Diabetolog: Nové léky nejsou svatým grálem, ale pomohou nejen v léčbě obezity

Když jsme spolu naposledy před více než rokem mluvili, byly už léky na hubnutí typu Ozempic a Wegovy natolik populární, že jich byl nedostatek. A to přesto, že nejsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jak je to s poptávkou a jejich dostupností dnes?

Poptávka je stále vysoká, změna však nastala v tom, že dnes máme k dispozici i další relativně nový lék, který můžeme předepisovat jak na obezitu, tak na cukrovku. Je to tirzepatid (název účinné látky, samotný lék se prodává pod obchodním názvem Mounjaro, pozn. red.). K nám se tenhle lék dostal koncem loňského roku a můžeme ho oficiálně předepisovat přímo na obezitu, a to bez ohledu na cukrovku, což je asi ta hlavní změna. Máme tedy k dispozici další účinný lék, kterého není nedostatek.

Navíc předpokládáme, že letos přijde na náš trh ještě vysokodávkový semaglutid, určený také přímo pro léčbu obezity. (Látku semaglutid obsahuje i Ozempic, ovšem v maximálním množství 1 mg. Ozempic je navíc primárně určen pro léčbu cukrovky a hubnutí je „jen“ jeho další efekt. Zatímco lék Wegovy je určen přímo pro hubnutí. A látky semaglutid obsahuje v „základu“ 2,4 mg, pozn. red.) Až k nám vysokodávkový semaglutid dorazí, budeme mít v Česku kompletní spektrum všech antiobezitik, co globálně existují. Tím pádem bude i menší tlak na předepisování některých z těchto léků mimo indikaci, tedy těm, co jsou obézní, ale nemají cukrovku.