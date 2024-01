Zdraví je pro mě hlavní hodnota, říká Richard. Za rok a půl shodil 24 kilo

„Patnáct let korporátního života plus s ním spojené věčné stravování po restauracích na mně zanechalo zjevné stopy. Pravidelné návštěvy u lékaře, rehabilitace s cílem rozpohybovat mou zaseklou páteř, k tomu dvakrát ročně antibiotika, vleklé rýmy, neustálé ekzémy, a co já vím, co ještě. Vlastně vím, těch dvacet kilo, co se na mě nabalilo navíc,“ popisuje Richard svůj někdejší neutěšený styl života, který je pro současnou společnost úplně běžný.

Všechno bylo špatně

Jemu to ale začalo vadit. A tak se vystudovaný biolog ponořil do knih. „Začal jsem se zabývat tím, jak funguje naše tělo. A čím větší skepse, tím znepokojivější objevy. Došlo mi, že část toho, co jsem o zdraví věděl, je úplně špatně.“

Pár triků Žádné tabulky

Tabulky ideální hmotnosti nemusí mít pravdu, proto se do nich nesnažte za každou cenu „vecpat“. Voda v těle

Nejvíc máme v organismu vody. Pokud hubneme moc rychle, je to díky ztrátám tekutin, nikoliv tuku.

„Experty na výživu jsem přestal poslouchat a místo toho začal využívat poznatky, jaké jsem vypozoroval sám na sobě. Došlo mi, že jedině tak mohu najít a pochopit pravdu,“ říká Richard.

Proč vlastně tloustneme?

„Postupem času jsem zjistil, že můj ‚zdravý životní styl‘ s nízkým obsahem tuku, cholesterolu a vysokým obsahem bílkovin, doporučovaný některými výživovými specialisty a fitness trenéry, byl paradoxně příčinou mé obezity,“ překvapil nás muž narozený ve znamení Štíra, který si rád dopřeje dobré jídlo, ale ještě do nedávna vařil dokola pořád to samé.

„Když jsem šel do řeznictví, napadala mě taková panenka nebo krkovice na sto způsobů, ale zato v sekci zelenina mi nápady chyběly. Zajímal jsem se proto o nové zeleninové recepty, můj jídelníček se postupně vylepšoval a kila šla dolů. S tím mi samozřejmě pomohl i pitný režim a pohyb,“ dodává Richard, který se nakonec své nabyté znalosti rozhodl zužitkovat.

I z něho se stal výživový poradce a pomáhá těm, kdo se ocitli ve stejné situaci jako svého času on. „Co jsem na sobě zjistil, předávám dál. K hlavním potížím patří pravidelné ukládání tuku, jeho výroba samotným tělem, špatné spalování, hromadění odpadu, toxinů či zadržování vody. A příčiny? Nedostatečný spánek, stres, nezpracované emoce, časté jídlo, dehydratace, k tomu minimum pohybu, škodlivé chemikálie, skrytá nemoc a rychlé změny.“

Chytla mě bikram jóga

„Pro mě samotného byl důležitý také pohyb. Jako dospívajícího mě těšila především atletika a volejbal, v mládí jsem jednu dobu dokonce běhal krátké tratě. Ty jsem v pozdějším věku vyměnil za posilovnu, kde po klasickém kardiu vždy následovalo kolečko na posilovacích strojích. To mě ale moc nebavilo.“

„Zato mě chytla bikram jóga, která se stala mým koníčkem. A záhy se ukázalo, že to je správná cesta. Jóga je skvělá i na psychiku. Stejně tak příroda, k níž mám blízko. Vyrůstal jsem ve slovenském městečku Kežmaroku s nádherným výhledem na Vysoké Tatry a Lomnický štít,“ vzpomíná.

„Čas letí a mládí je pryč, dnes mám ženu, na kterou se můžu plně spolehnout. A stála při mně i v období hubnutí, které mě zcela změnilo. Zdravotní problémy se vytratily, netrápí mě rýmy ani bolavá záda.“

Na Silvestra vždy bilancuji

„Zdraví je pro mě jednou z hlavních hodnot, umožňuje mi být sám sebou. Teď si užívám zimu, kdy může člověk častěji přemýšlet, věnovat se sebereflexi, učit se novým věcem.“

„A taky jsem si užil Silvestra, který nejraději trávím v kruhu rodiny. Poslední den roku vždy bilancujeme, hodnotíme, co se nám v uplynulém čase povedlo, co méně a jak jsme vyřešili problémy. Taky koukáme na televizi a mlsáme. Ale jen přiměřeně, tedy hlavně já,“ dodává s úsměvem Richard.