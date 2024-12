Hana začala jíst pětkrát denně a skákat přes švihadlo. Za rok zhubla 21 kilo

„Dodnes si myslím, že tam mají úplně jiná zrcadla, která příšerně rozšiřují. Přesto jim dala za pravdu i ručička mojí váhy, která se zastavila na devadesáti šesti kilech, což mi už přišlo opravdu moc,“ vypráví Hana.

„Nechtěná kila navíc mi vlastně zůstala po mých dvou těhotenstvích. Některé maminky porodí a jdou domů jen o pár kilo těžší, já si jich ale odnesla skoro dvacet. A kolotoč nejrůznějších diet, které jsem během let vyzkoušela, byl k ničemu.“

„Naštěstí jsem po docela dlouhé době potkala kamarádku, která výrazně shodila, a právě ona mě přivedla na myšlenku zkusit zhubnout za pomoci výživového poradce,“ vzpomíná Hana, která se svěřila do péče výživové poradkyni Hance Borkovcové.

Nový rytmus ve stravě

Do poradny začala pravidelně docházet, ale nikomu o tom raději neřekla. Jejím jediným společníkem v hubnutí tak byla výživová poradkyně.

„Hanka mi všechno vysvětlila, objasnila, kde dělám chyby, a poradila se stravováním. V první řadě jsem se musela naučit jíst pravidelně, tedy pětkrát denně, ale menší porce. A k tomu vypít i dostatečné množství tekutin.“

„Já totiž dříve jedla maximálně dvakrát za den a z hladu pak splácala všechno, co mi přišlo pod ruku i do pusy. Ani můj pitný režim za nic nestál! Jestli jsem zvládla vypít půl litru vody, tak to bylo hodně,“ konstatuje sympatická dáma, která si měla navyknout i na kávu bez mléka.

Skákání přes švihadlo

„To byl vážně problém, kávy se nikdy nevzdám. No, a vidíte, snaha přinesla ovoce, dneska si kafe s mlékem nedám, vůbec by mi už nechutnalo,“ usmívá se nad šálkem černé kávy Hana, které se nakonec podařilo shodit jedenadvacet kilo.

Součástí hubnutí samozřejmě byl i pohyb, i když k němu dospěla až postupem času. „Zpočátku jsem moc nesportovala, natáhnout si při takové váze na sebe legíny pro mě bylo nepředstavitelné. Jak šla ale kila postupně dolů, začalo mě bavit skákání přes švihadlo. To je moje topovka. Pustím si na plný pecky hudbu a skáču, skvěle se u toho odreaguju. Zkuste to taky, je to opravdu prima. A skákat navíc v pohodě můžete doma,“ radí žena narozená ve znamení Střelce, která se každoročně účastní lednové výzvy skupiny Švihej.

Manželova nová žena

Prý i dík tomu se teď Hana cítí náramně. „Jsem vitálnější, veselejší, společenštější, sebevědomější. A z nakupování nového oblečení se pro mě stalo hobby. Každý módní kousek je můj, nestíhám ani vyzvedávat balíčky.“

„Manžel, se kterým jsme už sedmadvacet let, se láskyplně chlubí, že má doma ‚novou ženu‘, přestože mou postavu nikdy nekomentoval,“ dodává Hana.