Chci být přitažlivá a sexy, říká herečka. Zhubla na 53 kilo a stále se drží

„Pro udržení hmotnosti mi hodně pomohl běh. V době covidu se mi trenér věnoval online, místo hraní v divadle jsem tedy pobíhala okolo rybníka. Stal se ze mě takový Forrest Gump! Běhala jsem několikrát týdně na čas i na výdrž. Bavil mě i indiánský běh, kdy se střídá chůze s klusem.“

Věk neřeším a žiju

„V časech, kdy jsme všichni byli zavření doma, mi tento způsob relaxace dával obrovský pocit svobody a posiloval imunitu. Ve zdravém těle přece sídlí zdravý duch,“ vypráví Simona, která navíc pravidelně doma zařazovala různé vytrvalostní a posilovací cviky.

„Naštěstí jsem se pak zase mohla vrátit k práci. Měla jsem kliku na pár zajímavých rolí, ráda si vzpomenu třeba na správkyni kempu v seriálu Einstein na TV Prima. A hlavně mám radost z nedávné říjnové premiéry hudební crazy komedie režiséra a scenáristy Marka Dobeše Sni dál – neřeš věk a žij v Divadle Bez Hranic. A přesně podle názvu hry já opravdu věk neřeším a žiju, co to jde,“ usmívá se herečka.

„Jasně, že chci vypadat co nejlíp, být přitažlivá a sexy, i když už mi není dvacet, třicet, a dokonce ani čtyřicet. Žena ale přece může být žádoucí i ve vyšším věku... Záleží na tom, jakou energii vysílá do éteru, protože ta se pak odráží i na ostatní. Okolo sebe mám spoustu mladých lidí, kterým je fuk, kolik mi je,“ konstatuje pohledná dáma, s níž jsme společně zavzpomínaly na setkání před lety a její motivaci k hubnutí.

Občas mám i hlad

„Začalo to tím, že moje o rok starší kamarádka vážila o pět kilo míň než já. K tomu se pyšnila nádhernou zpevněnou postavou, úplně jako mladá holka. Já ale měla v hlavě zafixováno, že se s věkem nevyhnutelně přibírá a nejde s tím nic moc dělat. Tenkrát mě napadlo, proč bych nemohla být i já štíhlá jako v osmnácti? A pár dní nato jsem se rozhodla, že prostě taková budu!“

„Došlo na kalorické tabulky, změnu stravování a pravidelné návštěvy fitka. Musím přiznat, že se mi hublo docela dobře, protože z pětašedesáti kilogramů šlo dolů ‚jen‘ dvanáct. To mi bohatě stačilo. Obdivuju všechny ženy, které dokážou shodit třeba třicet kilo a víc. Opravdu před nimi smekám a fandím jim,“ drží Simona palce všem při hubnutí. A jak si svou hmotnost udržuje?

Štíhlá jako v osmnácti

„Každý rok si procházím cyklem očištění organismu podle Antónie Mačingové. Zpočátku jím jen strouhanou mrkev na různé způsoby, kořenovou zeleninu, luštěniny a červenou řepu. Dva týdny vůbec nekonzumuju maso ani pečivo. Po čtrnácti dnech už můžu jíst bílé maso a ryby, i na to pečivo za měsíc dojde. Není to úplně jednoduché, občas mám i hlad, ale stojí to za to. Vždycky mám pak nový příval energie a cítím se dobře,“ usmívá se herečka, která má sice ráda léto, ale těší se i na nadcházející zimu.

„Zima je pro mě náš brněnský Medlánecký kopec z dětství, kde se sáňkovalo. Zato lyže mi nikdy k srdci nepřirostly. Takže v zimě ode mě nikdo nemůže čekat nějaké lyžování, postavu si budu nadále udržovat běháním, fitkem, jógou a procházkami v přírodě,“ uzavírá elegantní dáma.