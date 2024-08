Obezita ji už ohrožovala na životě. Tereza za rok zhubla 82 kilogramů

„Nadváha mě trápila už jako malou holku, těžko říct, v čem byl hlavní problém. Možná v genetice kombinované se špatnou životosprávou a nedostatkem pohybu.“

„V devíti letech jsem podstoupila šestitýdenní odtučňovací kúru v Poděbradech. Nějaká kila byla opravdu dole, ale po návratu domů jsem je zase rychle nabrala,“ vybavuje si Tereza, která se začala ještě víc zakulacovat v pubertě.

Mládí stranou od lidí

„Během dospívání jsem neměla moc kamarádů, a tak jsem ho prožila spíš doma. S mou postavou se mi nechtělo nikde moc vystavovat. Akce typu plesy, zábavy a diskotéky jsem nenavštěvovala, neměla jsem oblečení, ve kterém bych vypadala trochu k světu.“

„A v restauraci stačilo vidět pohledy ostatních hostů, kteří mi koukali do talíře a v očích měli otázku: ‚Co to ta tlustá holka do sebe cpe, zbyde něco i na nás?‘ Jasně, že vše bylo především v mé hlavě a hostům jsem byla nejspíš ukradená. Tlustých lidí po světě chodí mraky! Jenže mě to hodně trápilo. A tak přišly na řadu různé diety. Kila jsem vždy shodila a zase je nabrala zpátky. Jojo efekt se stal mým nerozlučným kamarádem,“ říká mladá žena, která měla potíže dokonce i s početím.

Srdeční slabost v autě

„Prodělala jsem tři potraty, ale když se nám nakonec narodil malý Vašíček, řekla jsem si, že musím zabojovat kvůli němu, aby měl svou maminku a oporu v jednom na světě co nejdéle. A taky kdyby mi utíkal, abych ho vůbec doběhla. Tenhle můj postoj nakonec umocnila i má srdeční slabost, která mě jednoho slunečného dne potkala za volantem auta s malým synkem na zadní sedačce.“

„Dopadlo to dobře, ale při představě, co všechno se mohlo stát, jsem se napevno rozhodla, že takhle to dál nejde. Zhubnu! A tentokrát už doopravdy! Tak znělo moje heslo,“ vzpomíná s dojetím na zlomovou chvíli.

Odborná pomoc na klinice

„Po brouzdání na internetu se jako jasná volba ukázala OB Klinika. Na webových stránkách jsem proto vyplnila dotazník a čekala, co bude dál. Ještě ten den se ozvali. A já do toho šla.“

„Životní styl se mi změnil neskutečně! S podporou odborníků jsem podstoupila plikaci žaludku a po ní poctivě dodržovala všechny pokyny. Základem mého jídelníčku se stala pestrá a vyvážená strava s dostatkem bílkovin. S tou jsem ale neměla potíže, maso, ryby, tvaroh i vejce totiž miluju. A když mě honí mlsná, mám po ruce proteinovou tyčinku. Nejím sladká ani tučná jídla a cukr nahrazuju čekankovým sirupem. Kávě s mlékem a oříškům ovšem nedokážu odolat,“ přiznává s úsměvem sympatická maminka.

Pár triků Vůle vydržet: Ztráta každého kila tuku může být svízelná a těžká. Výsledek ale stojí za to! Lepší nálada: Uvědomte si, že pohyb vám nejen pomůže ke štíhlejší postavě, ale taky pozvedne kondičku a zlepší náladu.

Láska a podpora manžela

„K mé současné váze devadesát šest kilogramů mi určitě dopomohl i sport. Nejdřív to byla rychlá chůze a plavání, ale časem jsem přidala i fitko. Aktuálně mě hodně baví jumping, skákání s partou holek na parádní rytmické písničky.“

„Mám velkou radost, že to všechno spolu se mnou zvládnul i můj muž, kterého znám už od sedmnácti roků. Našel si mě a miloval takovou, jaká jsem byla. Baculatá, zklamaná okolím, ale taky veselá. Partner je moje neoddělitelná polovina. Líbí se mu, že mě konečně vidí v šatech, a tvrdí, že mi to sluší až nějak moc,“ vtipkuje žena narozená ve znamení Kozoroha, která shodila jednoho průměrně vážícího chlapíka.

Vůně dmoucích uhlíků

„Můj život je tak najednou o něčem jiném. Krevní tlak mám výstavní, funkce štítné žlázy se dostává do normálu a srdíčko běží jako hodinky. U moře se už dnes nemusím schovávat pod osuškou a se synem si klidně dám závod, kdo tam bude první.“

„V pohybu jsem pořád, máme statek a obrovskou zahradu, kde je práce nad hlavu. A za odměnu každý víkend grilujeme, ať už maso, zeleninu, hermelín nebo žampiony. Ze všeho nejradši mám ale vůni dmoucích uhlíků a přítomnost celé rodiny,“ uzavírá Tereza.