Musím mít pocit plného břicha, říká řidič Ondřej lehčí o 50 kilogramů

„Svou obezitu jsem začal řešit v roce 2008, kdy jsem poprvé přišel do ordinace dětského obezitologa. Bylo mi tehdy třináct a vážil jsem nějakých 90 kilo. Režim, který mi pan doktor doporučil, si pamatuju dodneška. Jíst pětkrát za den středomořskou stravu. Denně ujít čtyři kilometry pěšky nebo ujet deset kilometrů na kole. Kvůli vysokému glykemickému indexu jsem si nemohl dát ani banán. Na hlad jsem si směl vzít maximálně jablko a z každého jídla jsem musel třetinu hodit do koše. Jeden den v týdnu jsem mohl ‚hřešit‘, což znamenalo, že po každém hlavním jídle jsem směl do čtvrt hodiny sníst všechno, co jsem chtěl,“ vzpomíná na svéráznou dietu Ondřej, kterému to zpočátku docela vyhovovalo a s tím šla dolů i kila.

Nicméně, postupem času se z jednoho „hříšného dne“ za týden stal třeba i celý hříšný víkend.

Vždy jsem vše nabral zpět

„V té době jsem párkrát odjel i do lázní na redukční program. V Poděbradech jsem shodil za tři měsíce 10 kilogramů, v Karlových Varech dokonce 18 kg. Jenomže když jsem se vrátil domů, do měsíce jsem měl všechno zpět, ještě s nějakým tím bonusem navíc. Staré zlozvyky ve stravování mě vždy dohnaly. A tak se to se mnou táhlo, až jsem v devatenácti vážil 161 kilo. To bylo moje životní maximum. V tu dobu jsem klidně dokázal sníst půlkilový pytel těstovin, rajčatovou omáčku ze šesti velkých rajčat plus 300 gramů kuřecího masa. Dohromady asi tak 3 kila jídla. Nikdy nezapomenu, jak jsem ve čtvrtém ročníku gymnázia s sebou všude nosil deštník, abych se o něj mohl opírat. Nemohl jsem už kvůli zadýchání a vyčerpání ani pořádně chodit,“ práskl na sebe mladý muž, který trpí závislostí na „pocitu plného břicha“. Je to jedna ze tří poruch příjmu potravy, vedle anorexie a bulimie.

„A kvůli tomuhle problému jsem byl dokonce s rodiči na rodinné terapii. Ale změna přišla až o pár let později. A můj nový život, jak tomu rád říkám, začal v prosinci 2019, kdy jsem natrefil na YouTube na příspěvek od mladého kluka, který vytváří videohry. Sdílel tam svůj příběh o tom, jak shodil během čtyř let 70 kilo. Video bylo dvouhodinové, já si ho v kuse pustil a rozhodl jsem se pro změnu. Pomohla mi keto dieta, ale ne taková, jakou si můžete koupit v pytlíku či krabičce,“ napíná nás Ondra, který si poradil sám.

Měsíc strávil hledáním všech možných i nemožných informací o této „zázračné“ dietě, o níž předtím vůbec nevěděl. Využíval k tomu hlavně internet a 1. ledna 2020 se do toho pustil.

Méně sacharidů

„Trik spočívá v téměř úplném vynechání sacharidů ze stravy, limit je 20 až 50 gramů sacharidů za den. Většinu potravin tak tvoří tuky a bílkoviny. Podle receptů jsem si začal připravovat jídlo sám a stal se z toho takový můj koníček. Dneska si umím udělat vlastní keto pizzu, keto těstoviny, keto chléb i hamburgery s bulkou! Dokonce zvládnu i keto dorty, to vše bez sacharidů, mouky a cukru. A pro dosažení pocitu plného břicha jsem používal doslova kýbl zeleniny nebo salátu,“ vysvětluje Ondřej, k němuž se časem přidala i jeho maminka a nový životní styl teď zkoušejí spolu.

A jak to má řidič pražských tramvají s pohybem? „Pohyb nikdy nebyl něčím, v čem bych vynikal, či v čem bych nalezl dokonce zalíbení. Na základní škole jsem byl při tělocviku většinou v bráně, jenže ani to mi nešlo. I tak jsem ale pohyb do svého života začlenil. Mám doma herní konzoli Nintendo Switch, na kterou existuje cvičební program utvořený tak, aby se postava ve hře pohybovala, musím se hýbat i v reálu. Je to velká zábava,“ pochvaluje si Ondřej, kterému se podařilo shodit 50 kilo a cítí se hned líp. „Po zhubnutí jsem si začal vážit zdraví. Už si neřeknu: ‚Proboha, schody,‘ ale: ‚Proboha, já bez problémů vyjdu schody!‘ Srovnal se mi vyšší krevní tlak a nemusím nakupovat na Žižkově v nadměrných velikostech.“

S partnerem plánujeme poznávat svět

„Jestli se někomu líbím, jsem nikdy neřešil. Vždycky jsem si říkal, aspoň si mě jako ‚tlustého‘ všimne někdo, komu záleží spíš na duši než na svalech,“ prozradil sympatický muž, který má nádherný hlas a v divadle o Vánocích překrásně zpíval Rybovu mši. A lásku, které záleží na duši, nakonec taky potkal. „S mým partnerem jsme se poznali online a budeme spolu už šest let. Žije ve Skotsku a dělí nás tisíc mil, ale jsme spolu šťastní a chtěli bychom žít společně tady u nás v České republice. Když jsem ho poznal, říkal jsem si, že bych taky mohl kvůli obezitě skončit ve třiceti na vozíku, a to jsem samozřejmě nechtěl. Odpovědnost k sobě samému, a tím pádem i ke druhému, by měla být součástí vztahu. S partnerem plánujeme hodně cestovat a poznávat svět. A to už teď půjde bez zbytečných zdravotních komplikací. V nastaveném životním stylu pokračuju i dále a věřím, že se mi podaří ještě nějaké to kilo sundat.“

Pár triků

Dvojí trénink

Zařaďte denně kardiotrénink (cca 45 minut) a 2 až 3krát týdně návštěvu posilovny.

Svaly a energie

Dbejte na dostatečný přísun proteinů a vlákniny, které potřebujete pro tvorbu svalů a pocit sytosti. A také ovoce a zeleniny, abyste získali dostatek energie.