte 50% bílkovin, 20% sacharidů a 30% tuků. Díky snížené konzumaci sacharidů vaše tělo začne využívat vlastní tukové zásoby jako zdroj energie, a tak ve výsledku hubnete.

„A to byl přesně ten okamžik, kdy jsem si řekla: ‚Milé děvče, nezačneš hubnout po Vánocích, po Novém roce ani po Velikonocích, ty zkrátka začneš hubnout hned teď!‘ A tak jsem se přesně 26. října 2021 do toho skutečně pustila. Nemám ale ráda apky, co na mě pokřikují, že mám málo toho a moc tamtoho. Zvítězil selský rozum,“ usmívá se sympatická dáma, která snížila porce a množství konzumovaného cukru, přílohy i pečivo.

Ubrala jsem sacharidy

Pak ovšem objevila low carb dietu. Její základní myšlenkou je výrazné omezení potravin, které mají vysoký obsah sacharidů. Díky tomu nedochází k takovým výkyvům hladiny cukru v krvi. Člověk neprožívá odpolední propady energie a vydrží déle sytý.

„Nikdy jsem o tom neslyšela, ale ty fotky lidí, co zhubli, hovořily za vše. Úplně mě to nadchlo a tím začalo moje low carb stravování. Na Facebooku jsem natrefila na skupinu, co ukazuje neuvěřitelné proměny lidí a nabízí i spoustu receptů, a od té doby se podle nich stravuju.“

„Můj jídelníček je docela přeoraný. Bílá mouka, brambory, rýže či těstoviny jsou pryč a nepiju alkohol. Dneska po dvou letech, kdy mám dole třicet jedna kilo, si občas dám řízek nebo sklenku vína, ale opravdu jen občas. Připravuju si vlastní pečivo a těstoviny bez mouky, dezerty bez mouky a cukru a moc mě to baví. I když si dám low carb svíčkovou s knedlíkem, nepřiberu,“ vypočítává Miloslava, která zapojila i pohyb a jezdí doma na rotopedu.

Pěšky do práce i z práce

„Když mi váha ukázala pod sto kilo, bavilo mě chodit s hůlkami na nordic walking a na jaře k tomu ještě přibylo kolo. Hlavně jsem ale chodila pěšky do práce i z práce. Dneska ujdu v zimě tak sedm a v létě mnohdy až patnáct kilometrů denně. Ale počítá se i veliká podpora. Můj manžel na mě sice ze začátku koukal dost skepticky, když ovšem viděl, že mám dole už přes třicet kilo, uznal, že jsem dobrá.“

„Fandily mi i děti Lucie a Jan a samozřejmě moje úžasná maminka. Děkuju a vzkazuju, že ji mám moc ráda, vděčím jí za mnohé. Ona mě vždycky chválí a říká, jakou mám výdrž,“ usmívá se s dojetím dáma narozená ve znamení Lva, která zavzpomínala i na svého dědu a babičku. U těch prožila krásné dětství.

Chalupa je má srdcovka

„Babička s dědou byli úžasní, to oni ve mně vypěstovali lásku k zahradě a ke všemu, co na ní roste.“

„A zahradu mám nejen doma, ale i na chalupě v Českém ráji. Chalupa je naše srdcovka. Moc rádi odtamtud podnikáme výlety na kole třeba na hrad Trosky nebo Kost. Už se těším na jaro, až bude teplo a zase si vyjedeme.“