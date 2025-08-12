„Původně jsem chtěl říct, že se toho ani moc nezměnilo,“ sdělil nám hned mezi dveřmi Ondřej, ale pak pokračoval: „Pokud se nad tím však zamyslím, změnilo se vlastně úplně všechno. Váha mi stoupla jen o sedm kilogramů, což se dalo při mé bývalé morbidní obezitě čekat. Vážím devadesát devět kilo a jsem naprosto spokojený.“
„Když si vybavím, jak jsem těsně před čtyřicítkou stál v příšerné kostkované košili před zrcadlem a nadával sám sobě, že jsem šíleně tlustý, tak dneska na sebe můžu být pyšný. Je pravda, že mi ke změně hodně pomohla OB Klinika. Po operaci, která se podařila, žiju jinak,“ usmívá se sympatický Blíženec.
Hlavně všeho s mírou
„Možná to bude znít divně, ale kromě knedlíků, co mi stejně nechutnají, a sladkostí, které si dokážu odpustit, jím opravdu všechno. Samozřejmě ale s mírou. Na konci minulého roku jsem na chvíli vypadl z režimu a váha mi zase trochu vyskočila.“
„Aktuálně mám zpátky pár kilo, ale začal jsem se do toho zase pořádně opírat. Cvičím každý den, hlídám si porce i složení jídla a ze života jsem vyřadil alkohol. Hlavně už nemám vysoký krevní tlak ani cukrovku, která mi pomalu nabíhala. Cítím se bezvadně. Nezadýchávám se. Denně potkávám obézní lidi a snažím se je motivovat, aby přemýšleli o tom, co jedí nebo kolik toho spořádají za den,“ popisuje Ondřej, který působí v médiích a naplno se vrhnul do Instant Parties. O co jde?
Lepší verze sebe sama
„S kolegou Štěpánem jsme jako první v Česku přišli s jedinečným konceptem mobilních nafukovacích klubů. Díky tomu dokážeme zorganizovat nezapomenutelnou oslavu či setkání například na zahradě, na louce nebo třeba na střeše. Je to veliká srdcovka, protože spojuje podnikání, kreativitu a setkávání s lidmi.“
Jinak si pořád pěstuju image čtyřicátníka z Prahy, který žije dynamicky mezi prací, přáteli a rodinou. Na Instagramu sdílím nejen svou cestu za lepší verzí sebe sama, ale i to, jak skloubit práci, zdravý životní styl a otcovství se společenským životem,“ vysvětluje táta dvojčat, kluků.
Otcovské radosti i starosti
„Jejich mamince skončila rodičovská dovolená, takže se i s kluky vrátila do města. Vzhledem k mé ‚jiné‘ orientaci nebydlíme společně, což dělá celou situaci složitější, protože se s klukama chci vídat co nejčastěji. Pomáhám, jak jen to jde! Do mého single bytí tak rovnýma nohama vtrhli dva fešáci, kteří mi dávají pořádně zabrat!
Funguju jako organizátor všeho, od lékařů až po oslavu jejich narozenin. A přiznávám, že to až taková ‚pohodinda‘ není, hlavně pro jejich mamku. Smekám před ní, jak to vše zvládá,“ oceňuje upřímně Ondřej.
Zázraky dnešní chirurgie
„Jediné, co mě trápí, je nadbytečná kůže po zhubnutí. Dokud stojím, ujde to, jenže jakmile si sednu, rozjede se do všech světových stran, navíc strie občas svědí, což taky není nic příjemného. Zrovna jednáme s OB Care o odstranění přebytečné kůže, operaci bych měl podstoupit v září.
Jak má vypadat talíř?
Obecně platí, že byste ke každému jídlu měli jíst zeleninu – kromě vitaminů totiž obsahuje i vlákninu, která vás zdravě zasytí bez výkyvů hladiny cukru v krvi.
Polovinu zdravého talíře by měla tvořit právě zelenina, čtvrtinu sacharidy a čtvrtinu kvalitní bílkoviny.
Když jsem se nedávno na spinningu podíval na sebe v předklonu, bylo mi jasné, že tohle chci už uzavřít a posunout se dál. Plastická chirurgie dnes umí zázraky a já věřím, že půjde o další krok k tomu, abych se cítil ještě líp,“ těší se sympatický muž, který plave, běhá, dělá zmíněný spinning a chodí do posilovny.
Příjemné výlety v přírodě
„S létem přišla fajn nálada, protože chodíme s klukama do přírody. Na víkend máme vždy naplánovaný výlet. Praha je úžasná – každou sobotu a neděli můžeme být jinde, a přitom neopustíme město.
Abych se dostal i za jeho hranice, chci vzít svoji mamku na krátkou dovolenou, od Ježíška má cestu do Budapešti, tak se tam teď v létě spolu podíváme,“ uzavírá Ondřej. A krásné léto přeje i vám...
