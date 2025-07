Volány, třásně a rozmanité vzory. Ležérní boho styl plný ženské energie je v letních měsících opět na výsluní. Vyneste ho třeba na svůj oblíbený hudební festival. Nebo do kavárny na espresso tonic...

Přestože mnozí tvrdí, že dítě minimálně do tří let patří pouze a výhradně k matce, narození potomka je zásadním bodem životního obratu pro oba rodiče. A oba se musí naučit s ním žít. Stále si...

Každé znamení má své vlastní metody, jak doplnit energii a vyčistit si hlavu. Specifika duševní hygieny Býků jsou úplně jiná než Střelců nebo Ryb. Možná je to fikce, možná nesplněný sen. Chcete...

Pokud se karlovarský festival i nadále ponese v letošním duchu, módní policisté nebudou mít – slovy klasika – co žrát. České celebrity se během tohoto ročníku svými outfity opravdu vyšvihly. Z...

Len i bavlna mají své kouzlo. Který materiál vám v létě sedne víc

Kvalitní přírodní materiály vám vydrží roky, jsou pohodlné a šetrné k přírodě i pokožce. Co o těchto materiálech vědět a na co si dát při výběru pozor? Z jakého materiálu vybrat šaty do nynějších...