Zhubnout se mi podařilo až s výživovou poradkyní, říká o 20 kilo lehčí Klára

„Všechno vlastně začalo už v dětství. Můj jídelníček se v té době skládal hlavně z báječných borůvkových kynutých knedlíků, boloňských špaget, kuřecích medailonků, bramborové kaše s řízkem, okurkou nebo domácí mini pizzy. Vybírala jsem si vždycky ten největší namazaný krajíc a spořádala jsem ho jak dospělý chlap. A ve školní jídelně si paní kuchařky pochvalovaly, jak si hezky chodím přidávat,“ vrací se do minulosti Klára.

Pár triků Trvalá změna

Nevnímejte hubnutí jako dočasné utrpení, ale trvalou změnu životního stylu. Odměňujte se

Po každém úspěchu se něčím odměňte. Ale nikoliv sladkostmi, kupte si třeba hezkou kabelku.

Až do jedenadvaceti se držela na normální váze. „V pubertě mi štíhlou figuru pomohla udržet i atletika, která mě moc bavila. Pak ale přišla láska a postava jako proutek vzala za své. S partnerem jsme oba milovali jídlo a neváhali si ho patřičně vychutnat. Aniž bychom samozřejmě počítali kalorie, což se záhy projevilo i na naší váze. Každý z nás měl po pár letech patnáct až dvacet kilo navrch.“

Klára proto vyzkoušela různé diety, které ale nic nevyřešily. Vždycky se vrátila do starých kolejí. Navíc se jí začal výrazně zhoršovat i zdravotní stav.

Láska prochází žaludkem

„Zadýchávala jsem se cestou do kopce a ani pohled do zrcadla nebyl to pravé ořechové. Ze všeho nejvíc mě ale vystrašila fotografie, co všechna má kila navrch zdůraznila. Kromě toho si potrpím na krásné oblečení, když je ho tedy na mně co nejmíň, abych byla přesná, jenže to byl v poslední době už jen sen! Přetékající špeky na mladé ženě zrovna oku nelahodí. Po třicítce jsem si proto řekla, že není na co čekat,“ vzpomíná Klára.

Do hubnutí se vrhla po hlavě! Inspiraci našla u dobré kamarádky, která se zbavila dvaceti kil díky dietnímu programu a chápavé výživové poradkyni Viktorii Ovesné.

Hubla spolu s partnerem

„Chtěla jsem dokázat nejen sobě, ale i svému okolí, že to zvládnu. Brzy jsem navíc zjistila, že všechno je v hlavě. Musíte být opravdu přesvědčeni, že skutečně zhubnete. A já přesvědčená byla! Největší změny se týkaly mého jídelníčku. Vždycky mi chutnala zelenina, která naštěstí ve zdravé stravě hraje hlavní roli. Takže jsem vlastně nic nepřidala, spíš jen ubrala bílou mouku a cukr. Od mé poradkyně, které patří velký dík za citlivost, lidskost a motivaci, jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí o potravinách. A hubnout se mnou začal i můj partner Marek, já sundala dvacet kilo a on šest.“

A jak to má Klára s pohybem? „Jsem docela dost líná, ale došlo mi, že bez něj prostě nezhubnu. Když už s cvičením začnu, tak mě naštěstí i baví, takže se hodlám hýbat i dál. Celkově se dnes cítím skvěle! Nosím oblečení, které mi padlo před deseti lety, a zlepšila se mi i psychika. S partnerem vycházíme stále stejně, ale myslím, že se mu teď líbím ještě víc. Je můj opravdový parťák v životě i v práci,“ chválí Marka žena narozená ve znamení Raka.

„A fajn jsou i naše společné procházky barevnou podzimní přírodou. Podzim je super taky díky jídlu. Mám velmi ráda dýně, a i když zrovna nepatřím ke špičkovým kuchařkám, svou zamilovanou dýňovou polévku zvládnu podle receptu uvařit. A něco dalšího zdravého a jednoduchého mi určitě výživová poradkyně Viki jako vždycky doporučí.“