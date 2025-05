Doma se tenkrát vůbec neřešila skladba jídelníčku. Jedla jsem hodně a milovala sladkosti, a tak jsem stále přibírala. V jedenácti jsem vážila asi 65 kilogramů a měla jsem vysoký cholesterol.

Lékařka mě odeslala na další léčebný pobyt, tentokrát do lázní v Poděbradech. V léčebně nám dávali přesně odměřené porce a celý den jsme si zapisovali, co jíme. Zhubla jsem šest kilogramů a hodně se mi ulevilo. Když jsem se vrátila domů, váha šla opět rychle nahoru. Mamince sice zdravotníci řekli, že by měla upravit skladbu jídelníčku, ale ona nevěděla, jak na to.

Kila versus láska

Tehdy se informace nehledaly tak snadno jako dnes. Maminka se o nás starala sama a snažila se naše jídelní návyky změnit, moc se to ale nedařilo. Upozorňovala mě, že nemám jíst sladké, já ji ale neposlouchala a s jídlem jsem se často schovávala. Když jsem šla na střední, vážila jsem 75 kilogramů. Chtěla jsem vypadat jinak. Nedokázala jsem ale nejíst. Chyběl mi i pohyb, což se na váze také podepsalo.

Když jsem si v osmnácti našla partnera, přestala jsem to řešit. Byla jsem ve vztahu spokojená a dlouho jsem neměla potřebu cokoli měnit. Ve 26 letech jsem vážila 100 kilo. Zlom nastal ve chvíli, kdy se jedné z mých klientek podařilo výrazně zhubnout díky lékům, které jí předepsali na obezitologii. Řekla jsem si, že to zkusím také.

Hubla jsem, ale terapie měla nepříjemné vedlejší účinky, například nespavost. Tak jsem léky vysadila a kila byla zpět. Časem jsem začala mít problémy ve vztahu a byla jsem vyčerpaná z náročné práce. Nebyla jsem na tom psychicky dobře. Ve 32 letech jsem vážila už 130 kilogramů.

Obrat o 180 stupňů

Kamarád mi doporučil konzultaci v organizaci, která se zabývala výživovým poradenstvím. S pomocí lektorky jsem změnila způsob stravování a za půl roku jsem zhubla 17 kilogramů. Výživová poradkyně mi vysvětlila, že musím změnit celý životní styl. Začala jsem proto pravidelně cvičit. Po roce a půl naší spolupráce jsem se dostala na 90 kilogramů.

Absolvovala jsem i skupinový kurz zdravého hubnutí ve společnosti STOB. Díky němu jsem pochopila, že na sobě musím pracovat dlouhodobě, ideálně s podporou odborníků. Změnila jsem práci a našla si nového partnera. Otěhotněla jsem.

Po porodu syna jsem se ale vrátila na 90 kilogramů. Horší to bylo o rok později, kdy jsem byla těhotná znovu. Po narození dcery jsem vážila 105 kilogramů a na svou původní váhu jsem se dlouho nedokázala vrátit.

Nebylo to snadné, ale postupně se mi podařilo opět zhubnout – na 81 kilogramů. Tuto váhu si udržuji dodnes.

Dnes učím druhé

Vystudovala jsem kurz výživového poradce v Institutu zdravého životního stylu. Stala jsem se lektorkou organizace STOB, která pomáhá hubnout jak dospělým, tak i dětem a zaměřuje se nejen na výživu a pohyb, ale také na psychickou stránku hubnutí, která je klíčová.

Klienty učím, jak změnit návyky natrvalo – aby dokázali nejenom zhubnout, ale sníženou váhu si také udržet. Líbilo se mi, jak STOB pracuje se svými klienty a podporuje je na cestě za zdravým životním stylem. Proto jsem se k organizaci připojila.