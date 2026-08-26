Metabolismus po 40 klesá pomaleji, než se tvrdí
Určitě slýcháte ze všech stran, že jakmile oslavíte čtyřicítku, váš metabolismus se zničehonic zpomalí, tělo začne nemilosrdně ukládat každý gram stravy a jakékoli snahy o štíhlou linii selžou. Vědecká fakta však ukazují podstatně složitější i nadějnější obraz.
Rozsáhlá průlomová studie analyzující energetický výdej u víc než šesti tisíc lidí prokázala, že po zohlednění tělesné hmotnosti a množství aktivní tkáně zůstává lidský metabolismus mezi 20. a 60. rokem života obdivuhodně stabilní. K žádnému prudkému metabolickému zlomu v den čtyřicátých narozenin nedochází.
Kde tedy vzniká dojem, že tělo spálí méně? Je potřeba rozlišovat dva základní pojmy:
- Bazální metabolický výdej (BMR) představuje množství energie, které organismus spotřebuje v naprostém klidu na udržení základních životních funkcí (dýchání a činnost srdce a dalších orgánů). Starší tabulkové vzorce dříve počítaly s plošným poklesem BMR o 1 až 2 % za dekádu po 30. roce. Moderní poznatky však ukazují, že tento pokles není způsoben samotným věkem, ale je zcela dán změnami v tělesném složení a životním stylu. Pokud si člověk udrží stejný objem svalové hmoty a stejnou úroveň fyzické aktivity, jeho bazální metabolismus zůstává mezi 20. a 60. rokem života prakticky beze změny. Pokles BMR v populaci je tak přímým důsledkem toho, že s věkem přirozeně ubývá metabolicky aktivní svalová hmota (rozvíjí se sarkopenie) a klesá každodenní pohyb.
- Celkový denní energetický výdej (TDEE) zahrnuje kromě bazálního metabolismu také energii spálenou při cvičení, trávení jídla a především při běžném pohybu během dne.
A právě v TDEE tkví hlavní problém. Dlouhodobá studie CARDIA ukázala, že během deseti let středního věku lidé nenápadně změní své chování, v průměru stráví o 38 minut denně více sezením a o půl hodiny méně lehkou fyzickou aktivitou. Výsledkem je, že během dne spálíme méně kalorií, aniž bychom si to uvědomovali.
Následující tabulka ilustruje teoretický odhad klidového energetického výdeje (RMR) vypočtený běžným predikčním modelem (Mifflinova–St Jeorova rovnice) pro modelovou osobu (170 cm, 70 kg) při zachování stejné výšky i hmotnosti. Vzorec počítá s věkovým odečtem přibližně 5 kcal za každý rok:
|Věk
|Žena – odhad RMR
|Muž – odhad RMR
|30 let
|cca 1 452 kcal/den
|cca 1 618 kcal/den
|40 let
|cca 1 402 kcal/den
|cca 1 568 kcal/den
|50 let
|cca 1 352 kcal/den
|cca 1 518 kcal/den
Pozn.: Reálný energetický výdej se může lišit na základě množství svalové hmoty a denní aktivity.
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Máte správně spočítaný kalorický příjem? Skutečnost vás možná překvapí
Lidé při stagnaci váhy často namítají: „Vždyť jím pořád stejně jako dřív.“ Jenže pokud s věkem klesá přirozená denní aktivita, stejný kalorický příjem už neznamená vyrovnanou bilanci, ale nadbytek. Do našeho stravování se navíc postupně vkrádají větší porce a neuvědomované skryté kalorie.
Jedním z nejlepších kroků k odhalení reality je jednotýdenní audit stravy. Zkuste si po dobu 7 dní poctivě zapisovat úplně vše, co zkonzumujete. Nic v tomto týdnu cíleně neměňte ani neomezujte – cílem je zmapovat výchozí stav. Započítejte i drobné zobání, ochutnávání při vaření, dresinky, omáčky, sladidla do kávy nebo alkohol.
|Co se snadno skryje v jídelníčku
|Běžná porce
|Energie (cca)
|Víno 12 %
|175 ml
|cca 140 kcal
|Pivo 10° / 12°
|1 velké pivo / 500 ml
|cca 180–210 kcal
|Ochucené kávové nápoje (např. latté se sirupem)
|1 porce
|cca 220 kcal
|Majonéza
|1 lžíce / 15 g
|cca 100 kcal
|Proteinová či ořechová tyčinka
|1 tyčinka / 40 g
|cca 195 kcal
Příklad z praxe: Dvě lžíce majonézy k obědu (200 kcal), jedno ochucené latté odpoledne (220 kcal) a jedna „zdravá“ tyčinka (195 kcal) přičtou k dennímu příjmu nenápadně přes 600 kcal. To spolehlivě smaže jakýkoliv celodenní kalorický deficit.
Chybí vám silový trénink? Samotné kardio nestačí
Přirozený úbytek svalové tkáně začíná již po 30. roce života, kdy bez cvičení ztrácíme zhruba 3–8 % svalové hmoty za dekádu. Po čtyřicítce a s blížícím se vyšším věkem se tento proces postupně zrychluje. Svalová hmota je přitom nejvýznamnějším prediktorem klidového energetického výdeje – čím více svalů máte, tím více energie vaše tělo spaluje i v klidu. Postupující sarkopenie tak bezprostředně snižuje celkový kalorický výdej.
Ačkoliv je aerobní pohyb (kardio) vynikající pro srdeční cévní systém, celkovou kondici a spálené kalorie, úbytku svalové tkáně sám o sobě zabránit nedokáže. Aby bylo hubnutí úspěšné a udržitelné, je nevyhnutelné zařadit silový trénink. Doporučení zdravotnických autorit uvádějí pro dospělé jako nezbytné minimum alespoň 150 minut středně intenzivní aerobní aktivity a minimálně 2× týdně silový trénink zaměřený na hlavní svalové skupiny.
Spíte málo a jste ve stresu? Jak tělo reaguje na zátěž?
Po čtyřicítce se často potkává vrchol kariéry s péčí o dospívající děti či stárnoucí rodiče. Tento životní tlak výrazně ovlivňuje fyziologii.
Pokud spánek dlouhodobě klesá pod 6 hodin denně, v těle dochází k nepříznivým hormonálním změnám – zvyšuje se hladina ghrelinu (tzv. hormonu hladu), zatímco leptin (hormon signalizující sytost) naopak klesá. Tato kombinace přímo spouští chuť na sladké, tučná a vysoce kalorická jídla.
Dnes už navíc víme, že problém nespočívá pouze v hormonech. Moderní neurobiologické výzkumy ukazují, že spánková deprivace oslabuje čelní lalok mozku zodpovědný za kontrolu impulsů a sebeovládání. Vyčerpané tělo si jednoduše říká o rychlou energii a my mnohem snáze podlehneme pokušení. Význam spánku potvrzují i klinické studie – když lidé s nadváhou prodloužili noc v průměru o 1,2 hodiny spánku, jejich denní kalorický příjem přirozeně klesl přibližně o 270 kcal, aniž by museli drasticky držet dietu.
Ruku v ruce se spánkem jde i chronický stres. Zvýšená hladina stresového hormonu kortizol společně s únavou přispívá k emočnímu přejídání. Výsledkem bývá zvýšené ukládání energie do rizikové oblasti břicha, kde se tvoří viscerální tuk obklopující vnitřní orgány.
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Hormony a štítná žláza – kdy zbystřit pozornost?
Významný vliv na distribuci tuku a tělesnou kompozici mají věkové hormonální posuny:
- Perimenopauza u žen: V období přechodu se mění hladiny estrogenu. Rozsáhlé studie ukazují, že během menopauzálního přechodu se zrychluje ukládání tuku a klesá beztuková tkáň. Samotné tempo nárůstu celkové váhy se sice nezrychluje, mění se však to, z čeho je tělo složené a kam se tuk ukládá (především do oblasti pasu).
- Pokles testosteronu u mužů: U mužů od 30 let dochází k pozvolnému poklesu hladiny testosteronu o cca 1 % ročně. Snižování testosteronu může usnadňovat nabíraní tuku a komplikovat udržení svalů. Diagnóza hypogonadismu však vyžaduje klinické příznaky a potvrzení z opakovaných ranních krevních odběrů.
- Inzulinová rezistence: S věkem, úbytkem svalů a častějším sedavým stylem života klesá citlivost buněk na hormon inzulin. Tělo pak musí vyplavovat inzulinu stále více, aby udrželo hladinu cukru v krvi pod kontrolou. Vysoká hladina inzulinu však funguje jako metabolická brzda – podporuje ukládání tuků (zejména v oblasti břicha) a blokuje jejich efektivní spalování. Pokud máte po jídle brzy hlad, trápí vás odpolední propady energie nebo se vám tuk hromadí v pasu, na vině může být právě zhoršená citlivost na inzulin. Dobrá zpráva je, že inzulinovou rezistenci lze výrazně zlepšit silovým tréninkem a omezením průmyslově zpracovaných sacharidů.
Při dlouhodobé stagnaci váhy lidé často podezřívají poruchy metabolismu. Zda za problémem stojí štítná žláza a hypotyreóza (snížená funkce), lze snadno ověřit. Pokud vás vedle stagnace váhy trápí i neobvyklá únava, zimomřivost či padání vlasů, navštivte lékaře. Základním laboratorním testem je stanovení TSH, podle jehož výsledku se doplňuje volný hormon fT4.
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Častá, ale přehlížená překážka hubnutí po 40 jsou léky
Některé dlouhodobě užívané léky mohou ovlivňovat chuť k jídlu, zpomalovat výdej nebo způsobovat zadržování vody v těle. Míra účinku je však vysoce individuální a závisí na konkrétním přípravku.
|Skupina léků
|Co ukazují data a mechanismus
|Co s tím dělat
|Antidepresiva
|Některé účinné látky (např. escitalopram, paroxetin) vykazují vyšší sklon k přírůstku hmotnosti než jiné (např. bupropion).
|Nikdy nevysazujte sami! Pokud pozorujete nárůst hmotnosti, proberte s lékařem možnou výměnu za jiný preparát.
|Betablokátory
|Starší typy léků na vysoký tlak (např. atenolol, metoprolol) mohou mírně snižovat výdej a způsobovat únavu.
|Nezaměňujte ani nevysazujte bez konzultace s kardiologem či praktickým lékařem.
|Kortikoidy
|Systémové kortikosteroidy prokazatelně zvyšují chuť k jídlu, mění metabolické děje a způsobují retenci tekutin.
|Dávkování upravuje výhradně lékař. Zaměřte se na přísnější dohled nad kvalitou stravy.
|Antihistaminika
|U některých starších přípravků na alergie byla pozorována asociace s vyšší hmotností (mírně zvyšují chuť k jídlu).
|Proberte s alergologem modernější varianty antihistaminik.
|Hormonální antikoncepce
|Běžná kombinovaná antikoncepce vliv na váhu nemá. Pozor na injekční DMPA formy, kde byl přírůstek zdokumentován.
|Při změnách hmotnosti konzultujte s gynekologem vhodnost zvolené metody.
Důležité upozornění
Léky kvůli váze nikdy nevysazujte sami. U většiny diagnóz by důsledky svévolného vysazení byly podstatně závažnější než několik kilogramů navíc.
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- Sedm dní poctivě zapisujte skutečný příjem. Zmapujte svůj jídelníček bez příkras včetně nápojů, alkoholu, omáček a dochucovadel.
- Přidejte nejméně dva silové tréninky týdně. Nevyhazujte aerobní pohyb, ale doplňte ho posilováním k ochraně svalové hmoty.
- Podívejte se na spánek. Zařaďte 7–8 hodin kvalitního odpočinku pro lepší kontrolu chuti k jídlu a regeneraci.
- Pokud vaše snaha nepřináší výsledky, řešte zdravotní stránku s lékařem. Při nezdůvodnitelné stagnaci si nechte vyšetřit štítnou žlázu (TSH, fT4), zkontrolujte hladinu glukózy v krvi a proberte případný vliv užívaných léků.
Víte už tedy, kde může být problém, proč se vám nedaří po čtyřicítce zhubnout? Kompletní praktický plán s návodem na sestavení jídelníčku a cvičení najdete v našem hlavním článku Jak zhubnout po 40 bez hladovění.
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