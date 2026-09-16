Beran 21. 3. – 20. 4.
Nejlepší dieta pro vás: dělená strava. Vyhovovat vám může jídelníček založený na jednoduchých pravidlech a přehledném rozdělení potravin. Klasická dělená strava odděluje především potraviny bohaté na bílkoviny a sacharidy. Není ale nutné držet se jejích pravidel striktně – důležitější je pestrý jídelníček, přiměřené porce a pravidelnost.
Účinek: Potřebujete vidět výsledky, které vás povzbudí a udrží motivaci. Jasně nastavená pravidla vám proto mohou vyhovovat a pomoci omezit třeba i jídlo z nudy.
Vhodné potraviny: Salát, vlašské ořechy, mandle, brambory, špenát, čočka, jablka, ředkvičky nebo fazole.