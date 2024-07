Hubnutí odstartovala fotka v plavkách. Vendula shodila 20 kilogramů

„Dovolená u moře se stala skutečným spouštěčem mého rozhodnutí zhubnout, když jsem se viděla na sociálních sítích, málem mě z toho kleplo. Nikdo mi totiž do té doby upřímně neřekl, že vypadám jako slon.“

Náš tip Ovoce: Pamatujte, že před obědem můžete sníst tolik čerstvého ovoce, kolik jenom chcete. Musí to ale být na lačný žaludek. Po obědě už dejte přednost pouze zelenině.

„Po návratu domů jsem ihned vyhledala nejbližší poradnu a na začátku května před pár lety odstartovala svůj hubnoucí program. Já o něm věděla už asi rok od kamarádek, protože v našich ‚holčičích debatách‘ se témata jako kila, váha, strava a pohyb řeší neustále,“ vrací se Vendula do doby, kdy začala docházet k výživové poradkyni Soně Semrádové.

Prima recepty ze sítí

Na její rady dala a váha šla opravdu dolů. Během jednoho roku tak shodila dvacet kilo.

„Paní doktorka mi byla velkou oporou. Po těch letech, co k ní docházím, spolu máme velmi dobrý vztah. Její pochvala za mé výsledky mě vždycky potěšila a motivovala. Stoprocentně jsem jí věřila.“

„Po skončení programu jsem si přivykla na úplně jiné stravování. Vaření stejně nikdy nepatřilo k mým oblíbeným činnostem. Kuchtit doma omáčky a knedlíky mě fakt nebere, takže česká kuchyně mi neschází. Mnohem jednodušší je příprava masa na pánvi nebo v troubě, bez příloh, jenom s kupou zeleniny. Zabere to málo času, navíc si i pochutnám,“ konstatuje mladá žena a dodává, že recepty si nachází v různých skupinách na sociálních sítích.

Kiláky ujeté při seriálu

Do Vendulina života náleží i aktivní pohyb. „Bez sportu si nedovedu vůbec představit den. Skoro patnáct let už se věnuju lekcím HEAT, k tomu občas přidám nějaké posilko, plavání nebo procházku přírodou.“

„Doma na běžeckém trenažéru ráda sleduju telku, při seriálu těch deset kilometrů ujedu, ani nevím jak. I jako holka jsem ráda sportovala. Ke sportu mě i sestru vedli rodiče a nejvíc mě bavilo lyžování.“

„Léto jsme vždycky trávili na chalupě v přírodě, kde o pohyb taky nebyla nouze. Na sladkosti mě nikdy moc neužilo, zato babiččiny výpečky jsem zbožňovala. Když si tak vybavuju, já nebyla nikdy žádná baculka, ale ani hubeňour, prostě taková normální holka úměrně věku. V dospívání jsem pak měla sportovní postavu se ženskými křivkami,“ ukazuje nám fotky žena narozená ve znamení Blíženců a při tom neskrývá radost z toho, že už je opět štíhlejší.

Oblečení jako ulité

„Obrovskou změnu vnímám i v sebevědomí. Líbím se hlavně sama sobě a bylo příjemné, když po ztrátě prvních kil mi i mé okolí dávalo najevo, že vypadám líp a hubnutí je na mně vidět. Ale zažila jsem i reakce typu, jestli mě netrápí nějaká nemoc.“

„Teď slyším obdiv, že i po těch letech si svou novou váhu pořád držím. Jako žena se ráda oblékám, nakupování je bohužel mou vášní. To víte, hned se cítím lépe, když vezmu do ruky kousek ve velikosti, která je standard, a to oblečení mi padne jako ulité,“ raduje se Vendula, která má slabost pro barevné letní šaty.

Letní relax na terase

„Na jaro a léto jsem se moc těšila. Na konci května jsem byla v Turecku a teď už si užívám letní pohodu u nás doma. Miluju krásnou jižní Moravu, zalitou sluncem, barvami a zelení. Ze všeho nejraději trávím čas v přírodě.“

„Taky si ale s chutí dám espresso na nějaké restaurační zahrádce nebo si koupím lahvinku kvalitního bílého vína na večerní posezení na terase. To je pro mě neskutečný relax. Bydlím v centru Brna v malém bytě a na terase mám truhlíky s kytkami. Letos jsem zasadila i nějakou zeleninu, tak uvidím, jestli mi něco vyroste,“ uzavírá sympatická dáma.