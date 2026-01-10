Možná jste si i vy dali s novým rokem předsevzetí zhubnout nadbytečné kilogramy a své mizerné každodenní návyky upravit v souladu se zdravým životním stylem. A dost možná právě v těchto dnech přichází první velká krize a neúspěch v podobě návratu do starých zajetých kolejí.
Většině lidí odhodlání ke změně dlouho nevydrží a nejdéle v polovině ledna ho opouštějí. Tento jev má dokonce označení, říká se mu „Den slabé vůle“ a připadá na druhý lednový pátek.
Problémem nejsou samotné sacharidy, ale jejich špatná kvalita a množství.