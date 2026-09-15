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Kolik kilo se dá zhubnout za měsíc po 40?
Pokud se pustíte do úpravy životosprávy, reálným a zdravým cílem je úbytek přibližně 2 až 4 kg za čtyři týdny. Lékařská doporučení renomovaných institucí, jako je americké centrum CDC nebo Mayo Clinic, udávají jako bezpečné tempo redukce hmotnosti zhruba 0,45 až 0,9 kg týdně. Čtyři kilogramy za měsíc jsou již horní hranicí a dosahují na ni spíše lidé s vyšší výchozí hmotností. Snažit se o rychlejší pokles znamená zbytečné riziko, že místo tukových zásob začnete ztrácet svalovou hmotu.
Průběh úbytku hmotnosti se v jednotlivých týdnech liší. Zde je přehled toho, co se v organismu během 30 dní děje:
|Týden
|Co ukazuje váha
|Co se děje v těle
|1. týden
|Rychlejší pokles ručičky dolů
|Dochází k odbourávání tuku, ale z velké části klesá zásoba glykogenu a na něj vázaná voda.
|2. týden
|Pokles o 0,4–0,9 kg
|Většinu poklesu už tvoří samotný tuk. Může docházet i k mírné ztrátě netukové hmoty.
|3. týden
|Pokles o 0,4–0,9 kg (možná stagnace)
|Spalování tuku dál pokračuje, ale váha může přechodně stagnovat kvůli přirozenému kolísání vody v těle.
|4. týden
|Pokles o 0,4–0,9 kg
|Upevňuje se klesající trend. Dochází ke stabilní redukci tukových zásob.
Vědecký fakt o metabolismu
Rozsáhlá mezinárodní studie publikovaná v časopise Science potvrdila, že po zohlednění množství svalové hmoty zůstává energetický výdej lidského těla mezi 20 a 60 lety pozoruhodně stabilní. Mýtus, že se čtyřicítkou přichází automatický metabolický zlom, neplatí. Za vyšším ukládáním tuků stojí spíše nenápadný úbytek přirozeného pohybu, ztráta svalů, nedostatek spánku a u žen nástup perimenopauzy.
1. týden: Nastavte kalorický deficit
Prvním krokem k úspěšné proměně je zjištění vašich celkových dennodenních energetických potřeb. K tomu slouží výpočet TDEE (Total Daily Energy Expenditure – celkový denní výdej energie). Od výsledného čísla odečtěte přibližně 500 kcal. Tím získáte orientační cílový kalorický příjem pro zdravou redukci hmotnosti.
Praktická opatření v prvních sedmi dnech
- Začněte si poctivě zapisovat jídlo: Záznam stravy na několik dní odhalí skryté kalorie, které jinak snadno uniknou – typicky jde o dresingy, ochutnávání při vaření, větší porce nebo alkohol. Právě tyto drobnosti bývají důvodem, proč se nedaří zhubnout.
- Slazené nápoje vyřaďte, alkohol výrazně omezte: Slazené limonády, džusy a ochucené kávy představují prázdnou energii bez jakéhokoliv zasycení. Vyřazení slazených nápojů a omezení alkoholu automaticky ušetří stovky kalorií denně.
2. týden: Přidejte bílkoviny a kroky
Ve druhém týdnu se zaměřte na kvalitu jídelníčku a přirozenou aktivitu. Bílkovina ke každému jídlu zaručí pocit sytosti a ochrání vaše svaly. Pro aktivnějšího člověka v redukci je optimální příjem 1,2–1,6 g bílkovin na kg tělesné hmotnosti denně (např. pro 70kg člověka cca 85–110 g bílkovin).
|Potravina
|Běžná porce
|Přibližný obsah bílkovin
|Kuřecí prsa (tepelně upravená)
|100 g
|29–31 g
|Tuňák ve vlastní šťávě
|100 g
|24–26 g
|Tvaroh
|250 g
|25–30 g
|Cottage cheese
|200 g
|22–25 g
|Skyr
|150 g
|15–17 g
|Řecký jogurt (s vyšším obsahem bílkovin)
|170 g
|15–18 g
|Vejce
|2 velká (ks)
|12–13 g
|Čočka (vařená)
|200 g
|16–18 g
|Tofu
|150 g
|15–25 g
Data vycházejí z oficiální Databáze složení potravin ČR.
Začněte více chodit
Stanovte si cíl 8 000 až 10 000 kroků denně. Nejde o absolutně magickou hranici – rozsáhlá metaanalýza v odborném časopise The Lancet Public Health ukazuje, že zásadní zdravotní přínosy nastupují již kolem 7 000 kroků denně. Pokud však nyní ujdete jen 3 000 kroků, zvyšujte laťku postupně.
3. týden: Zahajte silový trénink
Ve třetím týdnu zařaďte 2× týdně krátký silový trénink v délce 25 až 35 minut. Právě posilování dá tělu jasný signál, že svaly potřebujete, a přinutí ho čerpat chybějící energii primárně z tukových zásob. Jak upozorňuje i prof. Martin Haluzík z IKEM: „Nezdravému úbytku svalů jde do značné míry úspěšně předejít kombinací správné stravy s vyšším obsahem bílkovin a fyzické aktivity.“
|Cvik
|Zátěž a opakování
|Snazší varianta pro začátek
|Dřepy (nohy a hýždě)
|1–2 série × 10–15 opakování
|Sedání a stávání ze židle
|Tlaky (prsa a paže)
|1–2 série × 10–15 opakování
|Kliky o stěnu nebo zvýšenou oporu
|Přítahy (záda)
|1–2 série × 10–15 opakování
|Přítahy odporové gumy
|Ohyb v kyčlích/hip hinge (střed těla a hýždě)
|1–2 série × 10–15 opakování
|Rovný předklon bez zátěže (nácvik pohybu v kyčlích)
|Plank/prkno (střed těla)
|2 série × 15–30 sekund
|Vzpor s oporou rukou o stůl nebo gauč
Cvičte dvakrát týdně, ideálně s alespoň jedním dnem volna mezi tréninky.
4. týden: Čas na vyhodnocení
Na konci měsíce nastává čas na zhodnocení výsledků. Nehodnoťte úspěch jen podle jednoho ranního čísla na váze. Porovnejte průměrnou hmotnost z prvního a čtvrtého týdne a změřte si obvod pasu – ten je mnohdy spolehlivějším ukazatelem úbytku tuku než samotná váha.
Pokud vaše hmotnost klesla o 2 až 4 kg, nastavili jste systém správně. Pokud jste shodili více než 2 kg, můžete výpočet TDEE lehce upravit na novou hmotnost, ale vyvarujte se drastického seškrtávání kalorií.
Pozor na past jménem jojo efekt
Měsíc skončil, ale váš nový životní styl ne. Pokud byste se po 30 dnech vrátili k původnímu způsobu stravování a sedavému režimu, shozená kila se nepochybně vrátí. Opakované cykly rychlého hubnutí a opětovného přibírání (weight cycling) navíc postupně zhoršují poměr tuků a svalů v těle. Cílem prvního měsíce je vybudovat udržitelný režim, ve kterém lze bez problémů pokračovat i nadále.
Čemu se za ten měsíc vyhnout?
Chcete-li po 40 dosáhnout trvalých výsledků bez zdravotních rizik, vyhněte se těmto častým chybám:
- Detoxy a očistné kúry: Speciální šťávy a detoxy tuky nespalují. Tuk mizí výhradně v důsledku energetického deficitu.
- Hladovky a extrémní diety: Drastické diety vedou k rychlé ztrátě svalové hmoty, únavě a přejídání.
- Přepálené cvičení od prvního dne: Vrhnutí se do každodenního náročného kardia vede většinou ke zranění nebo vyhoření. Zátěž zvyšujte postupně, s ohledem na aktuální kondici.
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Jak zhubnout po 40 bez hladovění. Správná dieta a cvičení udělají zázraky