Geny ovlivňují i to, jaký má na přibírání vliv doba jídla, vysvětluje vědkyně

Obezita je de facto chronický zánět v těle. Proč to tak je?

Obezita je zmnožená tuková tkáň. Ta mimo vlastní tukové buňky obsahuje také buňky imunitního systému. A záleží na tom, jak se člověk s obezitou nebo nadváhou stravuje. Pokud jí hlavně nezdravé tuky z masných výrobků a smetany plus sladkosti, imunitní buňky v tukové tkáni se změní a začnou produkovat ohromné množství látek, jež vytvářejí záněty. Ty krví putují celým tělem. To je podstata toho, jak se postupně poškozují tkáně ve vzdálených částech těla a jak se v návaznosti na obezitu rozvíjejí další nemoci. Ať už jde o riziko vzniku cukrovky 2. typu nebo o aterosklerózu, tedy ukládání tuku v cévách (a tím jejich ucpávání, pozn. red.).

Studie ukázaly, že i když pacient celiakii nemá, ale rizikové alely v jeho organismu jsou, hubnutí u něj může být obtížné.