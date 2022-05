Blanka zhubla 40 kilogramů. Teď si místo XL kupuji velikost XS, říká

„Všechno vlastně začalo v těhotenství. Mám dvě děti, třináctiletou Sáru a dvouletého Filípka. Mé první těhotenství a porod byly velmi komplikované, zažila jsem rizikové těhotenství a nějakou dobu jsem ležela i v nemocnici. Holčička moc dobře neprospívala, musela jsem proto hodně pít a jíst, aby měla výživu. A to se podepsalo na mé váze. Přibrala jsem 18 kilo, ale po porodu jsem skoro všechno shodila,“ vypráví mladá maminka.

„Před dvěma roky se nám narodil syn a u něj jsem přibrala 20 kilogramů, jenže ty už dolů moc nešly. A já se chtěla líbit. Především sama sobě, ale i manželovi. Hned, jak jsem přestala kojit, vrhla jsem se na hubnutí,“ vypravuje Blanka, která oslovila výživovou poradkyni Hanku Borkovcovou.

„Měla jsem smůlu, protože v tu dobu řádila pandemie covidu, byl lockdown a všechno jsem musela konzultovat po telefonu. Bylo to náročné, ale předsevzala jsem si jasný cíl. Vpřed mě hnala motivace a velká opora v manželovi, starší dcerce a mamce. Fandili mi i přátelé a moje sestry. A já do toho šla naplno a po hlavě. I na tu dálku jsem byla poslušná klientka a po celou dobu redukce jsem ani jednou nezhřešila. Dokonce jsem ani neměla zvláštní chutě nebo potřebu dát si něco zakázaného,“ pochlubila se mladá žena, která podle pokynů výživové poradkyně změnila svůj jídelníček. Přestože i předtím dodržovala pitný režim a třeba nikdy nekonzumovala sladkosti ani kalorické obědy.

„I zeleninu a ovoce jsem jedla vždycky. Největší změna byla asi v tom, že jsem na určitý čas úplně vyřadila pečivo a sacharidy. A měla jsem najednou hodně energie. I dneska, když si dám k obědu nějakou přílohu, třeba jen kousíček, tak se mi chce spát. Porce mám tak velké, že přílohy vlastně ani nepotřebuju. Jím víc ryb, hlavně krevety nebo tuňáka, a také hovězí, krůtí a králičí maso. Mou slabostí jsou sýry a káva, bez toho bych fungovat nemohla. V tomto směru mi moc pomohl manžel, který je výborný kuchař, připravoval mi i s omezeným množstvím surovin skvělá jídla. A hlavně je dělal s láskou,“ svěřila se Blanka, které se podařilo shodit 40 kilo.

Blanka měla 94 kilogramů a za necelý rok zhubla na 54 kilo.

Cvičení mě začalo bavit

I když sport nebyl součástí jejího hubnutí, časem si koupila permanentku do fitcentra v Kyjově a pod vedením trenérky Petry Tomanové začala cvičit.

„Neměla jsem sice v těle tuk, ale ani svaly. Teď už se to rýsuje! Nikdy bych nevěřila, že mě fitko tolik chytne. Pokaždé se tam hrozně moc těším. V tu chvíli neřeším domácnost a děti, tu hodinku myslím jen sama na sebe a péči o své tělo i psychiku,“ říká žena narozená ve znamení Střelce, která vyrůstala na Slovensku, přímo pod Tatrami. V zimě tam zažívala hromady sněhu, sáňkování, bruslení, stavění iglú nebo sněhuláků.

Pár triků Kondička a linie

Aerobními aktivitami (chůze, běh či brusle) spálíte tuky a zlepšíte si celkovou kondici i výdrž. Pevnější křivky

Posilováním sice nespálíte tolik energie, ale vybudujete si svalovou hmotu, která vám zpevní tělo a navíc účinně podpoří proces spalování tuků.

„Když jsem šla po ránu do školy, bylo skoro minus třicet stupňů, a než jsem tam došla, měla jsem zmrzlé obočí a řasy. V létě jsme zase s kamarády pod krásnými štíty hor skákali panáka nebo jsme pletli věnečky z pampelišek. Tenkrát byl ten dětský život někde jinde, od rána do večera jsme běhali venku, žádné mobily a internet jsme neznali. Tím největším trestem pro nás byl zákaz jít ven.“

„A jídlo? Vždycky jsem měla ráda segedínský guláš a španělského ptáčka. A taky brynzové halušky, pirohy nebo pečené kuře. Postavu jsem měla i v dospívání žensky plnou a takovou mě poznal můj manžel. Potkali jsme se před deseti lety na autobusovém nádraží v Brně, když jsem jela za kamarádkou na dovolenou. Byl to její soused a ona ho poslala pro mě na nádraží. Odvezl mi kufry, poznali jsme se blíž a já věděla, že je to ten pravý chlap pro mě a mou dceru. Že s ním chci zestárnout,“ svěřila se Blanka, která se teď manželovi líbí ještě víc než dřív, je na ni pyšný, a jak přiznává, roztomile na ni žárlí.

„Musím říct, že od té doby, co jsem zhubla, se cítím skvěle! Sebevědomí mi vzrostlo o sto procent, dneska se za mnou otáčejí muži i ženy. A to mi imponuje. Dokonce jsem vysadila léky na štítnou žlázu. Začala jsem nosit šatičky, sukně a podpatky. V obchodě si kupuju velikost XS. To je až neskutečné, protože dříve to bylo XL,“ raduje se mladá žena, která miluje jaro.

Cvičení začalo Blanku bavit.

„Je to fantastické, když se všechno z toho pochmurného, zmrzlého a studeného času vrací zpátky k životu. Příroda se probouzí, tráva se zelená a roste. To je nádhera. Nejradši mám procházky v lese nebo kdekoli v přírodě. Už se taky nemusím oblékat ‚jako cibule‘ do několika vrstev. A co teprve vitamin D ze sluníčka. Ty paprsky jsou k nezaplacení. Máme velký dům se zahradou, a ač nejsme nějací velcí zahrádkáři, pěstujeme ovoce, zeleninu a bylinky. A jak počasí dovolí, ugrilujeme si masíčko se zeleninou nebo třeba i buřta a rybku. A k tomu si dáme sklenku piva nebo vína. Už se na to moc těším,“ dodává mladá maminka Blanka.