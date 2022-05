Vypadal jsem jako někdo jiný, vzpomíná o třicet kilogramů lehčí Lukáš

„Proč jsem se pustil do hubnutí? Necítil jsem se vůbec dobře. Při delších výletech jsem se hodně zadýchával a už jsem to moc nedával ani při běžné práci na zahradě. A pak ten pohled do zrcadla! Když si uvědomíte, že v odrazu vidíte někoho úplně jiného, troufám si říct cizího, je to špatný. Tak jsem se rozhodl, že to změním,“ vypráví Lukáš, který zkusil hubnout nejdřív sám.

Moc mu to ale nešlo, alespoň ne tak, jak si představoval. Potom se mu náhodou dostal do ruky časopis Tina. „Přečetl jsem si článek, který tam zrovna vyšel, s jedním mužem o hubnutí a bylo rozhodnuto. Říkal jsem si, že bych to měl taky zkusit, a objednal se na konzultaci k Aleši Havlíkovi do výživové poradny.“ A dobře udělal.

„Aleš je profík na svém místě. On i jeho asistentka Lucka jsou báječní a vždycky je rád uvidím. Díky nim jsem pochopil, že se člověk musí hodit do módu vyrovnané psychiky, přiznat si, že práce ani škola nemůže za to, jak vypadá nebo jak se cítí. Vše to bylo jen a jen v mé hlavě, která si vždycky našla nějakou výmluvu, proč to nejde změnit,“ přiznává mladý muž, kterému poradce podle výsledků krevního rozboru a odborné konzultace s lékařem sestavil zdravý jídelníček přímo na míru.

Miloval jsem babiččinu rajskou

„Zařadil jsem pět jídel za den. Součástí mého jídelníčku se stalo hlavně velké množství zeleniny, mléčných výrobků, ryb, světlého masa a ovoce. Nedělalo mi problém něčeho se vzdát, dokážu být na sebe přísný. Vyřadit večerní skleničku vína bylo těžké, ale zvládl jsem to. Ranní kávu bych si ale nikdy neodřekl.“

Lukáš měl před zhubnutím 130 kilogramů.

„A vzdát jsem se nemohl ani své každodenní svižnější hodinové procházky se psem. S naším maďarem pomalu stejně jít nemůžu. Jinak jsem sportu moc nedal, protože jsem hubl zrovna v zimě, a to jsem ráno vstával za tmy a domů jsem se vracel taky potmě. Teď na jaře to už je něco jiného, dny se prodloužily a já se zase vrátil ke své zálibě, jíž je via ferrata, což je zajištěná horolezecká stěna. U lezení si vždycky vyčistím hlavu a nepřemýšlím nad ničím jiným, než kde se chytnu či kam mám šlápnout, aby mi na skále nepodklouzla noha. Rád jezdím i na inline bruslích a baví mě výlety do přírody. To je pro mě spolehlivá třídírna myšlenek,“ tvrdí milovník horolezectví, který v dětství trávil volné chvíle převážně u babičky a dědy v Českém ráji. A vzpomíná i na svá oblíbená jídla.

Pár triků Bez rohlíků

Eliminujte co nejvíc příjem jednoduchých sacharidů, hlavně bílého pečiva, které je zbaveno živin a vlákniny. Omezte cukr

Ukrývá se i tam, kde byste ho nečekali. V průmyslově zpracovaných potravinách, ale třeba i sušeném mase.

„Jako dítě jsem vždy miloval babiččinu rajskou omáčku a tvarohové a povidlové buchty. Nikdy jsem nebyl ten typ, do kterého když strčíte, zlomí se. Postavu jsem měl normální, jen s občasnými výkyvy. Moc rád vzpomínám na střední školu, ale nejvíc přátel mám z vysoké. A taky mám už čtyři roky fajn vztah. Svou drahou polovičku jsem si vyhlédl v zahradnictví kousek od Mladé Boleslavi. Počkal jsem si na správnou chvíli a stálo to za to. Máme psa, co mě tak pěkně ‚venčil‘ a díky kterému jsem taky shodil. On je takové naše přerostlé, hodně energické dítě,“ směje se Lukáš, který se teď cítí moc dobře.

Ruce pryč od fast foodu

„Těch třicet kilo dole je znát! Jsem méně unavený a mám víc energie. Obleču věci, které mi dlouho nebyly. Nejsem ale ten typ, který by nějak zvlášť řešil nákupy oblečení. Mám svůj styl, který mi vyhovuje. Jasně, že když jsem tolik shodil, je to znát a nějaké nové kousky jsem si koupit musel. Většinou ale nakupuju cíleně. Když třeba potřebuju kalhoty, jedu si pro ně. Občas si přitom všimnu nějaké pěkné košile a vezmu ji také. Když ale nákup trvá déle než hodinu, začínám být nevrlý,“ vtipkuje Lukáš, který ze všech ročních období miluje nejvíc právě jaro.

Lukáš shodil 30 kilogramů a nyní má 100 kg.

„Příroda se probouzí, vše začíná kvést, vzduch je svěží. Je to nálož pozitivní energie. Mám teď hodně práce kolem zahrádky, sázení, pěstování, rytí záhonků, vytrhávání plevele. Těším se také na delší světlé dny, kdy můžu po práci vyrazit na procházku se psem nebo na inline brusle, a na víkendové výlety po okolí,“ plánuje si mladý muž, který se chystá i na dovolenou k moři.

„Věřím, že mě čeká spousta hezkého. A dál hodlám dodržovat nový životní styl. Když něco chci, jdu si za tím. Na hubnutí ale žádný extra fígl nemám. Od té doby, co dodržuji stanovený jídelníček, mám určitý odhad, kolik a čeho si můžu dovolit. Určitě se vyhnu fast foodům, sladkému pečivu, pokrmům zahuštěným moukou a průmyslově zpracovaným polotovarům.“