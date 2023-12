Upravila jídelníček a pravidelně běhá. Za půl roku shodila Jindra 10 kilo

„Není ani divu, že se na mě kila nabalovala, odpadl mi ustavičný stres a vystřídala ho relativní pohoda. Zatímco dřív byla v mém stravování jakási disciplína, dost jsem v ní povolila,“ začíná se svým vyprávěním Jindra.

Když se ovšem ručička její váhy zastavila na číslici začínající osmičkou, zdvihl se v její hlavě pomyslný prst, aby ji varoval.

Pár triků Před cvičením

Hodinku před tréninkem si dejte komplexní sacharidy s trochou bílkovin, například obilnou kaši s proteinem. Po cvičení

Když docvičíte, dopřejte si komplexní jídlo se sacharidy, bílkovinami a tuky.

„Za nějakou dobu by tam klidně mohla být devítka nebo i něco horšího. Byl přesně ten správný čas zatáhnout za záchrannou brzdu,“ vzpomíná. Naštěstí v té době na internetu narazila na výživovou poradkyni Jindřišku Ulrychovou a svěřila se s důvěrou do její péče.

Už žádné čokolády

„Paní Jindřiška mě potěšila osobním přístupem. Myslím, že jsme si hned na první schůzce padly do oka. Vysvětlila mi, jak je důležité mít už od začátku správně nastavený jídelníček s potřebným výběrem živin. A tak se moje menu obohatilo o bílkoviny i prospěšné tuky plus vhodný poměr sacharidů.“

„Do svého repertoáru jsem nově zařadila luštěniny, více masa, zeleniny a mléčných výrobků s kvalitní bílkovinou. S dříve oblíbenými slanými brambůrky a čokoládičkami jsem skoncovala. Zato si dopřávám ořechy všeho druhu, ty miluju, nikdo mi na ně nesmí sáhnout,“ směje se dáma narozená ve znamení Blíženců, která se trochu záhadně našla i ve sportu.

Jenom já a příroda

„Věřte nebo ne, vždycky jsem patřila mezi odpůrce sportování a každého, kdo se nějak víc sportovně angažoval, jsem pokládala tak trochu za blázna. Vůbec jsem nechápala, proč má někdo potřebu plahočit se kilometry na kole. Dnes je všechno jinak,“ pokračuje Jindra.

„Moje výživová poradkyně mi vyprávěla o pocitech, jaké se dostaví, když si zacvičí jógu, a ptala se mě, jestli bych taky nechtěla nějaký pohyb zařadit do svého života. Já docela dlouho odolávala, ale najednou ve mně začal sílit pocit, že mi sport vlastně chybí. Nakonec jsem se našla v běhu v přírodě. Masové běhání mě však nebaví, v tomto ohledu jsem zkrátka sólista. V lese musím být jen já a nikdo jiný. To mi pak dodává skvělý pocit,“ upřesňuje a vrací se ještě dál do minulosti.

Jídlo jsem nesnášela

Většinu dětství prý Jindra strávila se svým bratrem u babičky Boženky. „Bydlela kousek od našeho domu na chalupě, kde vyrostla naše milovaná maminka. Babička chovala i spoustu zvířat, největší byl kůň Tajfun. Zatímco do koně jsem se zamilovala, do jídla vůbec! Já nechtěla jíst nic, snad jen rohlík s osoleným máslem. Proto mě nikdy nadbytečná kila netrápila.“

„V dospívání jsem měla štíhlou postavu, ale se ženskými tvary. Takovou mě poznal manžel, se kterým jsme letos oslavili třicet let společného soužití. Po celou tu dobu se ve všem podporujeme. Coby vášnivý cyklista má radost, že i já se našla ve sportu. Mám na něj i čas, protože naše dcera Sabina je už dávno dospělá,“ vypravuje žena, které se podařilo shodit deset kilogramů a ve svém těle se cítí dobře.

Šestnáct druhů cukroví

„Mám teď daleko víc energie, možná až moc. Ta se mi ovšem bude hodit, protože tu máme advent, krásné období zakončené setkáním celé rodiny. Peču i šestnáct druhů cukroví, ale samozřejmě se budu krotit a pouze ochutnávat.“

„Manžel vždycky vybere ten nejkrásnější stromeček a při společném zdobení vzpomínáme, jak jsme ho svého času chystali v noci pro naši dceru. Ráno nás pak dojímalo, když jí zářila očička. Všem přeju krásné vánoční svátky. Darujte lidem klidně jen úsměv a větu: Miluju tě,“ říká na závěr.