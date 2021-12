Brzy ztloustnu, ale ne z jídla, těší se o 21 kilo lehčí Marie

„Vidím to jako dneska, seděla jsem na gauči, koukala do počítače, pozvánku jsem prohlédla a zahodila. Jenže pak jsem si šla pro něco do chodby a cestou ‚jsem potkala‘ zrcadlo. Když jsem se v něm viděla oteklá, ošklivá a tlustá, vrátila jsem se k počítači a odeslala jsem do toho fitka přihlášku na úvodní hodinu,“ začínala posledně své vyprávění Marie, která přibrala především vlivem hormonální léčby. Od nadbytečných 21 kilo jí pomohla výživová poradkyně z Contours v Karlových Varech, ke které začala docházet.



„Poradila mi tehdy, jak mám cvičit, a rovnou mi i připravila cvičební plán na míru. Sportovala jsem hlavně proto, abych konečně nevypadala jako koule na nožičkách. Doporučila mi i nový způsob stravování. Přitom jsem se zase tak moc v jídle neomezovala, klidně jsem si mohla dát svůj zamilovaný tataráček, pizzu, cokoli. Ale tahle jídla jsem jedla jen občas, jinak jsem se samozřejmě stravovala zdravě a těch 59 kilo, na něž jsem shodila, mi opravdu moc prospělo,“ vzpomíná mladá žena, která dnes už s Contours nespolupracuje.

„Není čas. Stejně tak jsem podala výpověď na pozici státního úředníka. Asi po třech týdnech hledání nové práce jsem seděla u nás venku na terase, popíjela kávu a přemýšlela o tom, jestli se vlastně ještě někdy chci vrátit do halenky a lodiček. A prožívat tu spoustu stresu, který také přispívá k ukládání tuku. Jestli mi ten jistý příjem stojí za to, abych každé ráno šla do práce s tím, že to tam musím nějak přetrpět. No, a došlo mi, že právě tohle už dělat nechci. Byla neděle ráno a teta mi zrovna v tu chvíli poslala odkaz, že v karlovarském Sportcentru Imperial hledají instruktora fitness. Prostě práce snů, přesně pro mě,“ vzpomíná Marie, která místo po pohovoru opravdu dostala. Zbývalo jen udělat si rekvalifikační kurz a mohla se pustit do úplně nového stylu života.

Získala jsem práci snů

„Jako fitness trenérka můžu konečně pomáhat lidem se stejnými problémy, jakými jsem si v minulosti prošla i já. Nadváha, bolavá záda plus nízké sebevědomí, to je pro každého vražedná kombinace. V našem sportcentru fungujeme jako klub, do kterého mají přístup hoteloví hosté, ale stejně tak u nás cvičí i lidé ‚zvenku‘. Fajn je, že u nás kromě klasického fitness probíhají také skupinové lekce. Díky tomu všemu si svou postavu a 59 kilo stále držím, i když tedy (a to mohu prozradit) asi přece jen brzy ztloustnu. Ale nebude to z jídla, ze stresu ani z lenosti,“ směje se krásná mladá žena a pohlazením bříška leccos naznačuje.

„Jestli je štíhlá postava zárukou úspěchu, říct nemohu, ale je to určitě velký benefit, který upoutá pozornost, to je bez diskuse. Každá žena si připadá krásnější a sebevědomější, když se za ní muži otáčejí. Ta největší změna se v mém životě udála v soukromí, protože jsem už dva roky šťastně zadaná. A může za to právě fitko! Partnera jsem potkala, když jsem třetí den pracovala ve sportcentru. Přišel si k nám zacvičit. Měsíc poté jsme se spolu dali do řeči, když jsem zaskakovala za kolegyni na recepci a on přišel opravit špatně fungující stroj. Za opravu jsem mu uvařila kávu a začalo se rodit něco krásného. Vznikl vztah a velká láska,“ usmívá se šťastná Marie, která čeká s přítelem prvního potomka a společně si hledají dům k bydlení.

Pořád mám velikost 36

„V partnerovi mám velikou oporu, našla jsem báječného muže, který bude za pár měsíců skvělým otcem. Musím přiznat, že začátek těhotenství byl krušný. Trpěla jsem ranními nevolnostmi, které často přetrvávaly i během dne. Žila jsem prakticky jenom z piškotů a suchého pečiva, maminka mé kamarádky mi ale poradila pít slabý lehce slazený čaj, což byla také velká pomoc. Dneska už se cítím dobře, vedu skupinové lekce, dělám osobní tréninky, snažím se dělat vlastně všechno. Jediné, v čem se omezuju, je zvedání velkých vah a tahání těžkých nákupů,“ vysvětluje budoucí maminka, která je teprve v začátcích. Stále si drží krásně štíhlou postavu a zatím na ní není těhotenství skoro vidět. A jak se teď stravuje?

„Svůj oblíbený tatarák si už fakt nedám. Ale když mám na něco chuť, tak se toho najím. Díky pohybu jím vlastně po celé ty dva roky, co jsme se neviděli, úplně všechno, jenom si ohlídám porce a nepřecpávám se. Každodenní pohyb mi k udržení figury bohatě stačí. Je pravda, že teď u mě vedou kyselé okurky, po těch bych se utloukla. Ale to je prý normální. Jsem ráda, že si postavu držím i během těhotenství. I když mi přijde, že jsou mi věci těsnější přes prsa a bříško, pořád nosím velikost 36. A věřím, že se k ní po porodu zase brzy vrátím. Vím totiž, jak na to,“ loučí se Marie, která se spolu s přítelem už těší na adventní čas. Na podzimní a zimní procházky.

Pár triků

Rozumná míra

Nerozdělujte si potraviny na zakázané a povolené. Škatulkování vyvolá jen zbytečný stres. Spíš si stanovte rozumnou míru.

Chytrá příloha

Ke každému jídlu si dejte i kousek zeleniny, s tělem to udělá hotové divy.