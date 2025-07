„Ztratila jsem práci a byla jsem ve vztahu, který nebyl optimální. Nebylo mi do smíchu a celá situace s pandemií koronaviru mi na dobré náladě nepřidávala. Byla jsem zavřená doma a jediné světlo na konci tunelu bylo jídlo. Myslím, že jsem nebyla jediná, kdo v té době přibral. Ale rozhodla jsem se s tím něco dělat. Nechtěla jsem to nechat být,“ uvedla žena pro UK Style.

Čtyřikrát až pětkrát týdně si objednávala velkou pizzu, kterou snědla sama. Obvykle vypila lahev vína a pohybovala se jen po bytě. Rychle si zvykla na nezdravé návyky a spoustu jídla. Výraznější obezita nastoupila jen po pár měsících.

„Dnes mohu říct, že projíst se k tloušťce je velmi snadné. Málokdo si to uvědomuje,“ myslí si. Okamžik „probuzení“ u ní nastal, když ji vyfotila neteř na zápase. Připadala si dvakrát taková, než byla v minulosti. Tehdy jí došlo, že je zle.

„Začala jsem plánovat, co budu jíst. Abych měla jasno o tom, co vlastně jím. Vytvořila jsem si vzorový jídelníček s dostatkem bílkovin a zeleniny a začala jsem se tím řídit. Pozvolna jsem zařazovala i pohyb. Nechtěla jsem to hned, netlačila jsem na pilu. Mělo to být pro mé tělo za odměnu a ne za trest. A vyšlo to. Přestala jsem samu sebe přesvědčovat o tom, že to nezvládnu. Věřila jsem si a zhubla jsem zpět. Tak prosté to bylo. Nepotřebovala jsem diety ani injekce na hubnutí, nehladověla jsem,“ dodala.