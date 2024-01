Chtěla být štíhlá nevěsta. Kateřině se podařilo zhubnout 22 kilogramů

„Můj partner je vtipálek. Každý rok při vyplňování daňového přiznání nezapomene prohodit, že si zase nic neodepíše na manželku z daní. A zmínil to i letos, čímž mi nenápadně naznačil, že už bychom se mohli vzít. Zasnoubení proběhlo, když byla dcera Natálka ještě malá. Pak přibyl syn Matýsek, roky letěly a my žili jako rodina. No, a letos v lednu přišlo na přetřes, že už bychom do toho konečně mohli praštit,“ začíná se svým vyprávěním Kateřina.

„Děti povyrostly, takže by si to užily s námi,“ říkali jsme si.

„Švagr se těšil na knedlíčkovou polévku a i další příbuzní se vyptávali, kdy už bude ta pořádná party. Nakonec padl termín na květen a já začala panikařit, jak to udělat, abych na fotkách, které si jednou budou prohlížet vnoučata, nevypadala jako almara. Čas na zhubnutí byl tedy šibeniční,“ usmívá se sympatická mladá dáma.

V té době si shodou okolností všimla, že si u nich v Brandýse nad Labem, kousek od jejího obchodu s látkami, otevřela poradnu výživová poradkyně Jana Štanglerová. A tak jednoho dne vzala za kliku.

Svatba se vydařila

„Do hubnutí jsem se pustila s předsevzetím, že v náš velký svatební den budu spokojená sama se sebou. Paní Jana mě podporovala a já dodržovala vše, co mi doporučila. Jak kila mizela, těšila jsem se na svatbu víc a víc. Těsných kousků v šatníku ubývalo, k tomu mě přestala bolet pata i má zborcená klenba.“

„Kamarádky mi na fotce chválily budoucí svatební šněrovací šaty, které se daly ‚svázat‘ podle toho, jak zhubnu. Nakonec jsem je utáhla víc, než jsem počítala. Za čtyři měsíce jsem se zbavila dvaadvaceti kil, což bylo znát,“ usmívá se žena narozená ve znamení Býka, která když se pro něco rozhodne, vydrží. Změnila jídelníček a začala se věnovat i sportu.

Spokojená sama se sebou

„Přestala jsem jíst bílé pečivo, tvrdé salámy a popíjet slazené nápoje. A tak to dělám dodnes. I paštiky a sladkosti v obchodě obcházím obloukem a chuť na sladké zaháním sušeným či čerstvým ovocem. Kávu bez cukru a mléka, myslím, není nutné omezovat.“

„Taky jsem si zvykla na větší porce zeleniny, denně si pochutnávám na bílém jogurtu s vločkami a oříšky a občas si dopřeju šumivé víno či hořkou čokoládu. Tu prostě miluju.“

„K váhovému úbytku mi samozřejmě pomohl i pohyb. Nejraději mám kolektivní sporty, s dětmi se věnujeme basketu,“ prozrazuje Kateřina, která si svůj květnový svatební den a velkou party ve finále skvěle užila. A s ní i veškeré příbuzenstvo včetně dětí. Moc jí slušely i šaty, co se na její nové štíhlé postavě krásně vyjímaly.

Klasické vánoční dobroty

Vánoce si rodina společně užila. „Jistě, snažíme se mít uklizeno, ale spíš je pro nás na prvním místě to, že jsme spolu. Vyrobili jsme si adventní věnec, upekli cukroví, nejraději máme perníčky a linecké.“

„Na Štědrý den jsme si dali klasicky hrachovku, domácí bramborový salát, řízky a kapra. Jasně, že jsem si na všech těch dobrotách pochutnala. Teď už ale vím, že je zase brzy vyběhám,“ dodává Kateřina.