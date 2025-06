Část 1/3

Přebytečná kůže může znamenat zdravotní rizika

Při extrémním váhovém úbytku řeší účastníci soutěže povolenou kůži, která znamená nejen estetický, ale často i zdravotní problém.

„Kůže se při menším váhovém úbytku dokáže stáhnout sama, protože má schopnost navrácení se do původní podoby. Pokud ale člověk přibere hodně, je to složitější. Tuk se chová jako vnitřní expandér a kůži napíná. Kůže má určitou paměť, o něco se tedy vrátí, ale nevrátí se do původní podoby, a proto vznikají kožní převisy,“ vysvětluje Marek Kubík z pražské kliniky Esthé.

Dodává, že tkáňové expandéry se v estetické medicíně používají také například u krytí kožních defektů nebo při rekonstrukci prsů, pokud má pacient nedostatek vlastní kůže. Kůže se pak laicky řečeno postupně vytahuje, aby byla následně schopna překrýt ránu nebo pojmout prsní implantát.

Pokud tedy pacient trpí po zhubnutí větším nadbytkem kůže, je pravděpodobné, že tato kůže už se sama nestáhne. Podle Marka Kubíka existují neinvazivní techniky, které ale fungují jen do určité míry.

„Pokud je nadbytek kůže výrazný, je třeba ho odstranit. Estetické problémy jsou subjektivní. Někomu vadí vzhled paží, někomu jen břicha. Pak jsou tu ale i zdravotní, potažmo mechanické problémy. Když má někdo velký nadbytek tkáně v oblasti břicha, může to být omezující při chůzi, cvičení, ale i při hygieně. Pokud se k tomu navíc přidá nějaké kožní onemocnění, může odstranění přebytečné kůže skutečně velmi pomoci ke zkvalitnění života pacienta,“ říká Kubík.

Jestliže se pokusíme definovat „extrémní váhový úbytek“ narazíme na to, že pro každého je jeho hodnota individuální. „Hodně záleží na kvalitě kůže ve smyslu elasticity. Spíše než kolik kilogramů člověk zhubne, bych tak řešil to, jak pacient celkově vypadá, jak elastickou kůži má a jaký je jeho výsledný poměr konečné váhy a výšky,“ vysvětluje Marek Kubík s tím, že neexistuje váhový úbytek, po němž by se automaticky bylo třeba nadbytečné kůže chirurgicky zbavovat.

Lékaře zajímá především poměr výšky a hmotnosti, který se popisuje jako body mass index (BMI). Podle Marka Kubíka jde o dobrý orientační bod a ideální je, pokud má index hodnotu 30 a menší. Index do 25 značí normální váhu. Index vyšší než 25 značí lehkou nadváhu, nad 30 obezitu prvního stupně, index 35 – 40 obezitu druhého stupně a nad 40 obezitu třetího stupně nazvanou i morbidní nebo extrémní obezita.

„Pokud pacienti díky hubnutí sníží své BMI, upraví se jim metabolismus, zlepší se krevní tlak, cukrovka, kožní problémy, ztenčí se podkoží a tedy se zlepšuje i možnost pooperačního hojení. Ideální hmotnost pacienta je důležitá proto, aby operace byla bezpečná a výsledek dopadl podle jeho očekávání,“ vysvětluje Kubík.