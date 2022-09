Výsledky Lukáše hecovaly. Za rok se mu podařilo zhubnout 54 kilogramů

„Jasně, věděl jsem, že jsem silný, ale příliš jsem to neřešil. První impulz přišel loni v srpnu, kdy jsme se na jedné narozeninové akci se skupinkou lidí domluvili, že zkusíme všichni držet dietu a budeme se u toho vzájemně podporovat. V té době to ale nebylo pevné rozhodnutí, že do toho vážně půjdu. Bral jsem to celé spíš ze srandy. Důležité ovšem bylo, že jsem nad tím vůbec začal přemýšlet,“ vzpomíná Lukáš, který býval často unavený, a jak sám říká, musel se do všeho nutit.

„Navíc jsem měl pořád pocit plnosti. Moje stravování už mi nedělalo dobře a hledal jsem změnu. A zároveň jsem to chtěl spojit s hubnutím. Potřeboval jsem, aby mi někdo nastavil řád, co můžu, a co ne. Patřím k těm lidem, kteří musí hned vidět výsledky, to mě potom hecuje k tomu jít dál. Na netu jsem našel ketonovou dietu a s tou skupinou známých z narozeninové akce jsme se domluvili, že si objednáme balíčky jídla na několik týdnů a zkusíme to. Hecnuli jsem se navzájem a první týdny jsme se opravdu v naší skupině ‚Nežrat‘ podporovali,“ vypráví dvaačtyřicetiletý muž, který se do diety pustil naplno.

Lukáš vážil před proměnou 131 kilogramů.

„Ze začátku šla kila dolů fakt rychle, shazoval jsem dvě až tři za týden, což mě neuvěřitelně motivovalo. Časem jsem se začal o stravování víc zajímat, některá jídla jsem si chystal i sám. Do jídelníčku jsem zařadil hodně ryb, sušil jsem si maso v domácí sušičce a jedl jsem ho místo slaných brambůrků. Maso se nakládá do jablečného octa, přidá se grilovací koření nebo nějaké bylinky a potom se suší. Je to pochoutka! V hlavě jsem si nastavil, že je fajn jíst líp, zdravěji, ale přitom chutně, a hubnout. Třeba alkohol jsem první dva měsíce úplně vyřadil. Kávu a čaj jsem pil normálně, jenom jsem je přestal sladit. Oblíbené sladkosti jsem nahradil proteinovými tyčinkami či nízkosacharidovými čokoládami,“ vypočítává Lukáš.

Pár triků Jiná kvalita

Obyčejné pečivo z bílé mouky nahraďte pečivem celozrnným a kváskovým. Stop cukrům

Vyškrtněte z jídelníčku sladkosti, sladké limonády, energetické nápoje plus alkohol a také omezte stravování v restauracích.

A jak to dopadlo s dalšími členy jeho hubnoucí skupiny?

Rád jsem se přejídal

„Časem její aktivita uvadala, takže jsem se začal spoléhat sám na sebe. Měl jsem jasný cíl, a to shodit z těch svých 131 kil aspoň na metrák. Ale nakonec jsem zhubl na 77 kilo. V to jsem popravdě ani nedoufal. Jasně, že jsem kolem sebe slýchal řeči, že to nedám, a že až skončím, zase naberu, dokonce ještě víc. Nenechal jsem se ale odradit. Celkově však byly reakce okolí kladné, sám jsem jeden pár motivoval k dietě,“ pochlubil se sympatický muž, který se svou původní postavou sportu dříve moc nedal.

S takovou váhou se podle Lukáše nedá dělat žádný sport s láskou, maximálně tak ještě plavání.

„Ale to se zase člověk nechce ukazovat polonahý. Je fakt, že jsem se občas vydal na dlouhé výšlapy se psem, ale k hubnutí je potřeba pravidelnost a vytrvalost. Se sportem jsem začal, když jsem shodil 25 kilo. Jezdil jsem pětkrát týdně na rotopedu, a i když mě to moc nebavilo, zvykl jsem si. A to si představte, že jsem byl v dětství štíhlý kluk. Někdo se v pubertě vytáhne, já ale začal přibírat. Ono bylo jak a čím, protože mamka vařila vynikající klasickou českou kuchyni a já se rád přejídal. Miloval jsem řízek se salátem nebo sekanou s bramborovou kaší,“ zavzpomínal na svá oblíbená jídla Lukáš, který sám sebe pořád vnímá stejně, akorát s tím pocitem, že už není tak unavený a líný.

Lukáš za rok shodil 54 kilogramů.

Hubnutím to nekončí

„Někdy se taky do pohybu musím nutit. Není to tak, že bych teď byl ze všeho nadšený a chodil do lesa kácet stromy, snažím se ale více hýbat a cvičit. Mám radost z toho, že je daleko větší výběr při nakupování oblečení, ale já mám rád klasiku. Tričko a džíny. Zatím ale nedokážu odhadnout svoji velikost, protože kila mi jdou pořád dolů,“ předvádí nám svou štíhlou postavu muž narozený ve znamení Berana, který má rád léto a dlouhé dny a večery.

„Většinou je krásné počasí, což je ideální pro různé akce a dovolenou. Tu mám rád jak v České republice, spojenou s koupáním a touláním se třeba na Mikulovsku nebo po Pálavě, tak i u moře. Letos jsem si například užil nádherné šnorchlování v Egyptě. Lákalo by mě ještě Rakousko. Tak uvidím, kde se nakonec ocitnu. A všude, kde budu, můžu přizpůsobit stravování svým novým návykům. Také na cestách myslím na to, co jím a jak často,“ říká Lukáš, kterého dieta naučila konzumovat častější a menší porce, než byl dříve zvyklý.

„Tělo nesmí vyhladovět. Tak to alespoň mám já. V novém jídelníčku jsem omezil přílohy, jako jsou brambory, rýže, těstoviny. Jím také víc ovoce a zeleniny, třeba takové olivy jsem vůbec neměl rád a teď si bez nich nedovedu představit ani den. Zajímavé je, že mi chutnají věci, co jsem dříve nemusel. Možná je to tím, že jsem si to stravování přenastavil v hlavě. A nejen to! Nosím v ní i další cíl. Chci tělo vytvarovat a zpevnit v posilovně. Tím, že jsem zhubnul, to ještě nekončí.“